Tic Tac… Cínicos, Soberbios y Corruptos

By Agencias / Redacción on Junio 23, 2017

Es preocupante, la administración del presidente Cabada tiene un gravísimo problema de Derechos Humanos. Un muy complicado problema con la observancia y cumplimiento de Ley Federal del Trabajo como ley suprema y, una tolerancia muy comprometida ya con la corrupción.

Que pena realmente porque se pensaba, y queremos pensar aún, que se había logrado encumbrar un proyecto que representase toda la necesidad de acabar con la podredumbre que existe en el gobierno municipal y que se comenzara a enderezar el barco.

Nada mas alejado con la realidad desgraciadamente es lo que vemos hoy. Lo denunciamos constantemente en esta la columna…

No fue suficiente sacar a los líderes y cabezas de los “Que Aman a Juárez” ya que toda la chalanería se quedó con Cabada en su administración, mas las doñas que salieron muy bravas para la lana ajena e ilícita, por no decirles “ratonas”, y además protegidas y premiadas, “robas y te vas, pero te quedas”

Para no variar, hablaremos del Sindico Municipal, Aarón Yánez. Imposible dejar de denunciarlo, porque todos los días le sabemos algo nuevo.

No acaba de entender que ya no son los tiempos donde la gente se quedaba callada y pujaba aceptando. No, esos tiempos van quedando atrás…

Sin mostrar el mas mínimo de respeto hacia los empleados del municipio asignados a la oficina del Sindico; este obligó a TODOS a asistir el domingo 18 de Junio. ¿Sabe para qué? Para acompañarlo a Chihuahua a un evento partidista, sin nada mas que la exigencia de que iban o iban, y si alguno se negaba, y no iba: “… que ya no se presente a trabajar el próximo lunes …”

Cobarde, ni siquiera tuvo la atención de “invitarlos” personalmente. Les mandó a su asistente al medio día del viernes 16 de Junio, a escasas horas de la salida laboral: “Quien no le sirve al partido no merece estar aquí” les envío decir el sindico Aarón Yánez,

¡Servir AL PARTIDO! Su partido (PRI) no sabe, ni tiene la mas flaca idea, del alcance de su prepotencia visceral…

¡Domingo 18 día del Padre!

¡Ah!, pero eso sí, como en Chihuahua tuvo su fiesta con su “acompañante” (o roomy); Abril Irasema Félix Quezada, pues se quedaron el lunes a descansar la mona, al fin que sus sueldos están pagados al 100 por los Juarenses, sin trabajar. ¿Trabaja?…

Obvio el que nace de probeta no entiende de padre y madre; y el que es golpeador de mujeres no tiene presente a la familia y su significado.

Un acomplejado, mediocre y corrupto, además “idiota útil”, no entenderá jamás lo que implica hostigar laboralmente y sus consecuencias, no las entiende porque él es tratado igual por sus patrones del partido por lo que él exporta su desprecio hacia los demás cuando tiene una posición de poder temporal, como la actual de Sindico Municipal.

Quien así actúa no está preparado para ejercer ningún rango de mando y autoridad. Eso no es todo amable lector, la historia se repite este fin de semana. De nueva cuenta hoy a Chihuahua con la misma amenaza y la misma canción, y la misma roomate…

Amigos trabajadores y empleados del municipio todos, lean con atención lo que a continuación les expongo:

“El acoso, hostigamiento laboral o mobbing, son una serie de comportamientos y conductas abusivas dirigidas a degradar psicológicamente a un trabajador, minándole la autoestima y la moral, mediante un hostigamiento y una situación de violencia psicológica continuada. Esta violencia llega a producir una lesión de la dignidad y de la integridad del trabajador.”

“También se considera acoso u hostigamiento cuando se da una conducta discriminatoria contra un trabajador que daña su dignidad y crea un entorno de trabajo hostil, humillante, ofensivo e intimidatorio… Este acoso u hostigamiento puede causar graves problemas psicológicos, incluso llegando a desarrollarse enfermedades, como la depresión, ansiedad, o estrés y a afectar gravemente tanto al trabajador en su rendimiento en el trabajo y en su vida personal.”

Estamos a la expectativa sobre la amenaza del despido, y su posible cumplimiento. Con los siguientes empleados de la Sindicatura (de 33 empleados en totales son 4 posibles despidos):

Sergio Gamiño; el administrador a quien por cierto ya lo borraron de la pagina; Salvador Valenzuela, Héctor Borunda, Diana Torres y cabe preguntar: ¿Y Derechos Humanos Municipales?

Creemos que tiene mucha chamba en lo interno por atender, y de urgente necesidad, como para que ande ocupándose de salir en la foto, eso de cobrar estirando la manita y decir a todo “si señor” es de aviadores disfrazados, cuando tiene un infierno en las entrañas.

Hay un asunto que ya esta en tribunales federales y es precisamente relacionado con el partido del señor Sindico, el PRI, y refiere con los empleados del gobierno estatal y PRI, lo que hace el Sindico es tan grave como el asunto de los descuentos de nomina y la entrega del dinero al PRI obligar a empleados municipales a acudir a eventos partidistas en días de asueto, hostigándolos con el despido… ¡es increíble su corto alcance!

Ya cayó el primero de los diputados locales que acepto el soborno Duartista por la autorización de bursátilizar los ingresos carreteros. Ya está en el bote, aunque fue detenido y no únicamente por eso. Es un buen augurio de lo que les sucederá a los demás corruptos…

Hay indicios de que habrá una detención en masa de corruptos, y pronto… algo insólito sería, al estilo, muy al estilo que nos gusta del nuevo amanecer…

El Populismo PANISTA y la obligación del Independiente. Eso es lo que realmente pasa con el asunto de los CAMIONES DEL AGUA que les repartieron el líquido a la gente de las periferias, sin tubería de agua en sus colonias o tuberías secas…

No es estilo ni forma del PANISMO andar repartiendo camiones de agua gratis en las colonias y si lo es del PRIISMO porque es su esencia y forma, el PAN y PRI critican el populismo, pero lo practican a ultranza…

Bien por el presidente Cabada por actuar y su actuar generó reacción del Gobierno del Estado que sumados duplicaron la atención a los ciudadanos de esas colonias sin agua, sin agua y con calores a 43 grados. ¿Quién aguanta?…

Que mal se vio el Gobierno del Estado desacreditando la acción del presidente Cabada. Me dio la impresión que los del nuevo amanecer se quisieron quedar solitos con la etiqueta populista para la foto, por eso les bloquearon en la carretera a Casas Grandes al Gerente de JMAS, por insensibles, elitistas e ignorantes de las reales necesidades de la gente.

Esos pobres que tanto les preocupan y por los que tanto se desgarran las vestiduras en campaña, pero que cada día tienen menos, mas olvidados y rechazados en sus peticiones continuamente, hasta que haya nuevas elecciones.

Otra vez Maria Antonieta Pérez Reyes de Desarrollo Social con sus desplantes “Chumacero Style”. En esta ocasión le tocó nada más y nada menos que a David Carvajal, quien prácticamente fue corrido de las oficinas.

Imagina usted bien: concurridas de gente, por una Directora hecha un energúmeno, gritándo, manoteando y exigiendo se largara de la oficina; porque ahí no tiene nada que hacer.

David, un hombre muy comprometido con el proyecto Cabada, fue corrido de la oficina que se supone es la Reina del proyecto Independiente…

Realmente, y lo repetimos, no tienen el tamaño para llevar esa responsabilidad. Les gana la víscera y pierden el control, la prudencia y el decoro. Esa mancuerna de Maria Antonieta y Rosy realmente hacen de esa oficina un estanquillo de venta de víscera…

Alejandra Molina “la retadora”, muy engreída con una altivez desafiante a todo mundo, pavoneándose en el Parque Central en el evento de Educación, como si hubiera sido una gracia su paso por la Dirección de Comercio.

Donde la protección del presidente Cabada queda perfectamente demostrada y con lectura de que se le puso en Comercio para acrecentar su patrimonio, para tomar dinero ilícito producto de las extorsiones a los comerciantes y vendedores…

Siempre acompañada, en sus taconeos cándidos y retadores, del Secretario del Ayuntamiento, ahí va diciendo de complicidades…

¡Era mucho el dinero que chuparon de Comercio de forma ilícita y la premian!, “…robas y te vas, pero te quedas”; no pues así cualquiera…

El Gobierno del Nuevo Amanecer Multicolor, metiendo a la cárcel a ladrones y el gobierno municipal premiando ratonas…

Rabia da señor presidente Cabada, cunado le ven la cara de penitente a uno, y creo que esas actitudes proteccionistas, ofenden a una ciudadanía que creyó en usted…

¿Y el fraude de las luminarias? ¿Ya lo negoció?

Y ya para cerrar por este día, el Síndico Aarón Yánez, no tiene cara para hablar de corrupción, ¡semejante atrocidad…!

Es padrino de aviadores en su oficina con cargo al erario municipal, pronto daremos los nombres de esos vividores buenos para nada… no tiene vergüenza de verdad… la conocerá?