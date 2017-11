Tic Tac… Castración Física sin anestesia

By Don Q. Chillito on 24/11/2017

Nunca es buen momento para escribir con encono o rabia porque las ideas están inyectadas de sentimientos que pueden ser riesgosos escribirlos.

Sin embargo, en esta ocasión lo hago así, sin menoscabo alguno de pensamiento limitante a transmitir lo que quiero transmitir, mi sentimiento real y llano como ciudadano ofendido, lastimado en lo más íntimo de mi ser porque veo que cualquiera puede ser la víctima de estos malditos asesinos y violadores sin que existan mayores probabilidades de que sean puestos ante la ley y reciban castigo más que justo por su atroz crimen.

Conociendo antecedentes de la justicia, fluyen los pensamientos de “justicia por propia mano” y ante cualquier descuido al llevar a cabo la justicia por tu mano, entonces la justicia cae sin contemplaciones ni atenuante hacia quien se la aplico por su propia decisión, convirtiéndose en doble tragedia para la familia desgraciadamente.

No tenemos JUSTICIA EJEMPLAR para los delitos gravísimos como la violación y el asesinato. Y no hay justicia ejemplar porque no hay procuración de justicia honesta y eficiente que ponga a los responsables ante el juez, y cuando los ponen no hay JUSTICIA EJEMPLAR porque la justicia muchas de las veces tiene precio, tiene miedo, le falta cojones.

Es frecuente ya, estar leyendo noticias de violaciones sexuales a niños o niñas, prácticamente es a diario en la nota roja y es ahí donde me pregunto:

¿Qué esta influyendo para que se de tan constante este gravísimo delito?

Tiene muchas causas atroces, pero la predominante es el desahogo sexual de las personas que lo cometen y algunos necesitan realizarlo con saña para complementar la perversidad, como es el caso que nos ocupa.

Para Don Q. son dos factores claves que inducen a los crímenes sexuales de esta índole, por un lado (*1.-) los medios de visualización dinámicos y estáticos donde inducen al morbo y proyecciones inéditas de sexo explícito o de pornografía pura o simulada, subliminal, que forman y despiertan necesidad a sujetos no satisfechos o rechazados que utilizarían su fuerza superior y corporal para saciar sus necesidades frustradas como respuesta a la insatisfacción y conforme avanzan se les despierta el placer por el dolor y el sufrimiento y, (*2.-) como no son frenados por sus actos inhumanos y atroces por la imposibilidad de las autoridades de hacerlo por la falta de denuncia y la capacidad de investigación, entonces la IMPUNIDAD se les convierte en un aliciente que detona la brutalidad de sus actos, entre mas impunidad mas brutal es el acto.

Desgraciadamente los dos factores se dan como resultado directo de acciones de la sociedad en que se vive, los dos factores son provocados por los integrantes de la misma sociedad y el mal entendido criterio de la libertad y la malversación de los derechos humanos.

No hay nada de factores hereditarios o relacionados con el medio ambiente o relacionados con el entorno de las víctimas, o lo que usted quiera, es la sociedad subliminal, hipócrita y permisiva la que provoca estos actos de conductas atroces.

Aún cuando la agresión es realizada por familiar directo de la víctima, el detonante siguen siendo estos dos factores, todo nace en la cabeza del agresor donde se ha cultivado la “necesidad” insatisfecha, los medios para cometer el acto se los pudieran facilitar las circunstancias, no producen o provocan el acto solo lo facilitan porque la intención del acto esta en la cabeza que “pide” cubrir la necesidad insatisfecha y desviada.

Por lo tanto, como la sociedad lo generó es la misma sociedad la que debe terminar, o exterminar, estos gravísimos delitos con castigo en demasía severos y contundentes como la CASTRACCION GENITAL física.

Se necesitan castigos de impacto que causen terror en quienes lo cometen o están en vías de cometerlos, hacerlos de exhibición pública y masiva y olvidarnos con estos animales de los Derechos Humanos porque sencillamente no son humanos.

Por supuesto comenzar a abatir los dos factores (*1 y *2) que a mi juicio provocan la “educación hacia el crimen” de los depredadores sexuales, el quitar la vida o destruir una vida se debe pagar con la vida…

La ley de Tailon… (lex talionis) ley que se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, de URGENTE NECESIDAD en México antes de que efectivamente lleguemos como ciudadanos a la JUSTICIA POR PROPIA MANO.

Demos cuenta que en nuestra ciudad es “común” ver ya como normal, o con indiferencia, las VIOLACIONES SEXUALES hacia niños y niñas. Si nosotros, como sociedad pensante, lo vemos como normal o somos indiferentes, imagine usted estimado lector; como lo ve el depredador sexual. Sencillamente lo ve como la oportunidad para actuar y desahogarse. Ahí es donde precisamente esta nuestra tarea como sociedad moralmente responsable.

De que tamaño es la necedad de los voceros del presidente Cabada que han querido sacar raja en el asunto de la Violación y Asesinato de las niñas de la Colonia Felipe Ángeles, al mencionar sin recato alguno que si tuviéramos alumbrado público en esa zona el delito no se hubiera cometido, de verdad cuanta crueldad en los conductores del matutino del Canal 44…

Yo pregunto, ¿Cómo se le presentaría al Síndico Municipal, Aarón Yánez Limas, su futuro político (en el caso de que tuviera alguno) si su nombre apareciera en el DIRECTORIO DE DEUDORES DE PENSION ALIMENTARIA?, ¿Habrá Directorio de golpeadores de mujeres en el estado?

La situación no la tienen nada fácil, en sus filas, ademas de aviadores, hay mucho descontento, sino dígame Don Aarón:

¿Por qué están renunciando empleados de sindicatura…? ¿Porque el clima laboral en la Sindicatura es intolerable…? ¿Existe acoso en la Sindicatura…? ¿Tiene calidad moral, como Síndico, para auditar a la presidencia independiente? ¿Por qué lo han “bateado” cuando intenta, hipócritamente, actuar ante situaciones de su incumbencia en el Ayuntamiento Independiente? ¿De que tamaño es la semejanza entre Enrique Serrano y Aarón Yáñez Limas?

Preguntas que en su momento les daremos las respuestas:

Cuidado con los pedófilos porque practican el mismo acto que el depredador sexual, pero los pedófilos se encuentran con posición de poder y de hacer leyes en México…