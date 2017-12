Tic Tac… Carta a mis hijos y nietos

He leído a Rubén Aguilar y me encontré con una lectura que nos hace, y obliga, a hacer una reflexión profunda sobre el acontecer de nuestras vidas.

Esta lectura la podremos aplicar a las personas y personalidades que nos rodean, a los políticos que mienten y prometen, a esos que se agazapan y traicionan. La lectura nos indica claramente como debemos actuar y ser.

Les comparto, para despedir el año, solo una parte de la carta escrita por Carlos Toranzo Roca:

Querido hijos y nietos:

Ojalá aprendan en la vida que, cuando se hace una promesa, es de ley cumplirla; cuando se da la palabra, es fundamental ser consecuente con ella, si no lo hacen, significará que no tienen valores, que la ética no marca sus vidas. Lo fundamental del ser humano es guiar sus pasos en torno a valores, al respeto a la familia, a los padres, hermanos e hijos, al apego a la amistad, a la ética del trabajo, a la ética de cumplir la palabra empeñada. Si se topan con gente que no sigue estos valores, que no cumplen lo que prometen, con certeza que están frente a sujetos que tienen la capacidad de traicionar, de usar todos los medios para no ser rectos, para engañar, ocultar la verdad, ser guidados por la mentira y el dolo. A este tipo de gente ustedes no le pueden creer y, si sujetos de este tipo están en el poder, no crean en ellos, no los sigan, pues, esos usan y usarán el poder no para generar el bien común, sino para aumentar el peculio propio. Traten de no mentir, las mentiras tienen patas cortas, si no tienen dinero, díganlo, si no tienen título, no mientan, no oculten nada, no hay cosa más sana que la verdad. Reconozcan a su familia, a sus hermanos, a sus padres, la peor cosa de la vida es ocultar a los hijos, no acompañarlos en la vida, no saber de ellos.

Chicos traten de ser sencillos siempre, la soberbia no es buena consejera, la sencillez es parte de los buenos valores, no se sientan superiores frente a nadie; el estudio debe conducir no sólo al doctorado, sino a la sencillez, a la humildad. Si ven gobernantes con veinte policías que los cuidan, con demasiados coches blindados en su derredor o viajando en helicóptero cuando no es necesario, tengan la certeza que están frente a la cara opuesta a la humildad, están más bien mirando la soberbia, el engreimiento por el poder. A ese tipo de gente no se le puede seguir, pues quienes los siguen, lo único que hacen es aumentar su soberbia…

Don Q. Chillito les desea un próximo año 2018 en donde sus metas sean desarrolladas y alcanzadas, que su esfuerzo y tenacidad los lleve a la coronación de ellas y que marquen el inicio seguro a la consecución del éxito personal, profesional y sobre todo de familia.

Recordemos que lo que tenemos hoy es únicamente lo que quisimos ayer…

Don Q. Chillito.