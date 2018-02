Tic Tac… Cambios, rumores y de todo con todo

By Don Q. Chillito on 28/02/2018

Ayer compartí los alimentos y una plática amena de sobremesa larga que me ha puesto muy ilustrado en el asunto de la visión del grupo independiente con respecto a su proyecto madre: la iluminación de la ciudad, y ¡¡¡en la madre…!!!

Es capricho, “es por los míos y es para demostrar poder” así concluí yo con el aprendizaje de toda la reunión.

Aunque reconozco que esa conclusión es parcial, es incompleta, pero todo lo dicho me dio aprendizaje, el cual complemento con mis deducciones anteriores con un panorama claro, concreto y exacto de lo que está sucediendo con el manoseado, peleado y denostado proyecto Juárez Iluminado.

Estoy más que convencido ya de que ese proyecto de iluminación va y va con todo, porque ya no hay proceso jurídico alguno que lo pueda detener por lo que le da la fuerza de poder hacerlo al presidente Cabada sin duda alguna y a modo, con enjundia.

Les comparto algo que me llamó la atención, y mucho por lo descabellado y dictatorial , cuando puse sobre la mesa que los AMPAROS estaban haciendo deficitario el DAP, obtuve la siguiente respuesta:

“…eso se va a acabar porque se va a llevar a cabo un proceso/método/sistema en el cual ya no tengan oportunidad de ampararse los empresarios y, además, el municipio les va a retirar el servicio de alumbrado público a quienes están, y se están aun amparado…”

¡Increíblemente absurdo!

Don Q. Chillito no cree que se deba, aunque sí se pueda, porque el amparo es un derecho constitucional. A todo lo que le den vuelta llega a lo mismo lo anti-constitucional del DAP y el derecho al amparo…

Ahora el proyecto madre ya no es proyecto, ahora es “Programa de Alumbrado Público”, en fin, este tema es largo y muy controvertido, pero de que nos “enchufan” a la luz, nos “enchufan” a la luz los iluminados a todos los oscuros…

Alcancé a confirmar, una vez más, que el “Programa de Alumbrado Público”, no es para toda la ciudad ni para todas las colonias y se sustentan en que es REEMPLAZO de luminarias. Entonces solo se hará donde haya luminarias NO donde no las haya…

Conste, han dicho siempre que es para TODA la ciudad y los voceros oficiales del municipio en el Canal 44 dicen, hablan y perjuran a sus televidentes que es para toda la ciudad…

Mentira tras mentira hasta hacerla verdad, una verdad a la cual se van a enfrentar tarde que temprano. Toda su posible credibilidad la han comprometido por 30 monedas y 3 hojarascas de pan…

Hago una pregunta: ¿Qué van a hacer con las luminarias que retiren cuando las repongan por las nuevas…?

Es un dineral lo que hay en luminarias que se van a retirar, buenas y malas. Y mas buenas que malas. Representan dinero todas porque hay ciudades que las compran. ¿Quién es el ganón? ¿Cuál será el proceso de rescate de esos recursos?

Que quede escrito, todo lo que hemos dicho, escrito, objetado, comentado y apoyado; esta en los archivos de nuestra columna y queda como testigo fiel ante la historia de todo este asunto…

¿Qué se ha hecho con los juicios penales contra los defraudadores de la ciudad? Juicios y denuncias que presumió y declaró el presidente Cabada cuando se destapó todo el proyecto Juárez Iluminado.

Soy Don Q. Chillito y soy de palo, no se olvide…

No cabe duda que el ser político o funcionario público te da la oportunidad de “tragar” lo que no tenías o comías en tiempos pasados cuando ni para comer tenían. Esa impresión da, pues claro que te desquitas ante la oportunidad y lo digo por los BURRITOS de 200,000 pesos que consumía el encargado de la oficina del transporte en Ciudad Juárez, Víctor Estala Banda, algo así como unos 14,000 burritos que son como 1,200 burros mensuales, 40 burros diarios… yo solo lo creo si les convidaban a la Subsecretaría de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez y que Ramón Galindo se bigoteara unos 2 diarios y la Vicegobernadora por supuesto… ¿Es un asunto de burritos realmente…?

¡Qué vergüenza!

Y más porque alguien debió haber autorizado la salida de esos $200 mil que le están embarrando a Víctor Estala; quien de por sí siempre lo hemos señalado como el extorsionador del transporte, por lo que creo que el asunto más bien va por algo que se clavó y no repartió porque de que estaba amarrado estaba amarrado. Por eso hacia lo que hacía y sus jefes no estaban en Chihuahua, estaban en el Pueblito Mexicano… Calzones guangos y flameados, pues, al tendedero público…

Desde ahora les digo, estimados lectores, no va alcanzar todo el Pueblito Mexicano para tendedero…

La pasarela y el glamour PRIista de sus candidatos para las elecciones de este año de diputados, presidencia municipal, senadores; no cabe duda que mientras Enrique Serrano sea el político detrás de las cortinas como apuntador, es un claro indicativo de que César Duarte mueve esas marionetas al menos a la candidata a la presidencia municipal, Adriana Terrazas, quien indiscutiblemente representa lo podrido y putrefacto de ese partido, lo corrupto…

Existen pronósticos provenientes de las circunstancias políticas locales y nacionales que dan indicativos de que el tablero municipal se está moviendo fuertemente hacia sacar al tendedero público hechos lamentables del pasado y además que, hechos viscerales, terminen cambiando todo el panorama.

Tal y como se los he expuesto, estimados lectores, continuamente en Tic Tac pasados; es muy aventurado afirmar, pero compete a Armando Cabada y su candidatura y al Gobernador Javier Corral y la candidatura sustituta del PAN a la presidencia de la República, ante el colapso de Ricardo Anaya, que por cierto son sus propios compañeros y socios del Pacto por México quienes lo están encuerando totalmente…

“Las verdades no pecan, pero como incomodan” y “cuando el río suena es porque ruedan piedras en él”