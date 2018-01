Tic Tac… Cabada imparable, proyecto sólido y de largo plazo.

By Don Q. Chillito on 26/01/2018

En la entrega anterior de Tic Tac mencionamos que Armando Cabada podría ganar la elección municipal con el 41% de los votos y con un margen de error de +/- 5% por nuestra forma de llegar a ese número y por muchos votantes no indecisos, pero si sumamente cautelosos, su mayoría PRIistas.

Llegar con esos números no es por casualidad ni por accidente ya que existe todo un trabajo atrás que permitió llegar a las preferencias de los que si votan siempre, de los beneficiados por los programas del municipio y de los que definitivamente no quieren ver al PRI ni al PAN en la presidencia municipal. Por supuesto las alianzas amarradas y que los otros partidos no tienen posibilidades por falta de candidatos de calidad y de que hayan tenido la posición de gobierno que les hubiera permitido utilizarla como catapulta. La oportunidad la tuvo el PAN, pero no pudo explotarla.

Los partidos están pagando su soberbia elitista y el menosprecio a sus bases. Mientras, Armando Cabada desarrolló tremendo colmillote y olfato; se preparo, lo construyó y recogerá los frutos independientemente del estado en que se encuentra la ciudad y sus problemas; esos se verán en el segundo período, pero no olvide sumarle a los despechados, olvidados, relegados y humillados de los partidos, esos también suman y jalan votos y ya andan coqueteando y pactando con el independiente, replay 2016.

Lo anterior, mas el trabajo del equipo activo en la presidencia, viene a cerrar el circulo del ejercicio proselitista hacia un objetivo muy bien definido: la carrera política de Armando Cabada con miras, al largo plazo, en la gubernatura del estado.

Aquí cabe resaltar el trabajo del Director de Educación Municipal hacia esos objetivos, un trabajo fino, muy fino, el que viene realizando el profesor Jesús Ortega de la mano de Alejandro Loaeza en el interinato de la presidencia municipal y en el cultivo del voto entre los ciudadanos, el contacto personal, mirando a la gente de frente y al frente de su equipo de trabajo de calle.

No perdamos de vista algo que esta muy soterrado y por muy pocos observado y que es precisamente el volumen de firmas al independiente, sobre todo como se lograron parte de ellas, que mientras andan del chongo y greña los partidos por las nominaciones el “grillo” Ortega como hormiguita trabajando en las escuelas con los padres de familia, esos que se aglutinaron en las escuelas fuera de reflectores para otorgar sus firmas y apoyos al independiente Cabada, sin duda alguna fue trabajo fino, muy fino… Y el resultado ya lo sabemos, van mas de 63,000 firmas de apoyo solo al candidato a presidente.

Los padres de familia y los maestros son una cantidad sumamente importante dentro del padrón electoral y por lo tanto son votos, súmelos y multiplique por 4 y vera la fuerza que tiene ese trabajo hecho con ellos por el profesor Jesús Ortega.

En descuido total de formas, los profesores Erica Bolaños y Jorge Bueno de la Secc. 8 y 42 del SNTE; dieron el discurso de apoyo al independiente Cabada que no dejó duda alguna ni a malas interpretaciones. Lo hicieron como debe de ser, por la gente decidida, convencida y con visión dando claramente el mensaje de que existe una sinergia total del SNTE y la Dirección de Educación Municipal… y vaya que a algunos les dolió.

Es por ello estimados lectores, que les sustento que el “voto duro” del PRI está más que “blandito”; al grado tal, que cada vez esta más diezmado y esto se convierte en la pavimentación del camino al rotundo fracaso del PRI en la próxima elección que indiscutiblemente la candidata Duartista/Serranista no tiene nada que hacer en ella, solo van por algunos votos que les sumen para obtener las canonjías electorales y los recursos para sobrevivir de aquí a las siguientes elecciones.

Adiós a los sueños húmedos de Beatriz Córdoba por regresar a la dirección de educación. Las paredes me dijeron que ya ni sus “incondicionales” la extrañan, será por la prepotencia, o la falta de resultados, o la falta de idea política, o el maltrato y hacinamiento en que tenía a los trabajadores, o podemos seguir… Muerta la reina, Viva el rey.

También hemos podido darnos cuenta que el independiente Armando Cabada realizó ajustes de fondo en su equipo de trabajo en la presidencia, en algunos casos tirando el lastre y en otros reforzando las áreas estratégicas de su administración y proyecto político y el equipo le está funcionando, salvo la permanencia del oportunista, billetero y corrupto de Rodolfo Martínez “el güerito”… “la marrana de oro” le dicen otros.

Estimados lectores, estamos ya convencidos de que el tsunami Cabada mandará al ostracismo alimentario a toda la plana de corruptos PRIistas, a la elite local porque en estas elecciones quedará mas que manifiesto que cuando hay organización y liderazgo se van hasta el sótano sino es que desaparecen.

Justo castigo social de los juarenses a todos esos que llevaron a la ciudad a un estado de pueblo bicicletero y polviento, donde todo salio para sus bolsillos sin el menor recato, siendo hoy una ciudad totalmente endeudada, que sigan disfrutando su vivir en El Paso porque de nada les sirvió vivir en el primer mundo, no se les pego nada que pudieran hacer aquí en Juárez, mas que saquearlo.

Como dije al principio, Cabada será difícil de vencer gracias a su equipo politico y de proselitismo, caray vaya que lo han demostrado y hay que reconocerlo y Don Q. lo hace sin el menor empacho.