Tic Tac… Ayer reconocidos, hoy denostados.

By Don Q. Chillito on 28/07/2017

Recuerdo que Vicky Caraveo, Andrés Carvajal, Arturo Valenzuela, Beatriz Córdoba y otras personas muy relacionadas con la maquila estaban reunidos al rededor de una mesa en un restaurante de la Tomás Fernández y que se preparaban para participar como INDEPENDIENTES en la contienda de presidente municipal del 2016, cada uno de ellos, se buscaba una candidatura de unidad y por ello se encontraban reunidos. Alguien se me acercó y me dijo: estás con algunos que son “Malas Compañías…”

Hoy Andrés Carvajal, Arturo Valenzuela y Beatriz Cordova son empleados de gobierno, o sea la independencia se les olvido muy pronto y buscaron refugio como candidato de partido político lo que según ellos era lo podrido, que había que desaparecer. La nómina y las prestaciones les aflojaron los arrestos y se acabó el sueño de independientes.

Salvo Vicky Caraveo que se la jugó con el PAN, y por consecuencia también se refugió en un partido, y que luchó contra todo y contra todos en ese partido porque no la querían unos y otros querían participar como partido en la contienda, pero sacrificando a alguien, y hoy es la única que no cobra “chivo” en el gobierno como esas damas y caballeros de aquella mesa de ” honor”, queda claro que en eso fue coherente mas no en ser independiente, pagó su factura…

En esos tiempos, aún no salía el presidente Cabada como independiente, se rumoraba, pero no pintaba y la señora Caraveo era muy apreciada por todos como una persona muy comprometida y activista reconocida, incluso por Cabada mismo.

Es de recordar sus palabras hacia los “Tetos”, los “Serranos”, los “Duarte”; que expresó en esa junta ” los conozco y sé como son y de que pata cojean, saben que no me intimidan”. La escuché y reconocí su valentía y como persona quedé encantado de que hubiera activistas como ella.

Hoy la denigran, la menosprecian, la ofenden, le desconocen su actividad durante tanto tiempo por la ciudad, simplemente se llenan la boca de vituperios hacia su persona, incluso quienes en esa mesa estuvieron alabándola, hacerse los ciegos, sordos y desmemoriados es de gente sin valor alguno, cómplices de agravios infundados e injustos.

El ser disidente de un proyecto no implica que te prestes a INTERESES OBSCUROS ya que es tu legítimo derecho de no estar de acuerdo y defender tu punto de vista, como legítimo derecho es también de quien promueve y defiende su proyecto pero lo que no es legítimo es denostar en los medios usando el poder de manipulación porque eso simplemente es cobardía.

Honestidad y valentía es convocar a disidentes y debatir las ideas, eso es de gente adulta y moralmente preparada para escuchar lo opuesto, entenderlo y esgrimir argumentos para convencer, para aclarar, para consolidar opiniones que conlleven a un mejor proyecto.

Pero las cosas se están llevando por el lado de la soberbia, la petulancia y la agresión verbal porque simplemente no hay argumentos por los proponentes de JUAREZ ILUMINADO para rebatir y exponer las ideas, simplemente han soltado las huestes de medios (Román-Martinez-Vega y compañía) para destruir personas y no para construir un proyecto mejor, para confundir y enfrentar para facilitar el acceso de la mentira; tan fácil para ellos con un medio oficial a su alcance demostrar que uno más uno son dos. Hasta hoy no lo han hecho y no lo harán…

El proyecto Juarez Iluminado aún sigue siendo una gran mentira, una maquinación perversa y que no hemos sido los ciudadanos merecedores de una amplia, fehaciente y clara explicación para pensar lo contrario, lo único que se ha dado es denuestos y ofensas, engaños y mentiras, medias mentiras.

Lo que han intentado hacer con la activista Viky Caraveo es de personas nacidos de probeta…

¿Porque no debaten abiertamente y en medios con Caraveo en lugar de agredirla? Porque simplemente no tienen elementos válidos para hacerlo…

Es muy probable que se salgan con la suya si ganan el amparo definitivo que solicitaron valientes y decididos ciudadanos en donde precisamente participa la activista Vicky Caraveo. De ahí el encono y los vituperios…

¿Porque con César Duarte nunca conocimos de cosas como las que hoy pasan tanto en el Municipio Independiente como en la administración del Nuevo Amanecer Multicolor?

La respuesta clara, precisa y contundente; está en las partidas de recursos erogadas a medios de comunicación, por particulares y gobiernos; no se necesita ser súper sabio para entenderlo…

Circula en redes un vídeo ofensivo que lacera el intelecto y las buenas intenciones de ser decente, se logran niveles de vida como resultado de la friega del lomo a diario, de ser y exigir ser honrado y eliminar a los corruptos, verlo lastima egos y ahuyenta esas intenciones. El hijo del líder petrolero mexicano disfrutando de los beneficios del petróleo nacional, un huevón patán que no sabe, ni hace, nada decente para ganarse un peso, sin embargo, mama de los mexicanos hasta el cansancio y tiene la oportunidad de exhibirse impunemente en un FERRARI DORADO en Montecarlo…

Usted juzgue por si mismo y forme su opinión, pero una cosa es cierta, con el sueldo de líder del STPRM y de legislador no alcanza.

Don Q.Chillito les desea a todos los Masones que se reúnen en Ciudad Juárez una feliz y productiva estancia, como organización desde los tiempos de Benito Juárez han participado en mucho en el Mexico que hoy disfrutamos, un reconocimiento por ello.

El gobierno del nuevo amanecer acaba de recibir tremendos coscorrones por la CNDH por su forma de manejar la información de seguridad al ocultarla a la población, un amparo le interpusieron en la SCJN. Es para ponerse a pensar los motivos que quieren ocultar en esa información…

¿Qué está pasando en Chihuahua en materia de seguridad y en especial en la sierra?

Creo que se está generalizando el trato a la sociedad civil como retardados e inocentes que no tienen alcance para poder actuar como seres pensantes y formarse opinión, no tenemos derecho según las autoridades del estado…

Entendemos la confidencialidad de algunos asuntos y de otros con reserva de conocimiento, pero ¿TODA LA INFORMACIÓN…?

Decirse demócrata y ser demócrata hay un abismo de diferencia… Se dijo demócrata, pero sus acciones lo ubican como dictador…

Rebatir con información no es estar sirviendo a INTERESES OBSCUROS ni políticos, presidente Cabada porque los únicos que los mueve intereses políticos son a sus detractores o ¿a usted también? y ¿los intereses obscuros?

Le comento que lo único obscuro es su proyecto Juarez Iluminado, las posturas de los demás están más que abiertas y claras, incluso discutidas…