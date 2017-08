Tic Tac… Al menso mas flaco, se le suben las ratas

By Don Q. Chillito on 23/08/2017

Infinidad de veces he mencionado en esta columna ese dicho de los Duartistas ladrones, que a los chihuahuenses nos lo restregaban en la cara como burla y decía: que “el poder es para poder” joder al menso que se deje, al ignorante que no entiende, al despistado que ni en cuenta toma las cosas que le afectan, al “ciego” que no ve la realidad de lo que hacen con el poder prestado que tienen, al fregado que le encanta que lo frieguen mas y al clasemediero y rico que se llenan con las migajas que caen de la mesa de los que ostentan “el poder para poder” joder, porque de eso se alimentan los corruptos cortesanos del sistema, de migajas…

Un grupo de vecinos de un cortesano migajero denunció a un ciudadano de su colonia que goza de la influencia y las consideraciones del poder que su residencia del Campestre pagaba $120.00 mensuales de agua, cantidad que no la paga ni una casa de 120 M2 en un fraccionamiento privado, es mas no lo pagan ni un beneficiario del descuento de la tercera edad.

Ya son varios casos que se denuncian en el mismo sentido, incluida la ridícula cantidad que pagaba en cuota fija, por su casa también, el presidente Cabada.

Recuerdo muy bien una denuncia durante la gestión en la JMAS de Nora Yu donde, otro mas residente del Campestre, estaba conectado en forma clandestina para surtirse de agua a su enorme residencia, tal vez una de las mas grandes y bonitas de ese sector residencial, pleito generado entre la Gerente de la JMAS y el residente por el cierre de una calle. El pleito era por si cerraba a la mitad de la calle o por la esquina, peleando que si se cerraba por la esquina el vecino se beneficiaría tomando la calle como jardín para comunicarlo a otra propiedad de la cual también era dueño, como podemos ver “todos son de la misma condición”, y lo saben, por eso los pleitos.

No son los únicos casos de abusivos miembros del poder, cortesanos y cómplices, si realmente se escarba se va ha encontrar mucho mas.

La misma JMAS cuando habla de su cartera vencida está denunciando su ineficiencia, complicidad y canonjías cortesanas, ya que el corte del suministro es al tercer mes de no pago, al menos eso es para cualquier mortal como usted o como yo.

Sería el colmo que con cuota fija pagando $120.00 al mes estuvieran también en cartera vencida los beneficiarios cortesanos, sería mas que una mentada a los Juarenses todos.

Y ahí viene el PREDIAL con todas las cuentas en mora, es correcto que el municipio cobre y ejerza presión para el buen cobro del IMPUESTO PREDIAL pero sabemos, porque las paredes oyen, que dentro del rezago del predial existen cuentas muy atrasadas de cortesanos y de miembros del “poder para poder” joder que por supuesto tienen todas las consideraciones de quienes son los responsables de cobrar ese impuesto o sea el municipio Independiente…

¿Con quienes empezamos la denuncia?

Señor presidente Cabada, ¿TODOS COLUDOS O TODOS RABONES?

Los predios y los predios con construcciones si son de cuates y cortesanos se tasan a valores muy por debajo de sus valores reales para que se pague mucho menos de lo que les corresponde pagar. Para eso son cuates, para eso es el “poder para poder” joder y aún así pasan años sin que paguen el impuesto.

No importa del color que sea el ciudadano porque cuando es útil tiene que tener canonjías y beneficios diferenciados del resto de los ciudadanos comunes y corrientes, la ley es para los demás parejo, pero para los cortesanos y cuates es mas benévola y tolerante, y el que da y reparte le toca la mayor parte…

Va toda la fuerza del poder contra los que están atrasados en el predial…

¿Se acuerda usted estimado lector cuando el municipio quiso cobrar el atraso del impuesto predial a figurines políticos y empresarios locales? Entre ellos un empresario cervecero (qepd) que al final del cuento, y del show, el munícipe tuvo que ir a pedir disculpas, o recuerda usted las denuncias de que no se regularizaron los terrenos beneficiados por Camino Real y por el PMU, terrenos que pagan predial como si fueran “greña” y se les pavimentó, se les iluminó y se les puso drenaje…

Chulada de canijos, pero eso si, todo el peso de la ley contra los demás ciudadanos que están pasando por situaciones económicas difíciles derivadas de la política y mal gobierno. Esos que paguen o se les embarga, que se jodan porque “el poder es para poder” joder…

No tenemos equidad en poder elegir a nuestros gobernantes. No tenemos equidad en el pago de impuestos y por la individualidad pulverizada, el gobierno sabe que no estamos en posibilidades de arrancarles ni un pelo a las ratas.

Del color que sea, sea morado, tricolor, azul, verde, del que sea ejercen “el poder para poder” joder y aún entre ellos mismos, con el descaro y la prepotencia de sabedores del poder prestado y transitorio que los protege, del cinismo que los embriaga y la petulancia que los aporrea, ejemplos hay muchos, pero enunciaré algunos dentro del municipio, para variar.

En Comercio Municipal existen tres unidades para el servicio de los inspectores de las cuales dos de ellas, por el trato obvio que les dan a lo que no es suyo, están en el taller sin oportunidad de que pronto se incorporen al servicio, por lo tanto solo queda una unidad disponible para toda la Dirección de Comercio y obviamente la manzana de la discordia es esa unidad con placas EB-74893 Chevrolet Tornado Gris.

En teoría esa unidad debería estar asignada a los inspectores de comercio, sin embargo esta monopolizada por el GUARURA de la directora Flor Cuevas, leyó usted bien, GUARURA/CHOFER… y ya que estamos en eso, yo preguntaría si el puesto de Directora de Comercio está en las condiciones de riesgo natural como para traer asignado GUARURA. Considero que no, salvo que ya los vendedores y comerciantes se les estén levantando por el cobro de cuotas, pero ese riesgo no proviene de una actividad natural de la Dirección de Comercio si ese fuera el caso.

Sería ridícula que todas las Direcciones Municipales, salvo la de Seguridad Pública obviamente, tengan asignados chóferes y guaruras para su servicio de traslado y protección, más que ridículo seria y estaríamos ante el reflejo inobjetable de la inmadurez de esos empleados públicos, los fantoches en su máxima expresión sin duda…

El poder de protección hace que se pierda el piso y se comprometa seriamente la responsabilidad de quien protege cuando el protegido actúa pon prepotencia, gandallez y por supuesto soberbia en sus acciones y, cuando las ejerce en sus actos, las cosas definitivamente ya no andan bien y menos si se le sigue protegiendo, quien protege a un prototipo de este calibre es simplemente peor que él.

Viene al cuento lo anterior por un asunto en IPACULT que resulta bochornoso y fuera de cualquier tolerancia que se pudiera tener por el acto mismo, donde se rompe la norma de convivencia, tolerancia, criterio de actuación y compañerismo, de respeto.

Resulta que Alejandro Pérez, el sobrino de María Antonieta Pérez Reyes, la directora de Desarrollo Social; en un acto de gandallez y prepotencia reta a golpes al Lic. Federico Solano (quien ya había sido insultado y corrido por María Antonieta Pérez de las oficinas de Desarrollo Social porque la acusaba, sin razón, de ser oreja de la Secretaria del Ayuntamiento), al momento de retarlo y sin oportunidad de defensa el Lic. Solano; Alejandro Pérez lo toma por el cuello y avienta al Lic. Solano delante de empleados de IPACULT, en horas de trabajo y en su centro de trabajo.

El motivo que sea, la razón que hubiese bajo ninguna circunstancia es aceptable que en horario y centro de trabajo este tipo de situaciones deben presentarse, salvo por la desfachatez de sentirse protegido y que se puede obrar con la consabida ventaja

Habrá que ver que medidas correctivas en definitiva se toman en este asunto por la presidencia municipal, el departamento de Recursos Humanos y la misma María Antonieta Pérez Directora de Desarrollo Social Municipal.