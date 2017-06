Tic Tac… El abuso, la hipocresía y el cinismo.

By Don Q. Chillito on Junio 5, 2017

Lo que es imperdonable es el abuso, la hipocresía y el cinismo de las personas, y más cuando son políticos o empleados de la administración pública. Es ofensiva, molesta, causa enojo en los que aportamos nuestro esfuerzo productivo en la sociedad que se transforman en impuestos y esos impuestos son para pagar los costos de la administración publica municipal, estatal o federal.

La administración municipal Independiente no tiene nada de diferencia con las administraciones de Serrano o del “Teto”, son los mismos vicios, la misma mugre, la misma perversidad y corruptos, son los mismos personajes talegones PRIistas acomplejados, nada difiere a esta administración Independiente a las PRIistas, el único favor gordo que nos hizo el Sr. Cabada fue haber dado una derrota al soberbio “Teto Murguía”, es lo único por lo que se puede estar contento con el Independiente.

Ejercen la administración, a pesar de la mezcla política de colores y sabores, muy similares y paralelos a todo lo que debería haber desaparecido, no importa el corte político que tenga, son IGUALES, la misma gente que humilla, seduce, acosa, explota a los trabajadores del municipio, solo amantes nuevos en nomina la diferencia.

Vamos viendo casos, comencemos por el Ing. Francisco Ibarra Molina, del Instituto Municipal del Deporte, un empresario que le ha trabajado al Gobierno Municipal con un negro historial. Un empresario del fracaso futbolero y basquetbolero. Un personaje prepotente con los trabajadores y según sus propias “griterías” él aconseja en todo lo que el presidente Cabada requiere.

Un personaje que ha vivido al cobijo del presupuesto municipal a través de obra pública muy cuestionada y señalada; fraudulenta…

Un personaje tenaz y visionario conocedor de medios de comunicación y de la industria del deporte, pero al que poco le importa el Deporte Municipal y prueba de ello es que no hay nada sobresaliente que indique que no hay un fracasado al frente del Instituto. Reflejo perfecto de sus desoladas ruedas de prensa,

Un personaje que no tiene respeto alguno por los empedados y trabajadores del Instituto y quienes hace trabajar jornadas superiores a las 10 horas diarias, mientras el descansa plácidamente en su casa… de Jalisco.

Un “poltrón” con cargo a la nómina cuyo único mérito es ser amigo del Presidente Cabada. ¿Cuánto nos cuestan los cuates?…

Paco Ibarra el consejero del presidente Cabada, otro, entonces; ¿responsable de las burradas en Juárez Iluminado?

Con este equipo de tan “calificados cuates”, me pregunto si ésta vez tendrá la capacidad de poder entender la ley electoral y asesorar correctamente al Presidente. No vaya a resultar un rotundo fracaso, como los proyectos importantes en donde supuestamente Paco Ibarra a intervenido…

Las amantes, los y las prosti municipales; es otro tema delicado que invade la administración, menguado tal vez en esta administración al comparar con la de Serrano en donde hasta de asesoras de primer nivel de pago, o asesores, las y los tenían y era común que se presumiera a ver quien tenía “mejor nalguita”. No había problema, la lana ajena y la buena vida, hacia tolerantes a las esposas…

Pero hay un caso en esta administración Independiente que merece ser abordado, un caso que empequeñece las películas de James Bond, esas de espionaje.

Con este caso me voy a esforzar por presentarlo en su exacta dimensión de cobardía, de podredumbre, de insatisfacción, de encono con la vida y con las personas y el trastorno del ego del protagonista de esta historia de espionaje, sexo, nomina y privilegios… El Síndico Aarón Yánez Limas.

Como decía al principio, esta administración no tiene diferencia alguna, el caso de Aarón Yánez Limas es un asunto de grupos divergentes en negocios en su postura dentro del Ayuntamiento. No es nada que enmarque una actitud profesional o democrática al contrario, es una actividad, y actitud, cobarde, perversa, sin escrúpulos, desviada y sin ningún toque de pudor o recato.

A este tipejo vulgar le incrustaron, o le compraron, una dama que lo seduce para vigilancia y control de quien tiene interés de utilizarlo, este tipo golpeador de mujeres considera que sus encantos cautivaron a una hermosa joven aprendiz de política PRIista de altos vuelos nalgueros que sabe, y tiene con que, complacer a incautos hasta hacerlos voltear sus ojitos y crearles mariposas en el estomago… una dama con cargo a la nómina con excelente sueldo y prestaciones, gratificaciones… Ella zorra, él zorrillo.

Recordemos a este personaje Aarón Yánez Limas quien fue denunciado ante la PGR por su actividad de afiliación de cadetes de la academia al PRI, y que nos confirman que hoy continua haciéndo desde la Sindicatura Municipal.

Por eso no tiene tiempo de hacer su verdadero trabajo. También recordémoslo como el cobarde que golpea mujeres, en especial el caso de su ex, ahora diputada en funciones. Y no olvidemos el nicho de aviadores que fueron encontrados en esa oficina de “supervisión y control” a principios de año. Raro fue que nadie haya dicho nada de lo que le diremos esta ocasión.

Este señor tiene como auditora en la Sindicatura nada mas, ni nada menos, que a Abril Irasema Félix Quezada. ¿La recuerda? “Miss Profeco”; su amante en turno, dicen…

Esta señorita ya se revolcó en sábanas de seda con algún magistrado de renombre, fue público el affaire denunciado por la esposa; y hoy goza de privilegios a consecuencia de su estatus con el Sindico Municipal, quien considera le hace un favor al municipio con su persona y le otorga la oportunidad de retirarse del trabajo a eso de las 12 del día para que pueda llegar a tiempo a impartir sus clases al Bachilleres 19…

¿Y su trabajo de auditora?…

Ese es puro espejo ya que cuando tiene que auditar, simplemente no va; dejando la encomienda a otros auditores para no verse comprometida en nada; al fin que todo lo tiene bajo control…

Este señor Síndico es toda una fichita, recordemos cuando fue Recaudador de Rentas su salida fue ya muy turbia. Algo que tiene que reconocérsele a este señor Aarón Yánez Limas es que es el único funcionario al que Cesar Duarte cesó por deshonesto, por malos manejos en la administración estatal…

Estimados lectores, como pueden observar, y como lo escribí líneas arriba, una administración PRIista no tiene nada que envidiarle a esta administración Independiente, el trato y el desarrollo profesional, junto con las concesiones diferenciadas, de los funcionarios es un factor que incide directamente en el clima laboral del Municipio.

Hablando del clima es pésimo, corrupto y NADIE le mete mano…

Mientras tanto, nuestro presidente Cabada en el negocio de la reelección, pero con esto que se ve y se siente no creo que la tenga fácil…

Si Paco Ibarra, en combinación con el “Güerito” Martínez lo están asesorando; bueno creo que su reelección tendrá que esperar a mejores tiempos…

Ante tanta corrupción y porquería ¿porque no se auditan las Direcciones Generales?, ¿porque no se audita todo para desterrar a quien haya que desterrar?….

Simple, Recursos Humanos nada de pechito porque así conviene hacerlo, Contraloría no tiene intención alguna de hacerlo por las mismas razones y la Sindicatura tiene ocupada a la auditora. Pos así, ¿como?…

¿y Cabada?…

Agradeciéndo a los que lo llevaron al poder… “ni modos”.