Tic Tac… A ver Armandito…

By Don Q. Chillito on 22/06/2018

¿En que momento Armandito de todas las denuncias que se han hecho, en medios y redes sociales, sobre los contratos otorgados para arreglar vehículos municipales asignados a la policía y tránsito por conducto del prestanombres de tu hermano Sergio Cabada se ha dicho que son contratos ilegales?

Se ha analizado toda la batería de respuestas que has dado tú Armandito, y tus voceros, y solo encontramos el interés obvio de tu parte por tapar el fondo real del asunto que es el haberle pagado al prestanombres en forma anticipada los contratos, EN FORMA ANTICIPADA, entendemos que les urgía dinero a tu televisora pero en ninguna de las supuestas justificaciones y aclaraciones se menciona el porque se anticipó al prestanombres y no a los demás posibles proveedores que supuestamente también se les asignaron esos contratos porque según ustedes de esos contratos hubo más proveedores por el volumen de vehículos involucrados.

Se dice que BENEFICIASTE a la empresa de un prestanombres de tu hermano Sergio Cabada y hablando de prestanombre, que hasta hoy no has desmentido con el simple hecho de negar que es empleado de Visas 44 o que no existe, o que nada los une, por lo que cabe hacer otra pregunta que se descubre de las justificaciones “Cabadistas” ¿Por qué usar un prestanombres? Y no solo para este acto descarado de sustracción de recursos del erario municipal sino desde el año que según tú dices, a través de tu vocero del municipio, que es causante fiscal desde 1995… ¡¿Por qué usar un prestanombres?! Y mira Armandito que con tus mismas justificaciones robusteces lo denunciado al dar explicaciones supuestamente detalladas de un señor que no deberían conocer.

¿En que han usado al prestanombres desde 1995? ¡Armandito!

Creo que lo sabremos pronto porque de a gratis no creo, como adorno menos y por hobbie imposible, tener un prestanombres que emite facturas y ser el real dueño de las decisiones de a quien se emite facturas, por cuanto se emiten esas facturas te dan un beneficio fiscal confuso que puede llegar a ser delito… ¿o no…? ¿Cuánto cobran por factura fiscal Armandito? Esto podría ser otra situación del estado de sensación de impunidad que en conjunto contemplan.

No cabe duda los Cabada son un estuche de monerías que ante el primer apretón de partes nobles lo único que saben hacer es justificarse y al justificarse se aprietan más la soga y descubren más el telón de mentiras y engaños.

Mira Armando Cabada, eso de que tu hermano Sergio Cabada saque todo un estudio de rating de su televisora para justificar su “honorabilidad” no es más que una cortina de humo negro para quienes se la quieran creer porque nadie habló del rating de Canal 44 ni de si son caros o no los spots, nadie absolutamente nadie más que ustedes.

Déjame decirte algo Armando Cabada, las empresas de comunicación necesitan al menos 80% de ventas comerciales y 20% de ventas de correspondencia o gobierno para tener libertad absoluta en su contenido periodístico y editorial, ese es un porcentaje que indica que hay libertad e imparcialidad en sus contenidos de notas, ese es el 100 de la libertad y efectividad empresarial de medios.

Cuando una empresa de comunicación los valores de 80/ 20 anteriores los tiene invertidos no es más que un claro indicativo de que es dependiente conforme esos valores bajan, dependiente de quien le paga por LOS CONTRATOS que tienen firmados de publicidad, esos contratos que Armando Cabada llamó a quienes los reciben como CHAYOTEROS porque la premisa es “el que paga manda”, basta ver el contenido comercial de Canal 44 para darse cuenta hasta donde dependen los Cabada del CHAYOTE.

Declarar y promover que el gobernador Corral es el hostigador de Armando Cabada no es más que una intentona de distraer sus responsabilidades tacitas en el distanciamiento desde el origen de la administración con el gobernador, baste solo recordar el nombre de González Nicolás, las causas, los motivos, lo que hay detrás de ese nombramiento para entender la soberbia y el engaño que con toda la “fuerza” su medio quiere proyectar Armando Cabada, habrá que hacer pronto una historia completa de todo lo que hubo detrás del nombramiento para poner las cosas en su exacta dimensión, ya existe un antecedente editorial publicado en Juárez a Diario por Raúl Ruiz llamado El Intocable.

Hemos perdido mucho los juarenses por la soberbia y compromisos con César Duarte del presidente con licencia Armando Cabada como esa decisión “González Nicolás”, por ejemplo la JMAS y el Fideicomiso de Puentes donde prevaleció la desconfianza total hacia la administración independiente que más que Independiente apareció ante los ojos del gobernador como una administración Duartista obvio que no les iba a entregar esas fuentes de recursos, pero esto no lo dice Armando Cabada.

Canal 44 es dependiente de los dineros del erario municipal, estatal y federal a través de los contratos de “publicidad” y tiempos en la televisora, sus contratos comerciales no les alcanzan ni para mantener 5 días de operación de su empresa, lo demás que sirve para sostener la operación y a los Cabada proviene de los dineros que por impuestos y derechos pagamos los Juarenses, de los dineros de los contratos con gobierno, dinero de los contribuyentes.

Es URGENTE que Armando Cabada delate a su enemigo que ha desestabilizado la ciudad con su ejército armado de matones y con ello retornar la paz que todo juarense de buena cuna y leche desea, Cabada lo tiene en sus manos según sus propias declaraciones, ¿Cuándo lo va hacer señor presidente Cabada?

Si queremos que se acabe la violencia armada en Juárez es necesaria la voluntad política y valentía de Armando Cabada para que ponga ante las autoridades a quien él denunció como el responsable de toda esta ola de sangre, ese que paga por cada asesinato.

Mafioso y acaparador es como lo delata el asunto de DON BOLETON, otra empresa de los Cabada inmiscuida en los beneficios del poder monopolizando la diversión sana de la ciudad.

Genio y figura delatan hasta la sepultura…