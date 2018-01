Superluna azul sangrienta: Despampanante nombre a un bello eclipse lunar

By Héctor Noriega Mendoza on 30/01/2018

Cada mes del año podemos ver por lo menos una luna llena, la fase lunar que ocurre cuando el sol, la Tierra y nuestro satélite natural se alinean aproximadamente en el espacio y así podemos ver desde la Tierra, completamente iluminada por el sol, la superficie lunar. Todos somos testigos de lo impresionante que luce una luna llena saliendo aproximadamente a las 6 PM por el este, muy amarilla (un efecto atmosférico) y aparentemente enorme (una ilusión óptica resultado de estar tan cerca del horizonte), justo cuando el sol se ha puesto en el oeste. La fase llena puede ocurrir estando la luna a cualquier distancia de la Tierra, siempre y cuando el alineamiento aproximado de los tres astros mencionados arriba se dé. Y esto se da, como ya dijimos, al menos una vez al mes.

En astronomía, una superluna es entendida como una luna llena que sucede precisamente cuando nuestro satélite natural se encuentra también en el punto de su órbita más cercano a nosotros. Esta es la razón de por qué la luna llena —de por sí majestuosa— luce tan particularmente grande y brillante en estas condiciones y se le da el calificativo de superluna. Ahora, cuando el alineamiento mencionado entre el sol, la Tierra y la luna no se da de manera aproximada, sino perfecta, además de luna llena ocurrirá también un eclipse lunar. Un eclipse de luna es el fenómeno astronómico donde la sombra roja (y no negra, también por motivos atmosféricos) de la Tierra se ve proyectada sobre la luna, cubriéndola poco a poco, gracias a este alineamiento perfecto entre los tres astros. Un eclipse lunar siempre ocurre en luna llena. El hecho de que la luna se tiña de un rojo cobrizo durante el eclipse motiva el calificativo de “luna sangrienta”. Una “luna de sangre” por lo tanto no significa nada más dramático que un eclipse lunar.

Finalmente, si como en algunas raras ocasiones sucede, dos lunas llenas llegan a ocurrir en el mismo mes, esta circunstancia recibe astronómicamente el poético nombre de luna azul. Una luna azul no tiene nada que ver con su color, con un eclipse o con algún otro extraño fenómeno. Es simple y llanamente el nombre dado a la rara ocasión en que un mes da cabida a dos lunas llenas. El lapso de tiempo entre dos lunas llenas es de 29 días y medio, y un mes tiene 30 o 31 días, por lo que es perfectamente posible que si una luna llena se da el primer día del mes, la siguiente luna llena ocurra el último día de ese mismo mes, sobre todo si ese mes es de 31 días, como enero.

Este día 31 ocurrirá un eclipse lunar (una “luna sangrienta”), brevemente visible desde la frontera Juárez-El Paso entre las 5 y 6 de la mañana justo antes de que la luna se ponga por el oeste. Dado que coincidentemente este eclipse ocurrirá estando la luna en su punto más cercano a la Tierra, se tratará también de una superluna, y puesto que además esta será la segunda luna llena del mes de enero —la primera ocurrió el primer día de este mes—, presenciaremos también por definición una luna azul. Así, una superluna azul sangrienta hará presencia en el cielo fronterizo hacia el amanecer de este 31 de enero. Prácticamente podremos esperar ver, entre las 5 y 6 de la mañana y en la dirección opuesta a donde sale el sol, un eclipse lunar con una luna inicialmente muy brillante y grande que poco a poco empezará a cubrirse de esa característica tonalidad rojiza. La siempre disfrutable vista de un eclipse lunar. Como astrónomo, sin embargo, superluna azul sangrienta no deja de parecerme una expresión que sobredimensiona sobre todo mediáticamente un fenómeno observacional y naturalmente bello e interesante —todo eclipse lo es—, más no extraordinario como su despampanante nombre pudiera sugerir o muchos pudieran esperar.

