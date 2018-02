Sumisión y Simulación

By Raúl Sabido on 05/02/2018

Mi abuela materna siempre me decía que lo único que diferencia a los hombres es el color de la piel y la honestidad. Me decía que eran rasgos y cualidades que solo se transfieren a través de la herencia genética y el ejemplo.

El rasgo físico lo transferimos por la comunión del matrimonio y la honradez la recibimos observando la conducta de tus padres, por la educación en tu casa y por el entorno donde comienzas a desarrollarte.

Ella provenía de hombres y mujeres luchadores de la libertad en Irlanda, mujer recia y de carácter que sabía de lo que hablaba, bella dama mi abuela.

La suma de cualidades en el desarrollo de la vida de las personas lo llevan a consolidar su honorabilidad, esa que no se presume y no permite ser jactanciosa porque esa solo es descriptiva por los demás hacia la persona y jamás al revés.

Pues bien el problema de México es precisamente la falta de honorabilidad en quienes manejan el poder y la conducción, esos que pagan carretonadas de dinero para formar una imagen falaz y además hipócrita porque no son lo que promueven y recurren al engaño para lograr tener tal vez una imagen que no les pertenece y que es tan dañino y tóxico al país, porque cuando llegan al poder aparecen todos los calificativos cualitativos negativos y contrarios a la honorabilidad, ejemplos hay muchos en México, por no decir demasiados y abundantes.

La cultura de la impunidades en las elites gobernantes nace del convenio del “todos roban y nada pasa” un acuerdo soterrado que nace desde la cúspide del poder y se permea hasta la cúspide de los poderes locales, todos ellos manejadores de los recursos de los contribuyentes, o sea “manejan el cajón” y meten la mano.

Las elites están protegidas, pero para meterle la mano al cajón por supuesto tienen que recurrir a personas ajenas de la elite.

Sin embargo, operadores en la administración, tienen que recurrir a externos para fraguar la salida y dispersión de los latrocinios y es entonces cuando la cadena de corrupción se ensancha… “si los de arriba lo hacen, ¿Por qué no, yo? Y si son mulas o conductos “que tanto es tantito de una mojadita” cundiendo por toda la estructura el ejemplo “el que no tranza, no avanza”.

Si el presidente de la República es corrupto y se le descubre ¿Qué autoridad moral tiene para luchar contra la corrupción?, si el Secretario de Hacienda es corrupto ¿Qué autoridad moral tiene para juzgar o evitar que roben los gobernadores?

Si los gobernadores son invitados a robar para triangular recursos usted cree que ¿esa triangulación será gratuita?

El que ejerce el poder central tiene tanto poder como los gobernados se lo permitan y lo que ha sucedido con #unidosconvalor y #caravanaporladignidad es, tal vez, el inicio de un equilibrio verdadero de ese poder.

El gobernador Javier Corral ha logrado para Chihuahua lo que se comprometió a defender y lo logró arriesgando todo incluso su propia vida, con valentía, tenacidad, perseverancia y aplomo; que a Chihuahua le entreguen lo que le corresponde incluyendo al ladrón de Cesar Duarte.

Tremenda cerrada de boca les dio el señor Corral a todos sus detractores y, al menos en Chihuahua, la sumisión al poder ha terminado y la simulación también.

Había dos situaciones de vital importancia y preocupación, de inquietud, para el gobierno federal, uno era la posibilidad de la Controversia Constitucional y la otra el financiero del PRI Alejandro Gutiérrez, esas dos eran una bomba de tiempo bien planeada que pondrían a todo el estado mexicano a temblar si estallaban.

La controversia sería un antecedente fulminante para el manejo discrecional del Ramo 23 por el ejecutivo y el financiero PRIista Alejandro Gutiérrez se podría convertir en un “sapo” que debilitaría muchísimo mas toda la estructura de poder del PRI-Gobierno.

El PRI-Gobierno sabía muy bien que habría que negociar en serio con el gobernador Javier Corral, el arrastre de su caravana y los apoyos recibidos en Chihuahua los tenían ya acorralados en 2 puntos clave y vulnerables para su estabilidad. Con el acuerdo con el gobernador Corral le dieron la razón absoluta de su reclamo.

Si las acciones del gobernador Javier Corral hubiesen sido electoreras entonces muy maje fue en concluir por negociación sus reclamos, con esto acalla las voces que lo señalaron como un montaje electoral.

Hay ausencia de honorabilidad en los políticos mexicanos en su grandísima mayoría, muy poquitos se pueden calificar, con hechos, como personas honorables, ese es nuestro cáncer que hay que extirpar de raíz.