El sofisma de la Ciudad en Tinieblas

Cartapacio por Raúl Ruiz

cartapacio

De or. inc., quizá del b. lat. chartapacium 'carta de paz'.

1. m. Cuaderno para escribir o tomar apuntes.

2. m. Funda en que los muchachos que van a la escuela meten sus libros y papeles.

3. m. Conjunto de papeles contenidos en una carpeta.

4. Programa que se transmite por Radio México Noticias 970 AM de Lunes a Viernes a las 5 de la tarde

5. Columna Política que se publica los viernes en Juárez a Diario.com