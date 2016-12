Sin patria,… DESPATRIADOS

El tema no se refiere definitivamente a aquellos que se ven obligados a abandonar su patria, su familia, y su entorno por ir en busca de la sobrevivencia y de mejores oportunidades de vida para él que se va, y para los de él que se quedan, no definitivamente no aplico el calificativo DESPATRIADOS a ellos porque ellos son MIGRANTES y tienen patria porque se llevan sus raíces y sus costumbres a nuevos horizontes desconocidos para ellos, despertándose entre ellos el espíritu de solidaridad de raza, de cultura, de costumbres y a querer y no, son mas patriotas que muchos de nosotros que nos quedamos ya que ellos representan la segunda fuente de divisas al país, DIVISAS que se derrochan impunemente por los DESPATRIADOS que están aquí, que medran aquí, esos DESPATRIADOS que se quedaron sin madre o tal vez que nacieron de probeta.

¿Por qué DESPATRIADOS? Porque hijos de su probeta progenitora, se chuparon la patria todita en 28 años, tal vez un poco más, la patria está en calzones todos roídos, la patria está encuerada y anoréxica terminal.

El fenómeno Trump, que aún no se acaba de asimilar, o entender, por muchos del otro y de este lado, a puesto al descubierto la realidad a la que han llevado a México durante estos últimos 28 años con la implementación del neoliberalismo como estrategia de política económica de lo cual hemos sido silentes y permisivos cómplices la mayoría de los mexicanos porque hemos dejado pasar que hagan lo que les ha venido en gana con el país, llevándonos a una situación de total debilidad económica, imposible de negociar al mismo nivel con los que hemos celebrado tratados económicos y de mercado, es como el pobre y el rico ante la justicia en este país, y en el país de alado, nada que hacer, todo por ceder.

No tenemos ya patrimonio nacional, nuestro mercado interno está en manos de las grandes trasnacionales, el campo bajo el mismo esquema, nuestros recursos renovables, y no renovables, en manos de particulares y de intereses distantes a los intereses nacionales, no tenemos en custodia nuestro oro de la reserva, somos dependientes en energéticos cuando somos productores de petróleo, somos dependientes alimentarios cuando somos bastos y diversos en áreas de cultivo, cuando tenemos aún en propiedad un vasto territorio diversificado en climas y cultivos, tenemos todo, tuvimos casi todo y hoy no tenemos nada, algo así como cuando perdimos los territorios del norte que hoy forman parte de los Estados Unidos, los Santanas modernos agrupados para conservar privilegios y canonjías, vividores y creadores de la pobreza y miseria nacional, creadores de las multitudes que hoy se encuentran en el norte y que el Sr. Trump quiere regresar, esos que se fueron y que son vitales, quieran o no, dentro de la economía de los Estados Unidos, los MIGRANTES mexicanos y toda su descendencia, aunque los verdaderos MIGRANTES son los anglosajones, los afroamericanos, los asiáticos ya que somos descendientes de los nativos verdaderos de esas tierras.

Se siguen repartiendo las riquezas nacionales a su antojo, se reparten los dineros del erario federal, estatal y municipal a sus conveniencias y complicidades como por ejemplo el donativo hacia la INMACULADA JOSEFINA por trece millones de dólares con pretexto de ayuda a los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos sin dar cuentas de nada, siendo dinero público, dinero proveniente del erario federal que se le otorga a través de la SRE y eso que ella es “opositora” del gobierno actual.

El nacionalismo abandonado en el siglo pasado donde la PATRIA ERA PRIMERO (ya no lo es) nos postra hoy ante un TRUMP arrogante, petulante, capitalista y empresario, algunos dicen populista también, en las negociaciones de todos los tratados que hoy nos sostienen como economía porque somos totalmente dependientes de ellos, es por ello EL LLANTO de las magdalenas y margaritas DESPATRIADAS porque no tienen nada con que negociar más que el otorgamiento de más sumisión porque traición a la patria no es, porque no hay mas patria que traicionar.

Los que Loret de Mola llamó LA COFRADÍA DE LA MANO CAÍDA que hoy es más vigente que cuando escribió su libro, son los que controlan este país, son la clase política corrupta que nos gobierna y que ha destruido la identidad nacional, esos que dicen “LER” EN LUGAR DE LEER son el ejemplo claro de la verdadera “patria” que hoy existe y que aún se llama MEXICO.

Y aquí en Chihuahua no cantamos tan mal las rancheras, cuando un grupo de empresarios y funcionarios se crean instrumentos para poder despacharse recursos a modo, recursos etiquetados para un fin determinado que siguiendo el refrán popular del PIENSA MAL Y ACERTARÁS se despacharon con la cuchara grande, y cínicamente, recursos para su beneficio y así será en la conciencia ciudadana hasta que CONTUNDENTEMENTE demuestren lo contrario, por más que nuestro gobernador Corral salga a defender con el CUENTO de que le consta de que no necesitan tomar y que le han puesto, no, porque si fuera verdaderamente transparente ya hubieran RENDIDO cuentas y no hubieran hecho cosas malas que maquillan como buenas.

Y todavía más de Chihuahua, cuando un grupo cementero regional se ofrece a construir el MURO TRUMP, importándole nada lo que eso significa para los mexicanos, repito, cuanto cinismo, LO PRIMERO ES EL DINERO, NO LA PATRIA……conciencia con precio.

Reconstruir la patria nos llevará muchísimo tiempo, mucho más del tiempo que les llevo a los Neoliberales destruirla y llevarla a donde próximamente estará, a los pies de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Solo los nacionalistas podrán ver hacia adentro para reconstruir la patria, lo que hoy tenemos definitivamente no, nada ni nadie del sistema actual Neoliberal podrá reencontrar los caminos para poder hacer frente a la tempestad que podría venirse ante las decisiones que tome el PATRÓN TRUMP.

Sufriremos sí, pero es muy posible que al final le comencemos a agradecer al Sr. Trump sus acciones, el tiempo pone a todos en su merecido lugar.

PD. CLASE POLITICA TODA, por favor ya no piensen en “ayudar” a los pobres, porque cada día hay más pobres, ya no inviertan recursos para ayudar y mitigar la pobreza porque cada día hay más pobreza, ya no piensen en los pobres, porque hacen más pobres……..y ustedes se hacen más ricos, lo que está denunciando el gobierno del Sr. Corral es clara muestra de la podredumbre moral que los guía y una carencia TOTAL de vergüenza.