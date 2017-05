Siento que no puedo mas en mi vida y no encuentro dirección…

By Arlyn López on Mayo 12, 2017

Arlyn López

Cuando luchamos mucho e invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en algo que deseamos en la vida; llámale un sueño y/o una relación de pareja, nos desanimamos y se nos va la motivación; y allí aparecen algunas características en nuestra personalidad:

Desilución Frustración Aislamiento: Se achica nuestro mundo social Aparece la mezcla de muchas emociones negativas, como coraje, enojo y tristeza.

Es en el momento de la crisis cuando tomamos decisiones mas radicales, pedimos ayuda, nos preparamos mas y maduramos.

Si en verdad es tu sueño te vas a enfrentar a muchos no. No es fácil sentirte rechazado, pero aun en el rechazo podemos sacar coraje para no rendirnos.

Cuando en verdad es tu sueño lo que opine la gente te puede entretener por un momento, pero nunca desenfocarte.

Cuando en realidad es tu sueño te dará miedo en algunas ocasiones, pero seguirás adelante.

Y si pierdes dirección y tomas una pausa, siempre se te acercara alguien para darte una palabra de animo y fe.

Sigue adelante. Los mas grandes éxitos están cruzando la calle del fracaso.

El cielo es el limite.