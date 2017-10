By Lourdes Tejada on 18/10/2017

Mtra. Lourdes Tejada

Ciudad Juárez, Chih. – Hace tiempo no estaba tan emocionada. Puedo comparar la emoción e incertidumbre con el momento previo al primer Trenzando Corazones, en el 2010.

Hace años teníamos la idea, la visión, pero este año por fin decidimos que era tiempo de ofrecer algo más grande y más impactante a las personas con cáncer. Algo que represente la verdadera razón por la que existen el Día Mundial del Cáncer de mama y el Mes de sensibilización del cáncer de mama.

Aun cuando durante todo el año ofrecemos nuestro taller rosa a escuelas, empresas e instituciones, sin costo alguno. Este año, gracias al apoyo de empresas como Level Up Coaching, Technology Hub y Grupo Axcel, Sensibilización para la Acción es una realidad.

El cáncer no es lo que la gente cuenta y este jueves 19 de octubre, Dia Mundial del Cáncer de mama, estamos comprometidos a salvar la mayor cantidad de vidas.

Hace unas semanas, reflexionábamos en Octubre Rosa y la deuda que tenemos con las personas con cáncer de mama, sobre la razón por la que hace 30 años fue creado el Mes de la Sensibilización sobre el cáncer de mama, y resaltábamos como, más de 30 años después, seguimos quedándonos cortos en la creación de programas, eventos y acciones que logren disminuir el número de diagnósticos de cáncer de mama en etapas avanzadas.

Esta misma reflexión, es la que llevó a que Cancer Survivor A.C. decidiera este año conmemorar la causa, con un evento que detalle todas las herramientas, opciones y métodos con los que las mujeres puedan detectar oportunamente el cáncer de mama. ¿Y por qué solo mujeres? Por qué más del 97% de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres, y aunque el contenido de evento no es exclusivo para ellas, si se hará un énfasis en su anatomía y los cambios o síntomas que pueden presentar.

Además, Sensibilización para la Acción, busca acabar con los mitos, etiquetas y estigmas, por lo que la asociación organizó también su dinámica Uno a Uno (One to One), en donde de manera amena, sencilla y hasta divertida, se dará respuesta a cualquier pregunta que los asistentes tengan respecto al cáncer y a la experiencia de ser paciente. Aquí lo más bello, es que es una dinámica incluyente, por lo que no estaremos solo hablando de cáncer de mama, sino de cáncer en general. Reconociendo que todas las personas con cáncer y cuidadores somos parte de una sola comunidad.

sensibilización para la Acción, es algo que nos ilusiona, sobre todo porque tenemos la certeza de que, al salir del evento, los asistentes tendrán todo lo necesario para sentirse listos para tomar acción sobre su salud.

Te esperamos este 19 de octubre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Technology Hub.

¡Regístrate aquí GRATIS para asistir!

18:00 – 19:00 Hrs

Taller exclusivo para mujeres mayores de 15 años donde conocerán las opciones para una detección oportuna del cáncer de mama. Entrada gratuita.

19:00 – 21:00 Hrs

Asiste a este espacio para resolver dudas, aclarar mitos y conocer lo que es el cáncer y la experiencia con la enfermedad.

Una dinámica perfecta para quienes quieren conocer más de la enfermedad, de cómo apoyar a alguien con cáncer y de como actuar ante ella. Entrada libre.