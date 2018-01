Seguir igual o cambiar el rumbo de fondo

By Raúl Sabido on 29/01/2018

Lic. Raúl Sabido

Las élites de control político y económico del México Neoliberal actual y gobernante así como la clase política como brazo ejecutor de sus designios e intereses tienen un enorme reto por salvar por delante, ¡¡¡ su pellejo ¡¡¡, su estatus ventajoso y corrupto de subsistencia, de negocios, de saqueo y de patrimonio, de mantener las cosas igual que siempre actuando y vistiendo con ropaje y maquillaje corriente y engañoso para ofrecer una percepción a la sociedad mexicana de un cambio de políticas incluso recurriendo al ofrecimiento “populista” que tato señalan y critican de la izquierda libre e independiente.

Repetir y repetir mentiras, denostar con engaños al adversario, denigrar y poner en duda la honorabilidad y trayectorias es el esquema que se esta haciendo permanente en el sistema político mexicano por parte de los que están irritados por la percepción del hoy por los ciudadanos, esos que están asustados por el resultado real de sus políticas económicas, de sus programas, por esos que se encuentran aterrorizados por las consecuencias de sus ofertas para sustentar sus reformas estructurales, por esos que se encuentran frente a las consecuencias de sus mentiras a la sociedad, esos profetas del engaño a la nación, del saqueo, de sus negocios ilegales, por los que se encuentran “indignados” por haber sido descubiertos en sus triangulaciones fraudulentas y de peculado con los dineros de los contribuyentes, por esos que han hipotecado sin recato ni prudencia el futuro de los estados por muchas décadas.

El PRI, el gobierno y sus aliados hoy se encuentran acorralados por la verdad y la contundencia de los hechos descubiertos, por la fortaleza de la lucha de dos frentes decididos a cambiar las cosas, uno de esos frentes los estan descubriendo y exhibiendo y no tienen salida, se les esta complicando tremendamente el panorama porque el señalamiento es precisamente al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaria de Hacienda y como consecuencia de ello a uno que no podrá maniobrar mucho para poder zafarse, el candidato del PRI a la presidencia José Antonio Meade Kurirbreña.

Morena con AMLO quien en dos ocasiones ya ha ganado la presidencia de la Republica y va por la tercera con un panorama muy diferente a las anteriores y con muchísima ventaja por las mismas circunstancias sociales que los mismos Neoliberales y sus asociados (PRIAN) han creado y que han llevado a un hartazgo social encabronadamente alto y muy difícil de revertir, las encuestas hasta la mas chayotera así lo señala, hoy si los han puesto a los neoliberales sobre la pared con sus propias actuaciones, resultados y corruptelas comprobadas y, además, el caminar por todo el pais de nueva cuenta AMLO se ha colocado como el favorito vencedor de la elección presidencial 2018 al día de hoy indiscutiblemente, en ninguna de las anteriores había estado con tanta ventaja y sumando, la prueba irrefutable de esto es que TODAS las baterías de los socios, aliados, chayoteros y medios comprometidos estan directamente en contra de MORENA Y AMLO, la estrategia de campaña es marketing anti AMLO y esto es un reconocimiento irrefutable a la supremacía electoral en estos momentos.

Por otro lado Ricardo Anaya con el PAN-PRD-MV con una estrategia de confrontación suavizada y amable hacia la izquierda y mas bien buscando una distancia solo en las formas del como hacer las cosas pero coincidentes en los fondos pero eso si con un marketing muy agresivo hacia la alianza del PRI donde al menos los llama corruptos y que se tienen que ir por haber traicionado a México, llama al PRI con el certero calificativo de traidores, corruptos y ahora ladrones., el PAN y sus aliados en estos momentos tienen sus bases divididas y de no suceder algo trascendental esos votos los van a perder y se van a la izquierda, es una alianza PAN-PRD-MC muy de elites y eso cobra factura si no sucede lo que al cierre de esta columna le describo.

Por si no fuera suficiente para el PRI la apabullante campaña de long time de AMLO, y su sumatoria de adhesiones, al PRI se le viene encima “La Caravana por la Dignidad” de Javier Corral, y a diferencia de la campaña de Morena Javier Corral viene con hechos contundentes judicializados que apuntan complicidades dentro de Los Pinos, SHCP y señalamientos directos hacia el PRI, la caminata por la dignidad es apolítica pero es contundente con los hechos denunciados y comprobados en tribunales donde los abusos, desfalco, fraude, corrupción, prevaricato están totalmente al descubierto, es con hechos y no diretes con lo que se sustenta “La Caravana por la Dignidad”, que por supuesto viene a aglutinar disconformidades incluso dentro del mismo PRI, del PAN, del PRD y sumando a todos aquellos que no ven bien a Morena y su candidato pero que no tienen opción dentro con sus partidos o no son simpatizantes de los candidatos, donde se observa a un Javier Corral incluso cortando con la misma tijera que al PRI en calidad de administraciones cuando dice que México ha perdido rumbo y a ganado miseria y pobreza los últimos 30 años y eso va directo para Fox y Calderón, “La Caravana por la Dignidad” apolítica irá ganando terreno conforme avance el tiempo, sumará todos los enconos de los demás partidos y unirá fuerzas dentro del mismo PANISMO, baste ver que son los viejos PANISTAS de cuño relegados los que en cada plaza se le suman, o apoyan, a Javier Corral.

Dos frentes, uno totalmente consolidado y sumando (Morena) y el otro en pleno crecimiento con credibilidad (Caravana) van como trenes imparables hacia el mismo objetivo, EL PRI.

No encuentro la forma, la formula, de cómo lograrán empatar la caravana de Javier Corral a la campaña electoral del PAN a la presidencia de la república ya que el deslinde de Corral de su partido es contundente en el discurso, incorporar la caravana a la campaña del PAN debilitaría a Javier Corral quien perdería toda credibilidad incluso hasta para seguir gobernando en Chihuahua, ¿Cómo lo van a hacer? … porque lo tendrán que hacer, pero si Javier Corral dobla al PRI y a Los Pinos entonces si con todo el poder del éxito de su lado podrán hacer la sinergia con la campaña presidencial del PAN, ni duda tengamos de ello.

Por el lado del PRI, quien por cierto esta en el sótano de las preferencias electorales según los sondeos serios, todo es nubarrones y desbandada con encono de militantes de las bases es alarmante en el cuarto de guerra y el que cubre la coincidencia con la campaña presidencial de 1994 es Aurelio Nuño Meyer al menos de los secretarios con licencia activo pero desgraciadamente peor candidato que el actual, se vaticina que no levante el PRI y su candidato por lo que estando cerca de los tiempos limite para hacer un cambio o registro el PRI cambiara de candidato, no podrán seguir sosteniendo al actual, un error de designación que enfrentará a Los Pinos con los políticos tradicionales y de carrera del PRI y sus bases, mas los desaciertos por tratar de cubrirse de las denuncias y señalamientos desde Chihuahua… muy mal presagio para el PRI nacional y locales.

Un trabajo excelente el que viene haciendo quien es el estratega del PAN y por supuesto un ejemplo de perseverancia y coherencia el que viene haciendo MORENA/AMLO que juntos están por hacer estallar a las élites PRIistas.

¿Se imagina que los fondos coincidentes se unieran a analizar las formas para ir juntos para enterrar el sistema PRIista corroído, corrupto, corruptor y podrido?

Los Pinos solo tienen la Ley de Seguridad Interior, la Ley Mordaza, el Ejército, las Policías y por supuesto a los cobardes y sumisos gobernadores.

Tiempos duros, difíciles y de decisiones contundentes para la sociedad mexicana, está dada la oportunidad, están las circunstancias, son los tiempos oportunos para el real cambio, si realmente los mexicanos lo queremos hacer.