Sea como sea y cuando sea, descubre su esencia

By Don Q. Chillito on 12/01/2018

Claro que deben estar heridos los PRIistas. Por supuesto que lo están, porque simplemente en Chihuahua han iniciado el corrido del telón de todo lo podrido, corrupto y ladrones que por esencia son, en todo el país, las elites PRIistas.

Lo tienen en su ADN político, estaban camuflados en corderos de piel pinta y negra como sus entrañas, pero caminaban como corderitos blancos.

Se sabía que solo era piel sobrepuesta, pero no se les había descubierto porque hacerlo, con todas las “evidencias evidentes” y a flor de piel, era un asunto de oportunidad y estrategia política y, porque no, de huevos con voluntad por aplicarlos en el momento necesario.

Acción totalmente válida, plausible, necesaria y meritoria de respeto que, “haya sido como haya sido, sea como sea y cuando sea”, desnudó y paseó por la plaza pública a grandes PRIistas, quienes aún confundidos, no dan pie con bola en sus argumentaciones. Estan atolondrados, incredulos…

Eso merece todo el reconocimiento de la sociedad hastiada de tanta inmundicia y descaro, de tanto ladrón hipócrita disfrazados de redentores sociales. Tanto tiempo de saqueo impune que inició con la iniciativa de Pedro Aspe cuando los enseñó a pedir prestado para tener dinero sin etiqueta y con disponibilidad de uso a discreción anticipada a cuenta de recursos federales, convirtiéndose en el negocio bolsero y bancario sin precedentes.

Si realmente se buscaran las aplicaciones de todos esos recursos “prestados” por los intermediarios financieros a los gobiernos estatales, nos podríamos dar cuenta del gran desfalco soterrado y abrumador a los recursos de los contribuyentes en todo el país…

BIEN por el gobernador Javier Corral, nuestro gober bigotón; así deben ser las cosas y así son hechas por un político.

No sé porque les extraña a algunos políticos, si lo que hizo el gobernador; DESNUNDAR la corrupción y latrocinios PRIistas debería de darnos gusto a TODOS los ciudadanos, analistas y medios de comunicación por lo necesario e importante que es el hecho de hacerlo para el bien del estado y del país, ahora lo importante es ver como el PRI le regresa los recursos al estado y eso se lo estaremos recordando continuamente al gobernador Corral.

En cuanto a la RETENCIÓN chantajista de los recursos que nos corresponden por parte de la SHCP y del poder de LOS PINOS; eso no debe ser causa de extrañeza porque siempre han tratado así a los gobernadores sumisos y ladrones y a los estados por todos los que han estado en el poder, sea del color que sea y la SHCP Peñista ha sido la más corrupta de todas las SHCP corruptas y entre ellas como miembro distinguido esta precisamente JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA.

El gobernador denunció retención de recursos mas nunca menciono que había reducción de ellos como se quieren defender los implicados PRIistas y funcionarios de la SHCP PEÑISTA al declarar que a Chihuahua se le han enviado mas recursos de lo presupuestado, pero nunca han mencionado, ni los funcionarios ni los dirigentes, el porque no han enviado los recursos reclamados por más que lo quieran justificar no se les cree y a través de medios intentan denostar y denigrar al gobernador con acusaciones o señalamientos sin fundamento como lo hizo la periodista de SDP Lily Téllez…

Obvio van con todo contra Javier Corral, una voz que los ha DESNUDADO, pero hay que decirlo como es: “ni como defender a las elites PRIistas”. No tienen defensa, no hay argumento valido de defensa, es puro intentar acallar y desviar la atención a la gravísima denuncia del gobernador de Chihuahua Javier Corral.

¿Cuanto se pudo haber hecho con los recursos desviados?, ¿cuanto se pudo haber atendido a la sociedad con ese dinero que se robaron los PRIistas?…

LAS DEUDAS estatales les quedan a los ciudadanos y se incorporan a los BANCOS como beneficiarios del presupuesto de los estados por décadas y se hunden las sociedades en pagos que limitaran su bienestar mientras los PRIistas dispusieron de los recursos para COMPRAR el poder.

¡Señor Gobernador Corral, embárgueles el edificio del partido en Chihuahua, sería una muestra y un mensaje a toda la nación de que usted realmente va por el camino de la dignificación de la política y una verdadera lucha contra la corrupción!

Nada le daría más gusto a Don Q. que ver en la boleta electoral a uno de los beneficiarios de ese saqueo denunciado por el gobernador Javier Corral.

Como nos gustaría ver en boleta electoral a Enrique Serrano para poder ponerlo en el ridículo y el escarnio social ante sus resultados predecibles por ese atrevimiento, nos daríamos vuelo al sacarle toda la inmundicia de su trayectoria política construida en sumisiones y arrastradas, en el intercambio de lo que alguna vez formó parte de su dignidad, si es que alguna vez la tuvo…

Hay mucho por denunciar públicamente del cómplice del Duartismo ante el saqueo y latrocinio al erario de Chihuahua, del que por supuesto no es ajeno, sabemos que le urge fuero y “sueldo”.

Pobre PRI, no tiene más personas que este representante legitimo de lo que no puede seguir siendo. Fiel ejemplar de lo que se tiene que erradicar y llamar a cuentas ante la justicia.

Lastima de PRI que sus filas están carentes de personas con calidad moral y liderazgo para poder salir a competir por su institución en los comicios del 2018 y tienen que recurrir a los mismos que lo han puesto en el despeñadero en donde hoy están. No cabe duda el HAMBRE les limita la visión…

El término del sexenio más corrupto pone en evidencia lo que son en su exacta dimensión…

Los Diputados Locales (PRI-PAN-SATELITES) nos vuelven a poner exactamente para lo que estan al haber RECHAZADO la petición de Morena de diferir los descuentos, montos y plazos del replaqueo que nos impone el gobernador Javier Corral. Simplemente están para cuidar los intereses del gobierno y no del ciudadano ya que saben perfectamente que al cuidarle al gobierno la sustracción de recursos a los ciudadanos les da la oportunidad de sus ingresos, bonos y chayoteadas…

Si alguien quiere más pruebas de lo que son, en este caso los PANISTAS, ahí la tienen, un asunto clarísimo de lo que significan los ciudadanos para los DIPUTADOS LOCALES en el Congreso de Chihuahua y no nos confundamos a los de Morena también les mueven las ganas de joder y poco les interesa también el ciudadano, lo hicieron por joderle la vida al gobernador no por ayudarnos en el bolsillo… no nos vayamos con la finta.

Estimados lectores, esperen mas cosas de denuncia grave en esta época de campañas. Es mucho, y muy grave, lo que hicieron los Duartistas y ahora si se les viene “una llanta de camión con todo y rin encima a toda velocidad…”

No tarda el “angelito” detenido en “cantar las mañanitas” y no tienen ni como ayudarlo, recuerden que es la elite PRIista actual la que esta en el patíbulo.

La única manera que tiene el gobernador de posicionarse con éxito en las elecciones es cumpliendo su palabra sobre el DUARTISMO y créanme que va con todo como lo está demostrando y eso es excelente para los chihuahuenses.

Javier Corral un gobernador valiente que nos puede cumplir a todos.