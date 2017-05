Se necesitan huevos…

By Raúl Sabido on Abril 24, 2017

Raúl Sabido

Yo no soy partidario de las privatizaciones, concesiones y todo lo que tenga que ver con ceder patrimonio social a los de la iniciativa privada, porque eso no es otra cosa mas que una tranza legal para desprender a la sociedad de un patrimonio que es productivo, muy productivo, y tan lo es que por eso buscan dárselos para que le compartan al político gestor recursos ya sea participación o embute, tan corruptos los políticos como los privados, tan ratas unos, como ratas los otros.

Para sustentar lo anterior solo basta revisar lo que se a privatizado, concesionado y mas desde el sexenio de Salinas de Gortari hasta nuestros días, nada de lo que se ha hecho nos a traído algún beneficio a los mexicanos, los reales “dueños” del todo, nada, absolutamente nada nos ha traído beneficios, al contrario hemos tenido que cubrir con nuestros impuestos la aportación que hacían al erario esas empresas públicas, además de que nos encarecieron los servicios que prestaban, nos aumentaron los impuestos y nos aumentaron los precios de los servicios.

Hoy, ante un rotundo fracaso político, electoral y financiero del PRI en Ciudad Juárez gracias a las traiciones desde el mas alto nivel político estatal y federal, y ante una paliza en las urnas y con la llegada de un Independiente del grupo político que ha mantenido la administración de la ciudad por lo menos los últimos 15 años las cosas se están poniendo color de hormiga para ese grupo, ya que comienzan a salir todas las sinvergüenzadas que han hecho a costillas de la ciudad, una de ellas EL ALUMBRADO PÚBLICO.

En este asunto, del alumbrado público, hay voces muy conocedoras del tema, voces técnicas expertas, voces viscerales, voces negativas y destructivas, voces resentidas y voces que ven que se les va durante 15 años una oportunidad de “negocio” en la próxima administración municipal porque dicen que ya se ven en la silla, PERO yo voy a dar mi simple y llana opinión ciudadana en base a lo que he leído, y con un sustento de razonamiento lógico de las tres verdades.

El hacer una concesión del alumbrado público por 15 años implica que a las siguientes administraciones municipales, por el concepto Alumbrado Público, NO podrán hacer negocio, porque el negocio ya esta hecho. El NO otorgar una concesión del Alumbrado Público implica que las siguientes administraciones SI tienen la oportunidad de hacer negocio. La corriente saqueadora del PRIAN busca privatizar, otorgar concesión, cuando ejercen el poder, pero cuando un contrario, en este caso un independiente, busca hacerlo de inmediato se rasgan las vestiduras y mueven sus hilos de poder para evitar que les ganen el negocio con la polarización de la opinión publica, la manipulación mediática, recordemos que perdieron el poder municipal, pero no las complicidades políticas como los medios de comunicación.

Debemos tener especial cuidado en el análisis de este asunto ya que la Presidencia Municipal de Cd. Juárez ESTA DEMANDANDO a los involucrados por FRAUDE, siendo este el meollo de tanto encono, enfrentamiento y vituperios, obviamente que los que defraudaron harán todo lo posible por desacreditar al Presidente Municipal, no les hagamos el juego, dejemos que curse el juicio por fraude y veamos los resultados ya que el Presidente Municipal hasta aquí esta defendiendo los intereses de todos los Juarenses.

Las voces críticas dicen que hay muchas alternativas antes de concesionar el Alumbrado Publico, pero no dicen cuales, el presidente Cabada dice que tiene un proyecto y en base a ello el Cabildo decidió concesionar, pero no lo han exhibido a plenitud para un análisis detenido para conocimiento de todos.

Era de esperarse que los perdedores no iban a permitir un trabajo sobresaliente del presidente Cabada, era anunciado esas actitudes revanchista y llenas de vísceras, de hiel porque hoy tienen cortado de tajo el acceso al presupuesto, a la nómina y a los negocios turbios y fraudulentos con el dinero del erario porque el presupuesto municipal es su oxigeno, su alimento de supervivencia…

En el video de la “entrevista” Cabada-Aldape podemos encontrar que ciertas actitudes y diretes reflejan sin duda alguna la costumbre del actuar de uno de los participantes, principalmente la amenaza y el ademán de moche, esos dos momentos es el reflejo claro de la costumbre arraigada en el actuar.

¿Que hay atrás de todo este asunto?

Indiscutiblemente un beneficio para la ciudad ya que es probable que por fin se atienda un rezago de alumbrado público que ha venido siendo la cajita chica de las administraciones municipales y se sustenta el dicho al tener a la vista, que no se ha resuelto el problema y no porque no haya solución, sino porque es una fuente de ingresos corrupta, de majes y lo resuelven.

Si analizamos el DAP, que es la parte medular de lo que esta en juego, nos damos cuenta que a primera vista simple NO es negocio para nadie por el tamaño de la inversión requerida, analicemos:

Del 100% del Ingreso por Derechos de Alumbrado Publico que cobra la CFE y Catastro y que ingresan al municipio encontramos que el 91% de ese ingreso municipal se desembolsa para pagar el servicio de suministro a la CFE, el 3% se eroga para pagarle a Biogás por la energía que aporta a la red proveniente del gas Metano del relleno sanitario y podemos observar que solo el 6% le quedaría al municipio como ingreso para afrontar los suministros y estructura para el servicio de Alumbrado Publico…

¿Entonces porque tanto ruido por la concesión del Alumbrado Público?

Nadie, más que Cabada y su grupo, lo sabe a exactitud, pero existe un razonamiento muy claro y muy preciso de lo que se trata este negocio

El negocio comienza a ser en el corto plazo y con un alcance de crecimiento utilitario para el concesionario a no más de 5 años en la primera fase derivado de lo siguiente:

El negocio para el concesionario está en la sustitución de la energía que abastece las luminarias, por supuesto con sustitución de luminarias y tal vez postería de soporte.

Al sustituir el tipo de energía para ir dejando de depender de la CFE en el suministro, el pago de energía decrece, pero el ingreso del DAP es variable ascendente (no dude que van a solicitar aumento al DAP), aquí comienza el crecimiento de los rendimientos netos al concesionario.

Lo anterior debe lograrse en los primeros 5 años de Concesión y el sistema de Alumbrado Público deberá estar al 100% con energía renovable como la solar.

En mi opinión, por este camino es por donde va la propuesta del Sr. Cabada y a mi juicio serían 10 años de excelentes resultados por esa concesión, y como todas las privatizaciones, concesiones y mas que ha hecho el gobierno a cualquier nivel son una TRANSFERENCIA NETA de recursos públicos a la iniciativa privada.

El problema aquí radica en la inversión inicial por la sustitución total de luminarias tradicionales a luminarias de energía solar que como consecuencia de las administraciones municipales “que tanto amaron a Juárez” la ciudad no tiene esos recursos, por lo que tendría que concesionar, y por ello es factible el proyecto para beneficio de Ciudad Juárez, ni duda cabe, dos caminos: Deuda o Concesión, no hay de otra.

El ahorro para la administración municipal estriba en todo el suministro y refacciones para el alumbrado público, además de toda la estructura operativa del departamento de Alumbrado Publico municipal.

Desde este punto de vista el Congreso no debería tener problema alguno por autorizarle al Sr. Cabada su proyecto, pero es OBLIGATORIO para el Sr. Cabada exponer el proyecto a la ciudadanía antes de mandarlo al Congreso del Estado y entonces si, Ciudadanos y Presidente Municipal presentar el proyecto al Congreso.

Los Panistas que controlan el Congreso, y que ya se ven en la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, prácticamente ya descubrieron su postura de NO AUTORIZAR y no por mal proyecto sino por viscerales, porque saben perfectamente bien que este proyecto pudiera ser muy benéfico para Juárez que le daría al Sr. Cabada los meritos suficientes con los ciudadanos para poder pensar en su reelección con tranquilidad.

Tengamos una cosa por cierta, NO LE HAGAMOS EL JUEGO a los que corrimos, están como perros rabiosos por que saldrá a flote todo su amor por lo “que tanto aman a Juárez”.