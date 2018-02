Salarios Mínimos: Mínimo deberían alcanzar ¿No?

By Nancy Carbajal on 20/02/2018

Lic. Nancy Carbajal

La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le debe pagar a un trabajador en un determinado país, dicho salario mínimo está establecido en la ley para un determinado período laboral. El salario mínimo que de acuerdo con la ley deben pagar los empleadores, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación básica a los hijos.

Lamentablemente, dicha ley no se cumple tal cual, si bien cada país cuenta con un salario mínimo diferente éste no suele ser suficiente para cubrir la canasta básica de la población.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los últimos ajustes salariales en la mayoría de los países de América Latina se han fijado por encima de las tasas inflacionarias. Sin embargo, el informe regional ‘Panorama Laboral 2016’ señaló un empeoramiento de los indicadores de desempleo e informalidad laboral.

Otro reporte que corrobora lo anterior es el presentado en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el cual plantea que los países con mejor pago mínimo por horas de trabajo son europeos, mientras que los latinoamericanos aparecen en posiciones poco privilegiadas, tanto así que México es el lugar en donde se recibe el pago más bajo del mundo. Aunque vale aclarar que los resultados no contemplan el costo de vida, aspecto que equilibra un poco la balanza, sí son un referente de cómo se agudiza el fenómeno de la desigualdad.

Los países con el salario mínimo más alto son: Reino Unido, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda y Francia.

En América Latina México tiene el salario más bajo, sólo superior al de Cuba y Nicaragua. El salario mínimo en México para 2018 es de 88.36 pesos diarios, lo equivalente a 2,625 pesos al mes, que equipara 141 dólares al mes, un ingreso insuficiente para cubrir la canasta básica de una familia mexicana.

Lamentablemente la ley establece un salario mínimo, pero no garantiza que este sea capaz de adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria de los mexicanos. De acuerdo con la canasta básica de CONEVAL el salario mínimo del mexicano debería superar los 95 pesos, para 2016, el 50.6% de los mexicanos (62 millones de personas), tienen in ingreso inferior a la línea de bienestar.