El reto de la empresa personal

By Lázaro Pérez Rico on 15/01/2018

De acuerdo con Gutiérrez (2007), desde que nace el ser humano necesita la protección de sus semejantes hasta que tenga la capacidad de protegerse asimismo. Este es un trabajo de formación de toda la vida. Como seres humanos somos proyectos de vida. El éxito de este proyecto de vida está en función de su propia misión y de su personalidad.

Factores biológicos y el entorno social interviene en la formación de nuestra personalidad y potencialidad. El éxito de nuestro desarrollo y nuestra autoconstrucción como personas depende de cómo se manejen esos factores. Tenemos que ver en nosotros nuestra propia empresa. El desarrollo de nosotros mismos es una tarea que tenemos en la vida; la naturaleza nos creó para evolucionar en nuestra dualidad somos el Ying-Yang, materia-espíritu y buscar el crecimiento físico, mental y espiritual así como una tendencia a la perfección tiene que ser nuestra empresa.

La naturaleza en su sabiduría inmensa, nos dotó de un solo don, para que todos necesitáramos de todos, cada uno de nosotros somos una parte del todo. Algunos tienen el don de las ciencias, otros de las artes, otros de la siembra etc. Sin embargo el don que la naturaleza nos sembró, se tiene que regar día a día con caudales de perfección. En un mundo tan competido, el hombre día a día tiene que buscar la inalcanzable perfección en su propio don.

En este mundo tan competitivo, el hombre tiene que tomar decisiones continuamente; sin embargo en estas decisiones el hombre muchas veces valora lo que pesa y mide. Muchas veces no sabe distinguir entre el valor tangible y lo intangible. Por ejemplo. Fácil es medir el valor de un automóvil por su precio, su velocidad etc. Pero que tan fácil o difícil es medir la dignidad humana, la honestidad, el amor al prójimo, etc.?

En nuestra empresa personal siempre habrá obstáculos o retos. Para empezar a trabajar en nuestra empresa, tenemos que cambiar nuestros malos hábitos, exaltado las virtudes las cuales tienen como fin que todo hombre se conozca asimismo tal y como decía la frase a la entrada del templo de Delfos gnóthi seautón (conócete a ti mismo). Las virtudes no se adquieren de un día a otro, somos una piedra en bruto, tenemos que darle forma día a día. Somos el templo tal y como dice Corintios 6:19.

Ahora bien; en toda dualidad, las virtudes tienen su antagónico, los vicios o las pasiones. Somos la bestia de siete cabezas del apocalipsis porque las pasiones o vicios entran en el

hombre a través de los siete agujeros de la cabeza (dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y la boca). La lujuria entra por los ojos, la gula por la boca, etc.

Finalmente, el ser humano al desarrollar sus virtudes podrá equilibrar su vida. El hombre virtuoso no busca ser bueno, busca ser grande. Equilibra sus acciones, sabe que los extremos son malos. El hombre sabe que tiene que prepararse en las ciencias pero también tiene que ser virtuoso; Porque un hombre educado en las ciencias pero sin virtudes; se puede volver un tirano. Y un hombre con virtudes pero sin estar educado en las ciencias, se puede volver un títere o esclavo de otro. Debe de haber una dualidad Ciencia-Virtud

Referencias

