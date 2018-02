Resiliencia en el entorno laboral

By Agencias / Redacción on 12/02/2018

Lic. Norberto López Garza

A través de la observación participante he constatado cómo las organizaciones se ocupan de muchas cosas para lograr los objetivos a costa de lo que sea a excepción de lo más importante: su recurso humano.

Aclaro, que el término de “recurso humano” es abordado de la mejor manera, existen corrientes filosóficas que aseguran que ‘cosifican’ a las personas que la integran y propicia esa indiferencia entre los diversos segmentos de la organización.

Existen personas avezadas en el tema y sostienen que los directivos de empresas debieran poner especial atención en quienes colaboran directa o indirectamente en los resultados trazados, sin embargo, la dinámica social nos ha apartado de pensar y repensar en lo que hacemos y como lo hacemos, de ahí surgen las interrogantes siguientes: ¿verdaderamente me gusta lo que hago? ¿a este empleo me conviene ingresar o seguir? ¿he visto disminuido el interés de lo que antes me gustaba? ¿puedo reestablecer ese gusto por hacer las cosas?

Creo en primer término la respuesta la tiene Usted estimado lector, es decir, reconocer desde lo más profundo que sentimos cuando respondemos estas preguntas, finalmente no podemos esperar mucho de quienes les servimos, pues ellos tienen sus ocupaciones, pero un minuto podría reivindicar nuestro camino a la felicidad.

Existen personas que pudieran vivir momentos muy difíciles, desde depresión -que ya es bastante- hasta pensar en atentar con su vida y quienes rodean a dicho compañero(a) ni siquiera advierten síntomas, por eso se invita a todos los actores económicos busquen profesionales que permitan ingresar a sus instalaciones y orienten a la verdadera riqueza que es su gente.

Afortunadamente existen organizaciones ocupados en este asunto como el Centro Familiar de Integración y Crecimiento, AC mejor conocido como CeFIC (CFIC) que orienta a las organizaciones y personas en crisis emocionales que al final redundará en ser mejores entes y seguramente el entorno laboral, social y porque no decirlo, el familiar.

Saludos afectuosos a los lectores de Juárez a Diario.