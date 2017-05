¡Quiero, pero no puedo!

By Arlyn López on Mayo 19, 2017

Arlyn López

Cuantas veces has escuchado o dicho esta frase tan trillada: “¡Quiero pero no puedo!” y es en todos los sentidos de nuestra vida; en el afectivo, laboral, espiritual, en el de desarrollo personal, los sueños, con nuestro mismo cuerpo, etc.

Nos decepcionamos de nosotros mismos, y cada vez perdemos más la confianza y las fuerzas de seguir intentando llegar a la meta propuesta.

Porque en la mente nos pusimos un “Nunca lo voy a lograr”

Y empezamos a pensar y a decimos frases como:

Para que me inscribo en el gimnasio si sé que no voy a ir

Para que digo que me pondré a dieta si solo la hago un día

Para que abro un negocio si una vez abrí uno y me salió mal

Para que pido aumento de sueldo si yo sé que no me lo van a dar

Para que le digo a mi pareja lo que me angustia si se va a burlar de mi

Para que le digo a mi marido que deje el alcohol si siempre ha sido un borracho

Para que me preocupo por que mi hijo termine una carrera si es bien flojo y burro

Y así podríamos agrandar la lista de frases que siempre están en nuestra mente y nos impiden “intentar” pensar diferente.

¿Estas decepcionado de ti mismo?, ¿Ya te conformaste con tu forma de ver la vida?, ¿Te es más fácil quedarte allí que levantarte o pedir ayuda?, ¿Qué es lo que mas te detiene?:

Tu zona de confort

El miedo a tomar riesgos

O el que dirá la gente

Todos nos hemos fallado a nosotros mismos en muchas ocasiones, y lo seguiremos haciendo, el único perfecto es Dios; pero recuerda esta frase “siempre habrá un nuevo comienzo” una nueva oportunidad.

¡La vida es para vivirla! No es para acostumbrarte a vivir en derrota, ¡es para caerte y levantarte!

Es para aprender, para ser mejor persona y sobre todo para ayudar a los demás.

Esfuérzate y se valiente. Levántate que algo mejor está esperando por ti.

Bendiciones