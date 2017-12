Querido Satán esta navidad te pido me quites lo disléxico: Regalos de navidad

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 07/12/2017

Carlos Felipe Carrazco Vega

Dar obsequios siempre ha sido un detalle que marca, demuestran aprecio, interés en una persona e incluso también se convierte en un acto forzado por los jefes para intentar integrar al grupo de trabajo pero sea cual sea el motivo, el regalo siempre será un símbolo de dar algo por agradecimiento, un incentivo o para hacer bromas (mi caso por ejemplo)

Un león que come acelgas en vez de gacelas. ¿es vegano o es disléxico?

“Soltero exigente y disléxico busca de regalo una pajera…perdón, perdón, pareja”.

“El amor es, sobretodo, un regalo propio (Jean Anouuilh).

Aquí una carta de navidad de una persona disléxica:

-Querido satan, esta navidad quiero dar en el puton, mis hermanitas dicen que te la sudan. La navidad pasada prometí no follarte en el ano y por desgracia no te cumplí y lo hice; pero esta vez ya no te follare; por este tivomo ahora si te pido regalo.

Primero que dana, quiero presentarme, mi hombre es Cabrona Ramera y quiero una cibitacle…

Ahora traducida:

-Querido santa, esta navidad quiero dar en el punto. Mis hermanitas dicen que te saludan. La navidad pasada prometí no fallarte en el año y no te cumplí y lo hice; per vez ya no te fallare; por este motivo ahora si te pido regalo.

Primero que nada, quiero presentarme, mi nombre es Cabrera Ramona y quiero una bicicleta…

¿QUES ES UN REGALO? ¿PARA QUE EN NAVIDAD? ¿TE LLEGO CARBON ALGUNA VEZ?

A la mayoría les gustan los regalos, quizás por la adrenalina de no saber qué se esconde tras la envoltura o el misterio de saber quién lo envía, sin duda una emoción única; pero, ¿qué es un regalo?

Catolicismo: Recordemos el nacimiento del nazareno, bueno ¿recuerdan que llegaron tres reyes magos con obsequios para el mesías? Pues he de aquí el origen de los regalos de navidad con las oraciones a dios el 24 de diciembre (antes pensaba que se le rezaba a santa Claus pero no, es al niño dios).

Los reyes magos trajeron esas ofrendas en enero, suponiendo que la fecha del 24 de diciembre es correcta, los armenios afirman que no eran 3 reyes sino 12. No voy a explicar que es el oro, el incienso la mirra solo es para reforzar el concepto de “regalo”.

Entonces, cuando cada noche buena santa nos traía regalos (cada año) era la mutación entre tres ideas filosóficas: el rito a Saturno en roma (cronos para los griegos), el cuento de papa Noel hecho carne y las festividades cristianas.

Los regalos bien pueden ser un excelente mecanismo de halz heimer para los que no les agradas y en ese ratito les caes bien (recuerda, los regalos seducen) o un pretexto para lucir tu creatividad, buen gusto e incluso esa maldad almacenada durante todo el año.

El dar obsequios produce en nuestra cabeza respuestas que rompen fortalezas y generan empatía que si se estimula seguido produce amor, claro según el regalo. No es el regalo en si sino lo que representa, por ejemplo, en lo personal mis obsequios están cargados de simbolismo emocional más que el valor material y regalo a poca gente en casos específicos a personas específicas, pero no es porque no me guste dar regalos, es más esa sensación que nos nace desde el corazón cuando damos algo y a la otra persona le gusta, esa emoción es mejor que un simple gracias, ponerse la bufanda dos días y no usarla jamás; por eso, regalemos cuando realmente nos nazca, “para todo lo demás existe master card” ( y las tarjetas navideñas).

¿Para qué regalar en navidad?

Entiendo, las fechas navideñas son un diluvio de amor fraternidad y comunión familiar, pero lo que más destaca en tiendas departamentales y las filas en la papelería son los regalos. Desde corbatas hasta viagra (todo según las necesidades). Y ¿Por qué regalamos en navidad? Bueno pueden ser varias teorías, la primera es cultura, porque la abuela y el tío lo hacen, seguido de que regalamos para poder exigir que nos regalen (recuerden el gen egoísta).Si bien en navidad todo se le atribuye al dios cristiano no precisamente parece importarnos eso, todo gira en torno al gordo y su pino de navidad. Hablando de santa, recuerdo que una vez santa llego ebrio a mi casa y se tuvo que tomar la leche con las galletas… ¿Cómo le abra ido esa vez?

¿Alguna vez te llego carbón?

El carbón es el karma de todas tus acciones en el año, la amenaza inminente de que te llegue solo carbón en navidad donde lo único que puedes hacer es escribir un mensaje homicida a santa Claus con él en el techo. El carbón es símbolo de la modificación de lo bueno en malo (ya vez que el infierno es calientito). Que niño tan mal portado si te llego carbón, por cierto, si a alguien le llego carbón en navidad díganme, tengo duda de que se debe hacer para merecer eso, yo a pesar de todo siempre me llegaron regalos o no soy tan malo como cree la gente o eso es un mito.

En fin, la navidad está cerca, a17 días y no usemos solo estas fechas para abrirnos con los demás, es fácil mostrar afecto agradecimiento y amor, lo difícil en encontrar el medio pues creemos que algo material es el único medio. Cierto somos materialistas sin embargo estamos en una época de carencia humana donde entre nosotros competimos, imagínate que efecto tendrán tus acciones honestas ante un circulo de gente que actúa conforme a la moda, al compromiso o por necesidad de ser mejor que otros. La honestidad nunca perjudica, a veces duele, pero jamás dejas cicatriz. Si regalas, hazlo con intención de mostrar agradecimiento y respeto, jamás por compromiso, bueno excepto en el trabajo donde se nos obliga a regalarnos entre nosotros (con un precio mínimo y un máximo, digo para no parecer tacaños).

La navidad está diseñada en México para sostener la comunión familiar en lo espiritual, con dios y he escuchado uno que otro que le pide regalos al niño dios y no a santa (volvemos a la desinformación de las cosas); pero no, a mí me gusta más dar gracias a mi dios (innombrable, sin imagen) que pedirle; así mismo actuando conforme al profeta Jesús lo hizo: “Hacer el bien por el bien mismo, por motivación pura de demostrar virtud”. Demos las gracias en lugar de pedir, no mandemos cartas a santa, mandémoslas a las personas lejos (el polo norte ya tiene wifi así que podemos enviar “inbotz”). Yo sigo teniendo fe en las cartas de amor y las guitarras bohemias, a esa navidad donde el pino los regalos y las luces no son requeridas, y no es porque este en contra del “sistema capitalista corrompido conspirador illuminati comunista coca colesco”, sino porque ante la cultura esta fecha es idónea para vivir en humildad, en paz, en amor como dice la canción: “Noche de paz, noche de amor” no esos malditos cuetes que no me dejan dormir.

Esperando un despertar de la conciencia de la humanidad para que cada año envejezcamos con sabiduría y no con preocupación: Yo

Posdata: El Hanukka no es la navidad judia