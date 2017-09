El prejuicio es construirse a sí mismo sin cimientos

En este proceso el hombre vive cautivo de los efectos de los fenómenos del alma, espíritu, cuerpos y otros que le fueron impuestos previamente; también no tiene responsabilidad de sus acciones en base a que no fueron ejercidas con libertad, por estar, sus acciones, ya anteriormente determinadas por el alma, espíritu, cuerpo y otros.

Un ejemplo de: “la existencia precede a la esencia”

Retomemos el ejemplo de la mesa: la mesa no puede existir, es decir, estar construida y luego pensar en su esencia: las cuatro patas, la cubierta, de madera, de color negro. Por una simple y sencilla razón: carece de las facultades de la razón, pensamiento, entendimiento entre otras y no es libre.

Para mayor claridad, apliquemos esa proposición al hombre: el hombre simplemente está en el mundo existiendo en las condiciones físicas y espirituales que la naturaleza le doto; en estas condiciones el hombre inicia la construcción de su esencia: alma, espíritu, cuerpo entre otros; tiene la posibilidad que en el ejercicio de su libertad se puede formar a su manera personal, responsabilizándose de las consecuencias de sus acciones precisamente por estar ejercitadas con absoluta libertad.

Para construirse a sí mismo, el hombre debe conocer a profundidad: sus vicios, sus pasiones, sus virtudes, sus facultades, y demás. Ejerciendo su plena libertad podrá iniciar la construcción de sí mismo responsabilizándose de su acción y no responsabilizando a un tercero ajeno. Diferente sería que ese tercero ajeno le dictara al hombre la forma de construirse, en esta situación el hombre no es hombre al no ejercer su libertad: es una simple máquina que obedece al impulso que le dan.