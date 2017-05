¿Porqué explotó por todo?

By Arlyn López on Mayo 8, 2017

Muchas personas dicen: “¡Yo nunca me enojo, pero cuando me enojo exploto y no puedo controlarme!”

Definitivo eso no es real, te enojas mucho, pero no lo expresas. Lo guardas y acumulas, y después tus emociones te dominan.

¿Y que es lo que pasa cuando el enojo nos desborda?

Nuestra corteza frontal se nubla y no razonamos lo que hacemos o lo que decimos Herimos a muchas personas Aparece la culpa o el orgullo Buscamos aún mas problemas

¿Que puedo hacer para controlar mi enojo?

El enojo no es malo, es una emoción que nos ayuda a cuidarnos, pero cuando lo podemos manejar y dialogar sin agredir el ser del otro.

Si aun no has trabajado en esa capacidad de controlar esas explosiones, puedes iniciar con lo siguiente:

Gastar el enojo con un tiempo fuera. No hablar cuando estamos enojados El ejercicio físico nos puede ayudar para sacar la adrenalina Escribir como nos sentimos Y nunca hablar cuando estemos enojados porque el objetivo nunca va hacer resolver un conflicto sino la lucha de poder y la agresión.

Bendiciones