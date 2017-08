Poder: La capacidad de obtener resultados

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 11/08/2017

Carlos Felipe Carrazco Vega

Suponemos que el poder es destacar de los demás y tener cierta influencia; sin embargo hay personas con poder que ni siquiera buscan fama o ser “reconocidos”, inclusive ni siquiera son catalogados como líderes, ¿Cuál es la pregunta? Para tener poder en los demás basta con conocer sus debilidades y usarlas para un objetivo.

Aquí explicaré lo que es el poder, algunas de las 48 leyes del poder que mi guía espiritual “Robert Greene” nos plantea en su libro.

¡Claro! Esto enfocado en la vida cotidiana. Así que aunque seas Nini o persona inteligente, sirve igual la información:

Poder es querer hacer las cosas y elegir de qué manera.

El poder no es tomar decisiones, es generar circunstancias.

Puedo ser la mejor mamá, usar el mejor vestido y cuidar bien a los hijos, pero jamás, por mucho que yo quiera, estas tetas van a dar leche – Pablo Escobar

No haré una síntesis del libro ni explicaré un breve resumen para dummies; solo mantendré enfocado este tema en las relaciones humanas, en como con un poco de voluntad carácter (bueno, un poco más de carácter) y también las 4 temporadas de “House of cards” nos permiten analizar los efectos del poder en la sociedad y como es que tanto hombres y mujeres lo utilizamos para nuestro beneficio, colectivo, en común o individual.

“El fin justifica los medios” dijo San Nicolás Maquiavelo, si bien no lo dijo literalmente en sus libros, su ideal está bien definido.

Desde el dinero hasta mostrar un poco de piel, la facultad del poder sobre los demás permite un equilibrio entre recibir y dar, y esto no es democrático, el dar y el recibir no precisamente debe ser reciproco, todo se da conforme a las facultades; así es la mentalidad humana es un tanto socialista, de cada quien según su necesidad, a cada quien según su capacidad.

El poder que nos otorgamos es proporcional a nuestras capacidades y talentos, por eso hay quienes controlan, otros que organizan, unos que planean y los demás que ejecutan. Es improbable que en la especie humana todos tengan las mismas cualidades y capacidades para obtener el mismo resultado de la misma manera en el mismo momento así que dios nos dio la jerarquía rudimentaria de asignarnos poder y distribuirlo según el criterio de la evolución.

“El dinero es poder” ¿Quién no ha escuchado esto?, o “Yo no puedo bajar de peso”, estas dos frases nos dicen que el significado de poder radica únicamente en la disposición del ser humano y del desarrollo de sus capacidades, si realmente quiere bajar de peso lo harás; pero si siempre te han educado a depender de la decisión de “líderes”, couch o un ente intergaláctico que por arte de magia te motive, entonces serás quien ejecute los caprichos o las indicaciones de alguien que tenga poder sobre ti: esto se llama sumisión, la sumisión es la manifestación de alguien con poder sobre otr@ que no lo es.

Algun@s se quejan de “la mafia del poder”, nuevo orden mundial, Paty Chapoy, alegando que como es posible que manipulen el sistema, que se beneficien a costa de “la nobleza de los humildes iletrados”, simple, tanto el dinero como el conocimiento es poder y mientras mas sepas y conozcas, mayor control y poder tendrás sobre quienes no lo tienen.

Robert Greene en su libro “Las 48 leyes del poder” afirma que la ambición del poder genera conflictos y despierta la parte más egoísta e hipócrita del ser humano…bueno, si el poder fuera filantropía equidad e igualdad , ya estaríamos extintos todos pues el ser humano no es capaz de vivir civilizadamente cuando alguien más amenaza con su estabilidad.

Maquiavelo también lo menciona en El Príncipe: “El individuo puede tolerar la pérdida de un familiar en la guerra, puede tolerar la infidelidad de una mujer por amor, pero le es imposible tolerar la pérdida de su patrimonio para dárselo a otros.”

Retomando, si el poder es egoísmo, responde: ¿Por qué si quieres bajar de peso no lo haces? Es porque no eres egoísta, no te quieres tanto a ti mism@ y te doblegas a la influencia de los demonios terrenales como la señora de los tacos.

Una persona con poder es libre, es capaz de responder según sus caprichos a cualquier circunstancia, sin depender de los demás, pero para poder obtener cierto poder hay que escalar en la cadena alimenticia, no puedes meterte al poder solo por convicción, recuerda es egoísmo y la gente por ambición y egoísmo hace cosas… todo tipo de cosas. Este ejemplo es similar a cuando entra la comadre a moverte todo el Feng Shui de tu casa sin solicitártelo, por supuesto que causa molestia.

Para lograr obtener cierto poder (en uno mismo o en otros) primero hay que tener autocontrol, inteligente y responder si exponer tu integridad, ósea, ser cauteloso.

¿Conoces el juego de ajedrez? Ese juego es la manifestación de la manipulación de los miedos de tu oponente, usar su seguridad en contra y sobretodo conocer sus debilidades para ganarle (nuevamente se manifiesta la sumisión), el póker funciona igual solo que ahí manipulas la psicología del oponente no los puedes manipular físicamente como en el ajedrez hacer que muevan la piezas que tú quieres para poder ganar.

En general. La mala reputación del poder que piensa que solo los macabros pueden tener poder esta errada pues Jesucristo tuvo gran poder en la humanidad y logro resultados. El poder es la manifestación de la aplicación de la inteligencia del conocimiento de los que nos rodean en base a su comportamiento sus necesidades sus ambiciones.

La persona poderosa es aquella que te brinda lo que necesitas, desde placeres carnales, suprimir problemas psicológicos y necesidades humanas, cualquier persona puede obtener poder en proporción e influenciar pero hace falta más que solo motivación, se requiere estudio ya que cualquier esfera que maneje poder esta solicitada. El poder, la mujer más bella, la mejor definición de dios, la búsqueda de la verdad y el mejor auto son los recursos que siempre son necesitados.

Las estrategias del poder hacen tanto bien como mal, pero sus resultados son impecables, no es democrática, no beneficia a todos pero gracias al poder , la humanidad se desarrolla, busca ser una persona con poder que sea culta, intelectual que influya en los demás en lugar de depender de las sobras de los demás.