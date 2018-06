Plagio en el aula

By Lourdes Tejada on 06/06/2018

Mtra. Lourdes Tejada

¿Qué harían si alguien les roba una idea? Algunos se molestarán, otros se ofenderían, pero la mayoría contestaría “depende”: de si estaba registrada la idea, de si era un simple sueño, de si era sobre un negocio, etc. Su reacción, entonces, depende entonces del contexto. Pero lo que sí está claro, es el sentimiento de que les quitaron algo que les pertenecía, algo muy suyo.

¿Y si alguien les plagia un proyecto que ya estaba ejecutándose? Aquí no solo están robando las ideas, sino el trajo, la logística y las estrategias del proyecto. ¿Comenzaríamos a buscar nuestras opciones para defendernos? O, ¿nos detendríamos a pensar “depende”: de quien lo plagia, de por qué lo plagia, y de lo que gana?

El enojo y la molestia seguro estarían ahí, pero ¿a dónde vamos a defendernos? Por lo general lo desconocemos y preferimos conformarnos con las anécdotas de “a mí me ganaron la idea de …”.

Ahora pregúntense, ¿qué harían si alguien les pide que trabajen una idea -junto con su plan de acción- y después lo vende como propio? Nos enfurecemos, de eso no hay duda. Y ahora sobran las ganas para defendernos como sea posible.

Pero esperen, olvide mencionar que quien hace este abuso es su docente. ¡Ah, seguro aquí cambian las cosas! Seguro muchos sienten que, entonces, no tienen más remedio que quedarse en silencio.

Esta semana dos personas me confiaron que este silencio es la normalidad en sus carreras universitarias, donde las personas a cargo de prácticas profesionales venden los trabajos de los alumnos como propios. La noticia me indigno, no sólo como egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sino como alguien que fue docente en la misma.

Una de las misiones de los docentes es el guiar a los alumnos. Acercarlos a las herramientas y a los retos que los forjarán como profesionistas éticos y de valor para su comunidad.

Esta situación, tan decepcionante, por la que atraviesan los alumnos, no representa la misión de un docente; representa la actitud de alguien que no respeta su puesto y profesión, engañando a sus clientes y abusando de sus alumnos.

Seguro están pensando: ¿por qué no se defienden?

En la relación, alumno-docente, queda claro quien se siente -y en ocasiones, está- en desventaja. Por lo que cuando existe un abuso de poder, son pocos los alumnos que se atreven a defenderse.

Y quién los puede culpar, si cuando se atreven a defenderse se enfrentarán a retos y miedos, que van desde: el estrés de identificar con quién o dónde poner el reporte, el encontrar y familiarizarse con sus derechos como alumnos, y conocer cuáles son los pasos que deben seguir para protegerse -y que no existan repercusiones en su contra-. Todo esto aunado a la decepción y tristeza, se resignan con un “así son las cosas aquí”.

Pero no tienen por qué seguir siendo así.

Es muy importante saber que ante estas situaciones los alumnos afectados pueden acudir: a las coordinaciones de sus carreras; a la dirección de sus institutos; o bien, directamente a la Defensoría de los Derechos Universitarios, un área donde alumnos, egresados, docentes y personal no académico pueden presentar quejas, solicitar investigaciones y buscar soluciones conciliatorias. La Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano autónomo e imparcial que maneja los temas con discreción.

Si eres alumno y en tu carrera existen situaciones no éticas, alza la voz. Si eres docente y sabes de personal docente que abusa de su jerarquía, alza la voz.

Comunícate a la Defensoría de los Derechos Universitarios al 688-3852 y descarga los formatos de queja ubicados en www.uacj.mx/DDU/Paginas/default.aspx

No tengas miedo. Ante los abusos el defenderse no debe depender de nada.