Oye Bartola, ahí te dejo estos dos pesos…

Por varios frentes hemos sido sujetos de bolseo, y digo bolseo porque comenzó el gobierno a sacarnos el dinero del bolsillo por varios frentes importantes para nuestro estilo de vida y sobre vivencia en el entorno como es el Agua, el Gas, la Gasolina, la Luz, los Alimentos, los servicios que presta el gobierno así como también los impuestos como la revalidación vehicular que no es otra cosa mas que la nueva tenencia vehicular, el predial que no sube pero le quitaron descuentos reduciendo el tiempo de pago con ellos, lo que es lo mismo, lo subieron.

Así como también todo, absolutamente todo lo que consumimos ha subido de precio muy por encima incluso del aumento al salario mínimo que fue alrededor del 10%, el que mas se despachó fue el gobierno, vaya se fue con todo con los aumentos y desgraciadamente con los productos que afectan toda la economía, por lo tanto el gobierno ha sido el causante de pulverizar el salario mínimo Y LOS INGRESOS de las familias todas, y es, el gobierno, el responsable directo del tremendo impacto nocivo a la economía de las familias, esas familias que se comprometió en campaña a cuidar y proteger.

La situación familiar se ha convertido ya en un tormento para los mexicanos todos, ya no digamos en la clase trabajadora porque sencillamente el dinero ya en Enero no alcanza, imaginemos en el avance del año, será tremenda la situación de las familias, tremendamente complicada, mientras el gobierno no da visos de querer realmente hacer un ajuste en su gasto para reducir en forma importante la carga a la sociedad, no lo hará, no sabe hacerlo, no tiene intenciones de hacerlo.

Los Mexicanos tenemos un panorama muy obscuro hacia lo interno, muchas cosas graves que resolver pero, mas sin embargo, nos están manipulando para que veamos hacia fuera, hacia donde no tenemos control con el firme propósito de que no nos aboquemos a nuestro graves problemas internos, ni nos demos por enterados de lo que se quiere autorizar con la LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, nos distraen con lo que no podemos resolver, nos “calientan” con el aullido del lobo, un lobo que está arreglando su casa……..ahora si, nos cantan el Himno Nacional y nos piden sacar nuestro lábaro patrio, ahora si México es primero, México es de todos, lo hecho en México esta bien hecho cuando ya no producimos mas que a través de las empresas transnacionales y mucho, pero mucho viene de importación y tan es así que hasta nuestras banderas son hechas en China.

Ahora nos convocan a marchar a favor del presidente EPN y en contra del presidente de los Estados Unidos el Sr. Trump cuando somos muchos mexicanos los que ESTAMOS UNIDOS con nuestro México, el México nuestro el que fue y esta siendo saqueado pero, no podemos estar unidos entorno a los saqueadores y, protestar contra el presidente de Estados Unidos porque simplemente son gritos en el desierto, porque el señor Trump esta haciendo lo que se comprometió hacer ante sus electores, esta limpiando su casa y ahí no tenemos vela en el entierro.

De una cosa debemos tener seguridad, no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta en que es obligatorio y mandatario MIRAR hacia adentro de México, pero también es cierto, los Neoliberales del gobierno no lo han digerido aun y, mientras no lo digieran, seguirán ocupados en tratar de arreglar las cosas con los Estados Unidos cuando eso implica meternos en asunto que son únicamente de ellos, que son promesas de campaña llevadas a cabo en la gestión, Estados Unidos no es México en donde lo que se promete NO SE CUMPLE, esa parte no la han entendido.

Ocupémonos de los adentros del país, los “afueras” cuando toque negociarlos se negociaran pero no con una fortaleza adquirida en marchas “a modo”, recordemos que por todo lo interno somos totalmente dependientes de los Estados Unidos, somos débiles y nuestra INTERDEPENDENCIA no tiene peso al momento en que estamos muy atentos a lo que “dicen”, “como lo dicen” y ellos, claro felices porque nos estamos comiendo todo el curricán, no solo el anzuelo, el curricán completo y ahí es donde exhalamos miedo, temor, debilidad.

Cualquier cosa que hagan los negociadores mal o en contra de México será el mismo Sr. Trump quien nos lo dirá, por lo tanto todos veamos hacia adentro de México y dejemos que el gobierno haga su trabajo porque ahora sí están bajo lupa y en extremada presión a grado tal de que hacen las cosas bien o se retiraran con el calificativo reforzado de traidores a la patria, saben que están caminando en el filo de la navaja y tan es así que ahora si MEXICO SOMOS TODOS, que chulada de políticos caray.