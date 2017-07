Nuevo modelo de la sociedad: Un reto fronterizo

By Cartapacio por Raúl Ruiz on 27/07/2017

Lic. Raúl Ruiz

Es recurrente, al menos de diez años hacia acá, la frase de… “HAY QUE HACER ALGO”. Y nadie hace nada. Todos la repiten como pericos.

Hubo un tiempo en que yo mismo, esperaba que nuestros filósofos, sociólogos, politólogos, y otras especies de erudición en nuestra aldea fronteriza, comenzaran a organizarse, diagnosticar, pensar y trazar rutas hacia el futuro.

Pero con el tiempo he visto, que aunque hay mucho material pensante, requieren tutelaje para el entendimiento, la reflexión, planificación y el cálculo de nuestra senda ciudadana. Liderazgo intelectual.

No es crítica, sólo que no hay capacidad organizativa, en décadas no hemos visto que alguien pueda ser capaz de templar los egos de los letrados. De producir consenso.

Y en la soberbia, el tiempo pasa, la problemática engorda y los organismos antagónicos a la sociedad, se desbordan; la delincuencia pulula, el caos se expande.

Tenemos algunos organismos de la sociedad civil como Plan Estratégico de Juárez, cuyas acciones son encomiables. Sin embargo no pasan del señalamiento, del cliché de víctimas. Y cuando más, el interminable análisis.

Plan Estratégico es nuestra versión más acabada de lo que pretendemos ser, pero se quedó desde su PROPUESTA de septiembre de 2004 en la etapa imaginativa.

¿A que podemos aspirar? ¿Qué visión tenemos del futuro?

Según su reporte inicial, hubo dos planes a realizar: El Plan Integral, o sea el contemplar el desarrollo de la ciudad en todas sus dimensiones, y el Plan Incluyente. En el que participarían todos los sectores de la comunidad.

En dos años (2002-2004) Plan Estratégico incorporó una importante participación ciudadana a través de 12 foros de diagnóstico, con 140 expertos y más de 460 ciudadanos. Y se hizo, una encuesta a más de 2000 ciudadanos, más lo que ellos llamaron “consulta ciudadana” a más de 9000 personas. Y consulta comunitaria. (Plan estratégico de Juárez. La Propuesta. Sept. 2004. P.46)

De ahí hacia acá, se atora la intención primigenia. No fluye. Se hacen reuniones, se hacen mediciones de nuestro comportamiento urbano. Se estudia el comportamiento de nuestros servidores públicos. Y otros importantes avances en materia de análisis.

Pero acciones para producir los cambios que necesitamos. Cero.

Es imperativo, a mi modo de ver, que usemos esta invaluable información y nos organicemos para ordenar todo el desorden.

Y para que nos funcione, necesitamos ir por el poder. No hay de otra.

Si seguimos dejando que sean los partidos políticos quienes se ostenten como los conductores de la sociedad, el resultado será siempre el mismo, y la corrupción seguirá imperando en la sociedad.

Sólo los ciudadanos podemos revertir el deterioro al que nos han reducido.

¡Hay que hacer algo! ¿Qué podemos hacer?

Yo digo que el objetivo central para que esto cambie es ir por la enchilada completa. Ciudadanos hacia el poder.

Explorar los caminos electorales. Ir por todos los cargos públicos, atravesar las rendijas que nos imponga la nueva ley electoral y ganar los espacios.

Buscar entre los zarzales de nuestra sociedad, los perfiles adecuados para construir un nuevo modelo de sociedad en la región fronteriza de Chihuahua.

Bueno, no nuevo, de hecho, no tenemos un modelo de organización civil, y es apremiante su creación.

Crear en paralelo nuestro proceso de transformación. Renovar nuestros sueños, refrescar nuestra vocación. Crear consensos. Deshacer lo obsoleto.

COMO FUNCIONAN LA SOCIEDADES

Los sociólogos definen la sociedad como un grupo de gente que comparte una cultura común, por lo que actúan de una manera determinada. El vínculo cultural puede ser étnico o racial, basado en el género, o por compartir creencias, valores y actividades.

Hay una gran diversidad de sociedades en el planeta, y quizás la que mejor acomoda a nuestros intereses sería lo que se conoce como sociedad post industrial.

Es el arquetipo que quizás nos ayude a subir ese escalón y cumplir con un pequeño sueño recurrente… el de llegar a modelar nuestra propia versión de industria.

Este tipo de sociedad desarrollada, se ha centrado en la economía basada en los servicios y en la tecnología, no en la producción.

Cuenta con tres características principales:

Se focaliza en ideas: los bienes tangibles ya no impulsan la economía.

La necesidad de una educación mejor: las empresas trabajan por avanzar en la formación, el nuevo foco está puesto en la información y en la tecnología, lo que significa que la gente debe perseguir una educación mejor.

Cambian los lugares de trabajo: las nuevas comunicaciones tecnológicas permiten trabajar desde una gran variedad de localizaciones.

Desde luego que sin abandonar nuestra fortaleza que es la manufactura a través de la maquila.

El propósito es avanzar sin descuidar o renunciar a nuestra actividad maquiladora. Pero sí, configurar una nueva vocación de desarrollo para nuestra comunidad.

¿Lo intentamos?