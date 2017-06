¿Qué nos pasa? ¿Por qué México no crece?

By Jorge Luis García Alcaraz on Junio 28, 2017

Dr. Jorge Luis García Alcaraz

Aunque existen muchas maneras de medir el crecimiento de un país y su productividad, uno de ellos es el crecimiento del PIB per cápita y es importante hacer análisis comparativos de la situación que tiene México ante otros países para poder entender lo que está pasando al interior del mismo y buscar soluciones.

En esta ocasión, les comparto una gráfica del crecimiento del PIB per cápita que tiene México en comparación con países que relativamente han surgido en los últimos 25 años, ya que muchos de ellos se han originado de la desintegración de países del bloque socialista, lo cual ocurrió en los años 90. Lamentablemente, no se puede realizar una comparación con años posteriores a 1990 con los mismos países, ya que muchos de esos países aún no existían como tales y se encontraban unidos a otros.

La gráfica se ha dividido en tres secciones, las cuales son claramente visibles por las líneas verticales. Se observa que del año 1990 al 2004 aproximadamente, México siempre ocupó el mayor valor del PIB per cápita, pues esos países acaban de nacer prácticamente o habían logrado su independencia; sin embargo, el crecimiento que tuvieron esos países fue en constante aumento, ya que la pendiente de sus líneas es más acelerada al compararla con México. En el año 2005 aproximadamente, Estonia, país que se había independizado de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), logra superar a México, es decir, en solamente 15 años ya tenía un PIB per cápita mejor que México, aun cuando en el año de 1990 era el segundo en el grupo que se estaba comparando. Estonia siempre mantuvo ese ritmo y nivel de crecimiento de manera constante y, de hecho, en el año 2007, junto con Letonia, ocuparon el nivel más alto.

Sin embargo, en ese periodo se tiene una recesión y todos los países recaen fuertemente entre el año 2007 y 2009, y es cuando México ya ocupa los últimos lugares en crecimiento del PIB per cápita, y aunque su caída fue menos estrepitosa que la de los otros países, su crecimiento siempre ha sido más lento. Después de esa caída del índice en 2009, todos los países se recuperan a diferentes velocidades, pero es de llamar la atención que el año 2016, Lituania y Letonia ocupan los primeros lugares, pero lamentablemente, México ocupa ya el segundo lugar, solamente por encima de Eslovenia.

Entonces las preguntas que vale la pena hacer como ejercicio de reflexión es ¿Qué nos está pasando en México? ¿Porque no se tiene el suficiente crecimiento en el PIB per cápita? ¿Por qué países que tienen solamente 25 años logrado su independencia tienen un mayor crecimiento que México? ¿Qué o quienes deben aprender de esos países? Hagámoslo pronto por favor.