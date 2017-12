No hables ni de política ni de religión: ¡Soy rebelde!

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 14/12/2017

Carlos Felipe Carrazco Vega

La sociedad tiene reglas y debe estar regida por un gobierno (moral, legal o teológico) y dos maneras de mantener el orden son la ley (política) y la Fe (Dios); ¿Por qué es suicida hablar de estos temas en una fiesta?

Aquí mostrare el absurdo y lo lógico de la política y el concepto de dios actual.

“La política es como las matemáticas: todo lo que no es completamente correcto, está mal” (John F. Kennedy).

“Dios no tiene religión” (Mahatma Gandhi)

“Y yo que nunca tuve más religión que el cuerpo de una mujer” (Joaquín Sabina)

“De política y cosas peores” dirían los millenials al momento de sacar el Marx que todos tenemos dentro, la política es un recurso indispensable para mantener una administración nacional, también para barrer con los harapos que no sirven o como un punto de partida para ser señalado, atacado, juzgado y hasta hostigado; porque claro, los servidores públicos deben ser perfectos sin errores, blancos puros y sin mancha…aunque tú seas de lo peorcito pero para esto está el axioma nacional mexicano que dice: Yo puedo opinar sobre los políticos ´porque pago impuestos; dime, ¿Cuánto es lo que pagas anualmente de impuestos? ¿Dónde lo haces? ¿Tienes registro de lo que se hace con tu dinero? Si no tienes ni idea entonces no estás en posición de criticar el trabajo de otros.

“Que sea lo que dios quiera”, con esta ley aceptada en México nos quitamos la responsabilidad de nuestros actos pues suponemos que un ser omnipotente que esta al pendiente de todos y conoce a cada uno de nosotros sabe lo que es mejor para nosotros. No, no hable de santa Claus sino de Dios.

Estos dos temas y sus interpretaciones y distorsiones, han causado polémica entre la clase pensante (ósea los que si saben), han dividido, y han perjudicado la cultura y muchos principios universales humanos como la moral, la ética, la tolerancia, la prudencia y el libre albedrío; pero no, actualmente si apoyas a AMLO ya eres “chairó” (como si los otros supieran quien es el mesías del país) o cuando van esos entes que dios manda vestidos de y traje y tocan a tu puerta casi diciéndote condenado, en lo personal todos estamos condenados cuando no toleramos el libre albedrío de los demás pero suponemos que nuestra religión siempre es la correcta y nos sentimos en derecho y calidad de apedrear, insultar y atacar a otros cleros. Hay un dicho que dice: “Todas las religiones dicen que las otras religiones son el anticristo y en eso cada una de ellas tienen razón”

“Si no eres capaz de comprender el origen de las cosas, no te consideres capaz de hablar de ellas” Esto aplica tanto a política como religión y si no respetamos este dicho tenemos lo que hoy en día se conoce como: Ateos detractores de dios (cuando el ateo no reconoce la existencia del mismo por lo que no necesita atacar algo que no existe), Panchos villa de facebook y zapatistas que se creen sicarios. Pancho villa fue un icono de la revolución pero si crees que todo aquel que va en contra de lo establecido es villista entonces recomiendo leer más y tener tu propio criterio (lo mismo aplica para el Che Guevara).

Entiendo, la política en el país está peor que el bautizo improvisado del sobrino que nadie esperaba, de acuerdo, Las religiones saquean y le quitan lo entretenido al infierno, cierto; pero ¿Por qué generar más caos a un evento en lugar de ofrecer soluciones? El odio, el racismo, el proselitismo, el influyentísimo y el terrorismo son producto de la intolerancia y eso lo dan los falsos ideales políticos y religiosos. ¿Cuáles son los falsos ideales? Aquellos que perjudican a la mayoría, aquellos que ofenden denigran a la sociedad en conjunto, todos esos actos que se alimentan del egoísmo y la intolerancia.

¿Qué es la política?

Imagínate un manicomio, será el concurso de más poderoso, Entre los concursantes está el adicto a los ansiolíticos (candidato presidencial), tenemos al enfermero corrupto que da dulces en lugar de medicamento (el partido político), tenemos al loco que cree que se cura así mismo (la sociedad) y al esquizofrénico que solo lo toman en cuenta cuando hay que hacer el trabajo “que ni los negros quieren hacer” (servidores públicos y puestos de confianza).

El concurso radica en una carrera alrededor del manicomio, el primero que llegue será clasificado como el “más poderoso”. En sus marcas, listos… ¡Fuera!

-El enfermero checa signos vitales y da sus respectivos medicamentos a cada concursante.

El adicto a los ansiolíticos se siente revitalizado y animado y con seguridad en sí mismo, el loco comienza a meditar sobre su futuro, relajado y listo sale corriendo.

El esquizofrénico empieza a escuchar voces, se tira al piso y da vueltas en sí mismo esperando que el enfermero le de medicamentos.

El loco no tiene idea de las reglas y sigue a todos en todas direcciones, el esquizofrénico lo toma de la mano, juntos avanzan hasta que el adicto a los ansiolíticos le pone el pie al loco y ambos caen; entonces el enfermero levanta al loco y patea al adicto, en eso pasa por su lado el adicto a los ansiolíticos a preguntar cómo ayudar pero el enfermero no le permite. El loco se queja de que nadie le ayuda y se le olvida curarse a sí mismo y es ahí cuando el esquizofrénico se pone de pie, toma de la mano al adicto a los ansiolíticos y juntos hacen trato con el enfermero para que los lleve cargando a la meta….similar al manicomio funciona el cabildeo de influencia en la política, nosotros somos una bola de locos que podemos curarnos a nosotros mismos pero esperamos a que “gente que les pagamos” lo hagan.

¿Qué es la religión?

Imagina a una persona con TOC (Trastorno obsesivo compulsivo) que será el religioso, un Acumulador compulsivo que será la religión y una señora de la limpieza (sociedad) con apuro por irse.

-El acumulador tiene en su casa miles de objetos inservibles o pasados de moda, en eso llega la persona con TOC y comienza a acomodar todo según colores, gustos personales (de él) olores, peso, dimensiones, frágil, etc. Sin avisarle al dueño de las cosas (ósea la persona acumuladora). De pronto se pelean la persona con TOC y el acumulador, discuten sobre lo útil y lo que no, lo “pasado de moda” del TOC es para el acumulador “algo rustico”, lo inservible según la percepción del TOC es para el acumulador “lo antiguo y elegante”; de pronto, la persona con TOC agarra cosas que él considera útiles y las lleva consigo hacia un lugar lejos del acumulador, se dividen las cosas y cada uno hace su almacén; hasta que la señora de la limpieza sin importarle comienza a meter todo en bolsas negras. Tanto el TOC como el acumulador regañan a la pobre señora y cada uno le convence de que sus cosas no son basura, a la señora no le queda más que reacomodar todo como según ella considera van en el lugar correcto; ósea según su percepción. De esta misma manera se crea la mentalidad religiosa donde solo la percepción de cada uno nos dice cuál es la religión adecuada para nosotros (solo para nosotros) pero no, preferimos entra a la “bodega” y desacomodar todo en lugar de intentar entender primero las demás ideas.

Tanto la polaca como el opio de la masas (religión) tienen el común de nominador de manipular las circunstancias para alcanzar un objetivo (maquiavelismo) pero también tiene cosas bonitas, por ejemplo: La política te abre un panorama de análisis de tu entorno lo que te permite ser útil a los demás (o eso es lo que debería ser), la religión te conecta contigo mismo y te permite ir por la vida en un habiente que te desarrolle psicológicamente y espiritual para no perjudicar, ofender, o cometer pecados (o así debería de ser) pero si eres los que se cuelan en las filas, los que buscan ser diputado sin antes terminar secundaria o de aquellos que solo se persignan cuando vienen las posadas y esperando que al prueba de embarazo salga negativa entonces no eres más que un fanfarrón que merece ser cortado con la espada flamígera de dios y tener un gobierno que te perjudique.

La virgen maría no es mal ejemplo; si no usas ese motivo para irte hincado a la iglesia esperando que tu equipo de futbol gane.

La política no es mala pero si la usas para no batallar y quieres que el gobierno te pague hasta las caguamas entonces no te quejes del estado.

Somos lo que pensamos, creemos según lo que nuestras capacidades cerebrales nos permiten. Si lo que crees que mejora como ser humano pero que esa grandeza la vean los demás.

Con mis mejores deseos (acepto regalos): YO