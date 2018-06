No estamos enojados

By Raúl Sabido on 25/06/2018

Lic. Raúl Sabido

Por todos los medios y por todos los lados, así como por todas las plumas rentadas o comprometidas de todas las corrientes de la partidocracia en sus publicaciones podemos observar una constancia permanente que es la manifestación implícita del pánico al inevitable rechazo social a través del voto en este 1º. De Julio de 2018.

Las cartitas de amor desesperado de los grandes beneficiarios del sistema corrupto de gobierno PRIAN a sus empleados pidiendo no votar por ya sabes quien es otra de las formas utilizadas para intentar detener lo que se les viene, lo que los mexicanos queremos, lo que con ello ya habremos de decir basta.

En redes sociales la cosa no es tan diferente, pero con la variable de que ahí si tiene de inmediato las respuestas y la muy activa participación de una importante parte de la sociedad pero, es de notoria importancia observar que las campañas sucias tienen un mismo origen para redes sociales, los mismos conceptos de agresión, difamación, calumnia y mentira son repetidos y repetidos por un ejercito de cibernautas laborales en toda la red, haciendo la misma réplica en varias cuentas en facebook se obtuvo la misma respuesta y a veces hasta con las mismas ilustraciones fotográficas.

Todas las baterías están puestas en contra de una sola persona (en ya sabes quien), en contra de un solo partido de reciente creación, toda y absolutamente toda la fuerza laboral cibernauta, y las plumas, de los tres partidos tradicionales tienen una sola meta totalmente definida en redes y medios que es la de intentar, promover, provocar el desprestigio urgente de un dirigente social y político junto con su partido ya que el avance, la credibilidad, la honorabilidad y el prestigio, el encono social, político, empresarial, intelectual lo tiene perfectamente aglutinado Andrés Manuel López Obrador dirigente fundador de Morena, ningún político, dirigente, activista, funcionario o ciudadano que hoy participe en polìtica ha logrado en un poquito más de una década lo que políticamente a logrado Andrés Manuel López Obrador quien hoy más que nunca tiene en un estado de pánico y aterrorizados a la clase gobernante de México, hoy más que en las dos elecciones presidenciales pasadas, en esta ocasión su crecimiento aglutinador ya rebasó los estratos medios bajos e intelectuales, a la clase media y se encuentra ya participando fuertemente en la clase política tradicional, con empresarios y con dirigencias sindicales tradicionalmente PRIistas, en los partidos mismos y en la clase alta siendo esto un avance espectacular en tiempos de elección presidencial, los tiene ATERRORIZADOS y todos en Morena construyendo un programa de gobierno para implementarse a partir del 1º. De Diciembre del 2018, en Morena estan como las hormiguitas constructoras, todas en quipo y construyendo la victoria electoral Julio 1º. Del 2018,… si se respeta la democracia y la vida de los participantes por supuesto que lo van a lograr, mientras en el PRI-PAN-PRD intentarán destruir, los de Morena estarán construyendo y esa es y será la gran diferencia, hay bajadas y subidas, caminos escabrosos, espinosos y sinuosos también pero que los superan a una velocidad increíble bajo la dirección de su liderazgo político, las hormiguitas Morenas están enfocadas totalmente.

Yo no entiendo, pero en qué cabeza cabe que la población afectada por el PACTO POR MÉXICO se sumaría a los coros y cánticos de los Serafines y Querubines celestiales de las cortes corruptas de la partidocracia, no se han dado cuenta de que sus cánticos son horribles y estremecedores que causan daño ya con solo escucharlos, han perdido credibilidad, no se les tiene confianza y ahora son cínicamente corruptos con descaro sin recato alguno que les minimice su sed de pasiones bajas y corruptas, han destruido el sueño de los mexicanos que se formaron en base a sus promesas en campañas pasadas y por supuesto que hay encono, frustración y coraje social en todos los estratos sociales del país.

Serafines, Querubines y Corifeos políticos de la partidocracia han perdido el encanto de sus cánticos del engaño y la traición, su pánico y miedo es que muy probablemente sean arrojados al fuego viviente por muchas décadas.

Lo grave, lo muy grave, de todo este intento de cambiar y hacer las cosas diferentes y poner un HASTA AQUÍ a la clase polìtica actual es que pierdan totalmente la cautela, la prudencia, la sensibilidad y que realicen actos que podrían poner en peligro grave hasta su propia supervivencia polìtica y como sistema, corriéndonos el riesgo todos de caer en las manos resentidas y perversas sin escrúpulos dirigiendo el país, ante hechos contundentes, que cambiarían el rumbo de todos, incluyendo por supuesto las libertades y los anhelos de una libertad y convivencia social benefactora y con equidad para todos, con el justo reparto de los beneficios y la riqueza

Capital y Trabajo no subsisten el uno sin el otro, no hay dinero público solo hay dinero de los contribuyentes todos, el populismo quita a unos para dar a otros, el crecimiento personal solo se logra con lo que se obtiene por el retorno justo de tus logros, todo esto debemos entenderlo, el gobierno administra y construye y el ciudadano determina y aporta, trabaja y genera para que todos, gobierno y ciudadanos, crezcan y los impuestos deben retornar a la sociedad en obra de calidad y prioritarias, severidad en el castigo a los ladrones y corruptos, equidad en la justicia…. Identidad y orgullo por nuestro país, estado y ciudad, mexicanos dignos y con honor.

Sueños guajiros me dijo un liderazgo político que conozco desde tiempos mozos… ahí me di cuenta que van hacer todo porque la sociedad mexicana no logre sus anhelos, ahí me di cuenta que están empanicados y que se les comienza a nublar la visión perdiendo la brújula de la serenidad y del arte de la polìtica….

Los neoliberales del PRIAN-PRD no han alcanzado a entender que el mundo está cambiando, las potencias han decidido cambiar y lo tenemos a la vista, los Estados Unidos con Trump que diciendo lo que digan y como lo digan el señor Trump es un Nacionalista consumado, Putin de Rusia es un nacionalista consumado, los Ingleses le ordenaron a su gobierno “ver hacia adentro”, Italia y España pararon en seco a los Neoliberales, y así sucesivamente las fichas neoliberales van cayendo ante el tremendo fracaso de su doctrina económica, por ello Carlos Salinas manifestó que deberíamos olvidarnos del termino Neoliberal.

Ver hacia adentro es el futuro, es lo que necesariamente se requiere para salir adelante del enorme hoyo donde nos metieron los neoliberales.

El mercado interno, deberá ser la meta, y es la meta de Andrés Manuel López Obrador.

Julio 2018 iniciaremos las decisiones y cambios que el país requiere.

No estamos enojados los mexicanos, estamos encabronados que no es lo mismo y vamos a votar para cambiar, las oportunidades se dieron y no las aprovecharon, nos jodieron hasta el cansancio.