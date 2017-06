¡NERD! Empatía: Ley de la física, “Un sustancia impermeable y sustancia fuerte”.

¿Cómo puedes volverte una “sustancia fuerte”?, basta con querer evolucionar, salir de esa corteza que te impide abrirte. ¿Cómo hacer esto? Modifica primero los pensamientos de ti mismo, no te auto justifiques para que no te auto sabotees, no tengas autocompasión para que no te autoengañes de lo que eres. Si careces de amigos, sonríe (aunque no lo sientas), charla de cosas incongruentes (es difícil para algunos), si hay una situación que te que de tu estado “ZEN”, compórtate de la forma como tus palabra sin tus actos ofendan o perjudiquen a otros. La fortaleza emocional nace una vez que tu cuerpo es fuerte (hablando en un contexto filosófico). No busques compasión de los otros ni sobre pasar a otros, busca que tus talentos y tus defectos puedan “adaptarse” a los traumas de los demás, una persona que complementa, permite la evolución y el progreso.

Una persona impermeable no se preocupa por el entorno, solo por sí mismo, una persona fuerte es el sostén y el pilar de otros; por lo que una persona fuerte se rodea y crea personas fuertes.

Los escritores tipo Jordi Rosado te dirán “que pex con tu vida”, así es, se feliz, pero ninguno te dice que hacer para ser feliz.

Amar atrae la felicidad y por semántica (y ley natural de la materia), si eres feliz, de seguro atraerás amor, si estas sol@ es porque repeles, eres “sustancia” impermeable y no podrás rodearte de personas fuertes, felices o perfectos amantes hasta que modifiques tu estructura. Compórtate como a persona que anhelas tener a tu lado, repite ese comportamiento cada día simulando que es real, después de un tiempo (exactamente 33 días) tu mente y tu cuerpo adoptara un nuevo comportamiento.

Con mis mejores deseos de paz profunda: Yo