En México, trabajar no es suficiente para poder comer

By Nancy Carbajal on 27/02/2018

Lic. Nancy Carbajal

Mi publicación de la semana pasada describía el hecho de que el salario mínimo en México es de los más bajos en América Latina y este hecho es tan que un alto porcentaje de la población no cuenta con un ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Es por ello que esta semana abarcare el tema nuevamente, pero describiendo la crítica situación en las entidades federativas.

Al cuarto trimestre de 2017, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CCNEVAL) publicó los resultados del ingreso laboral per cápita de los mexicanos. A nivel nacional el ingreso laboral per cápita es de apenas 2,230 pesos mensuales, mientras que el valor de la canasta básica es de 2,980 pesos mensuales, es decir, el ingreso de los mexicanos no es suficiente para adquirir la canasta básica.

En México, 41% de los mexicanos no cuenta con ingreso suficiente para cubrir la canasta alimentaria, imagínese ¿qué porcentaje de mexicanos no cubre la canasta básica (alimentaria más no alimentaria), si casi la mitad no puede adquirir sólo la alimentaria? La situación empeora, en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde más del 60% de su población no logra adquirir sus alimentos.

En 2017, Estados como: Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas y Campeche alcanzaron niveles máximos en tres años de porcentaje de su población que no puede comprar su canasta alimentaria con su ingreso, es decir, a pesar de no ser los estados con los niveles más bajos de empleo, si son los que más han aumentado la población con ingreso inferior a la línea de bienestar.

Para el caso de Chihuahua, el ingreso laboral per cápita es de 3,151 pesos mensuales, el tercer Estado con mayor ingreso laboral per cápita, sin embargo, el 25.1% de los chihuahuenses se encuentran por debajo de la línea de bienestar.

Lamentablemente, en México los salarios siguen siendo tan bajos, que son insuficientes, hay seis estados: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos e Hidalgo, en los que la mitad de sus habitantes no pueden cubrir sus necesidades alimentarias con su salario.

En definitiva, en nuestro país, trabajar no es suficiente para poder comer.