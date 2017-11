México, realidades, presagios y augurios.

By Raúl Sabido on 13/11/2017

No cabe la menor duda, nuestro pais atravesará por una serie de circunstancias muy delicadas el próximo año, hay en juego mucho de lo que conforma nuestra forma de vida, de nuestro acontecer social y estilo de vivir, estará en juego las tentaciones hacia la democracia como resultado de los hechos llevados a cabo en este sexenio donde la pobreza creció y el costo de nuestra vida se fue a las nubes, por consiguiente nuestros ingresos se fueron al suelo, la capacidad de compra lo menos en algunos se estancó pero en otros simplemente se volvió imposible, el anhelo se convirtió en frustración y eso es muy peligroso socialmente, se llega la pensamiento de “no tengo ya nada que perder” y se vive como si estuvieran en una enfermedad de fase terminal, y es mucha gente ya.

Hemos venido viviendo un estilo de vida de ficción donde las autoridades nos dan indicativos que se contraponen a una realidad diaria totalmente diferente a la del “día a día” de todos los mexicanos, bueno no de todos, de la gran mayoría.

Cuando vas al súper a surtir tu despensa te vas encontrando, y enfrentando, con la realidad verdadera de la economía esa que se vive, se palpa, se siente, se huele, se sufre, donde puedes observar tajantemente, y sin cortapisas, el incremento de los precios en forma desmedida, lo observas de tres maneras en los anaqueles, te topas con que la calidad no es la misma, o te topas que el precio sigue siendo igual pero el contenido es menor, o te topas con el incremento de precio brutal del producto y cualquiera de estas tres situaciones te llevan a que el rendimiento de tu dinero será menor al momento en que pagas en la caja, ya no te alcanza con lo que al menos comprabas hacia un mes atrás y ni por mucho en el mismo mes del año anterior, tu sueldo no tuvo movimiento alguno y si lo tuvo en este año no supero ni el 5%, esto es la verdadera medición de las políticas macroeconómicas que han aplicado las autoridades y que contrastado con las cifras oficiales de inflación simplemente son diametralmente opuestas, y son las únicas mediciones reales del impacto de todas las reformas que se han realizado en este sexenio y las políticas aplicadas en los dos últimos anteriores, la verdadera medición es tu bolsillo, la inflación acelerada y dirigida del pais saquea tu bolsillo y conlleva al camino de pobreza.

Definición de Inflación: “La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una ‘cesta de bienes’ ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC).”

En México la inflación esta constituida en una mezcla de la inflación moderada y la inflación galopante pero manipulada al momento de dar cuenta de los índices inflacionarios por parte de las autoridades correspondientes para poder determinar incrementos de salarios o bienes y servicios, mientras en los precios la inflación se puede ir en forma galopante la designación oficial cae dentro del rango de la inflación moderada, por eso vemos dispararse los precios de los bienes y sentimos el impacto en nuestro bolsillo directamente, mientras que en todo lo que implica ingreso al bolsillo vemos la situación totalmente diferente por lo tanto la inflación en México cae dentro de la definición de inflación AUTO CONSTRUIDA, la manipulación de la economía de protección al capital y recaudación.

Inflación auto construida, esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos desde antes para que el aumento sea gradual, también responde mas a las necesidades de recaudación fiscal cuando los impuestos están indexados a los precios finales como el IVA. IEPS, etc

La inflación es el impuesto mas perverso que existe en el sistema económico mundial, es la toma de recursos de los ciudadanos sin ser declarado como “impuesto”, es lo que empobrece y aniquila las economías de las familias, es el principal generador de pobreza.

Un dato de lo negro que esta el panorama en México lo vemos en la forma acelerada en que los ciudadanos estan perdiendo sus patrimonios como sus casas, lo vemos en los EDICTOS de los juzgados civiles en los tableros y en las publicaciones, cada día mas y mas mexicanos están perdiendo sus casas y sus ahorros de toda su vida laboral en los fondos de vivienda, al perder su casa los fondos de vivienda se pierden también el bien inmueble se recicla en el mercado pero los recursos de los trabajadores no, esos se pierden totalmente.

¿Porque están perdiendo sus casas los mexicanos? La estan perdiendo porque estan perdiendo sus empleos y si estan perdiendo los empleos es porque la industria y el comercio se esta ajustando a la baja, el mercado interno se esta reduciendo, el consumo esta cayendo por la falta de liquidez de los mexicanos, la mayoría compra menos por lo tanto las ventas se contraen.

El gran detonante de la inflación son los combustibles que son los que mueven los productos para que lleguen a los consumidores, tenemos que en Enero el litro de gasolina en esta frontera inicio a $12.44 y durante los meses siguientes se comenzó a tener bajasen los precios hasta llegar al período critico de las elecciones que llegó a los precios mas bajos del mercado, en momentos la gasolina verde anduvo en promedio de $11.90 litro, HOY vemos como ya esta en $12.58 y sigue subiendo.

Lo que hoy tenemos enfrente es UN GASOLINAZO con vaselina, que irá afectando aún más los precios de los productos y servicios, golpeando los bolsillos con la inflación de los precios finales.

La manipulación del dólar por parte de las autoridades es otra parte que causa incertidumbre y afecta el costeo de los productos y servicios ya que vemos que mientras se acercan fechas importantes de descanso o de convivencia se genera un alza en la cotización del dólar con el firme propósito de obtener mas pesos por los dólares que compres los mexicanos para ir a consumir al otro lado del río.

Y para acabarles el plan a los mexicanos está la amenaza de cancelar el TLC, un tratado que a querer y no de las autoridades esta prendida la economía nacional a través de toda la industria maquiladora del pais.

El cierre con broche de oro, las elecciones del 2018, un proceso donde le grupo en el poder requiere recursos para de nueva cuenta volver a comprar la presidencia de la república por la enormes posibilidades de perderla, se endeudaran los estados que no estaban tan endeudados.

No la tenemos nada fácil, los pronósticos siguen siendo críticos para todos en este pais, tenemos que ser inteligentes y provocar un cambio radical de rumbo, la oportunidad la tenemos enfrente y podemos hacerlo, será cuestión de querer hacerlo y parar ya el saqueo agobiante de nuestras vidas.