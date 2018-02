Meritos y logros educativos que saquearon y quebraron al país…

By Raúl Sabido on 12/02/2018

En estas campañas el neoliberalismo fatuo y pedante se ha encargado de restregarnos en la cara a todos los mexicanos, la brillantez del currículo y grados académicos obtenidos en universidades extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, de sus más representativos “baluartes” y nos los presentan como si fueran la última Coca Cola helada en el desierto.

Nada más fuera de la realidad que nos manejan y en la que se encuentran ellos mismos: los “chicos maravilla” de la SHCP y RE.

Cuán alejados del mundo real y exhibidos ante la contundencia de sus propios resultados, que los ubican totalmente del otro lado, y totalmente opuesto; de la línea de calificativos de alabanza que ellos mismos se auto imponen para su marketing político, con intención de engaño al ciudadano que no alcanza, aún del todo, a ver la magnitud del daño que le han hecho al país los últimos 35 años los neoliberales maravilla y que en ese tiempo han tenido la oportunidad histórica de demostrar para qué sirven todos los diplomas, méritos, grados y postgrados colgados en sus oficinas.

Los resultados sólo indican que han servido solo para saquear y quebrar al país, de nada nos han servido a los mexicanos tanto mérito académico. Para maldita la cosa han servido tanto fantoches y tanta petulancia promovida con recursos del erario nacional. Estamos igual o peor que hace 35 años y hemos vivido cargando el mismo discurso fofo y mentiroso, las mismas promesas, los mismos planes y nada ha ocurrido en beneficio de la población mexicana, absolutamente nada.

Yo quisiera preguntarle a usted, lector de esta columna, si me puede rebatir diciéndome al menos un resultado positivo de las “privatizaciones” / “desincorporaciones” que los neoliberales llevaron a cabo en la economía nacional y que hoy nos dan fruto y beneficios a la sociedad mexicana toda, que hoy son contribuyentes del presupuesto nacional y generación de empleos, con una sola bien fundamentada me bastaría para saber que estoy equivocado… ¿la hay?

Pero ¿cómo tomaron la economía en 1982 los neoliberales? Hay ciertos indicadores económicos que podemos analizar:

“Entre 1982 y 1983 (ocaso del Nacionalismo Revolucionario del PRI) la participación del sector público en el Producto Interno Bruto (PIB) fue del 25%, las empresas paraestatales contribuyeron con el 6.6% del PIB en 1975, 10.5% en 1980 y 18.3% en 1983 , este considerable crecimiento se debe al amplio proceso de desarrollo de la industria petrolera, pues excluyéndola, las demás empresas solo crecen de 3.1% en 1975 y 5.1% en 1983.

Así, por tanto, en 1983 el 18.5% del PIB es generado por las paraestatales , de los cuales cerca del 14% lo produce PEMEX, mientras que el restante 4 a 5% se explica por las demás empresas paraestatales.

En cuanto al empleo, el sector público incorporó en 1975 el 14% de la Población Económicamente Activa nacional y ésta crece hasta el 20.4% en 1983, o sea casi una quinta parte del empleo nacional. A estos valores les correspondió un 3.4% del empleo en las paraestatales en 1975 y tuvieron un crecimiento que llegó hasta 5.1% en 1983, esto es de 530 mil a un millón de personas ocupadas (en 1980 éramos 75.8 millones de mexicanos, en el 2016 somos 127.9 millones y no han podido los últimos 18 años generar el millón de empleos anuales que siempre dicen en su discurso que van a lograr como promesa de campañas)”.

Un dato que nos pega a todos cada vez que se mueve y que refleja el buen o mal manejo de la política económica interna buscando el bienestar social es la PARIDAD peso/dólar, refleja indiscutiblemente el buen o mal manejo de la economía, la disciplina, la autosuficiencia, el nacionalismo y el interés por el mercado interno de un país, pues bien revisemos;

Cuando los Neoliberales tomaron el poder la paridad peso/ dólar en 1984 era de $162.00 por dólar, cuando asume Carlos Salinas era de $2,679.00 pesos por dólar. Cuando asume Ernesto Zedillo la paridad era de $ 7.64, con los tres ceros que le quitaron al peso sería $ 7,640.00.

Cuando asume Vicente Fox, la paridad era de $9.17 pesos por dólar con los tres ceros que le quitaron al peso sería $9,170.00.

Cuando asume Felipe Calderón la paridad era $10.90 (con los tres ceros sería $10,900.00) y por último Enrique Peña Nieto quien inicia con una paridad de $13.08 y es muy posible que entregue el poder con una paridad cercana a los $20.00 por dólar, que con los tres ceros borrados para restar el impacto de las entupidas políticas neoliberales en el mercado interno sería una paridad de $20,000.00 por dólar…

¿En dónde esta el beneficio para el país y los mexicanos de la inteligencia y grados académicos de los Chicos Maravilla de SHCP y SRE?

¿En donde están los beneficios sociales de las transferencias y desincorporaciones de empresas estatales a la iniciativa privada, a las trasnacionales…?

¡Muéstrenos una! Con una sería suficiente para darles el derecho a la duda … No la hay, porque han sido un fracaso rotundo.

Es tan escandaloso el fracaso neoliberal, al menos en México, con estos “chicos maravilla” que su mismo progenitor Carlos Salinas de Gortari ya reniega de la filosofía neoliberal como calificativo de identificación económica exhortando a los mexicanos a que nos olvidemos del término, 35 años totalmente perdidos con altísimos costos de recuperación que habremos de pagar por haber sido sumisos, expectantes y complacientes con las miserias y pobrezas que arrojaban los neoliberales a los mexicanos a través del mismo discurso durante ese tiempo.

Va a costar sangre retomar la dignidad, la confianza, el crecimiento económico y la reconstrucción de nuestra autosuficiencia y mercado interno, pero es un hecho, hay que desterrar a los neoliberales de la faz política y económica de México, entre más tardemos más duro será lograr el México para todos.

Cuando toco este tema los interlocutores neoliberales me replican argumentando que quiero regresar al pasado, siempre respondo que no quiero el pasado, pero el pasado es el instrumento de medición y evaluación del presente, es la medición y evaluación de lo que recibiste a como lo tienes hoy y es a eso lo que los neoliberales le rehuyen. No aceptan esa evaluación porque destruyeron al país en su oportunidad de administrarlo a como lo recibieron. El pasado les pesa sobre sus resultados.

Para resumir, los neoliberales sostienen que han desarrollado con éxito la macroeconomía, pero se les olvida que la macro solo es posible, cuando la microeconomía genera en ascendencia la estabilidad macroeconómica de un país, nunca al revés.

No es lógico que la macro esté bien y la micro se la esté llevando la fregada, no es posible que la macro esté bien y el mercado interno este derrumbado, derruido, aniquilado. No es posible que la macro esté bien cuando el poder adquisitivo de la población está por los suelos, no es posible que la macro esté bien cuando el consumo está reprimido a tan solo la subsistencia alimentaria.

¿De que les sirvieron sus “papelitos” fatuos y petulantes colgados en sus oficinas si lo que han logrado es llevar a México a ser un país extremadamente corrupto y desequilibrado?

Los “Chicos Maravilla” han sido cómplices, participantes activos y pasivos del saqueo del país, no se pueden sustraer de ello, es la marca en su ADN.

Es preferible un político que hable Náhuatl, Mixteco, Maya, Tzeltal, Zapoteco, Otomí, Totonaca, etc. y que haya sido estudiado en Universidades públicas nacionales, que fantochees jactanciosos de resultados engañosos y perversos. El pasado se los demostró y los mexicanos en su real situación lo comprueban a diario en este México de corrupción y violencia…

El México al revés que lograron los Neoliberales… 35 años perdidos.

Lástima Margaritos… Sus papelitos llevenselos al baño de su casa, les hará falta pronto.