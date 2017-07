Mentiras: ¿perniciosas o piadosas?

By Eduardo Quezada Compañ on 25/07/2017

Lic. Eduardo Quezada Compañ

Mentiras… imposible no relacionarlo con Pinocho figura literaria ligada culturalmente a la mentira.

Es increíble ver como la mayoría de personas hoy en día son muy mentirosas, tal es el punto que en ciertas personas pareciese que la mentira ya es nata puesto que se ha convertido en parte de su vida diaria. Y es que para mentir no se necesita decir palabra alguna, con nuestros actos podemos mentir también, ya que al fingir algo que no es verdad estamos mintiendo, La mentira se convierte en un hábito, cuando se convierte en algo repetitivo y regular en nuestra vida.

También el hecho de mentir es aprendido, conforme vamos desarrollando ese hábito también vamos aprendiendo a mentir de mejor forma, y sin darnos cuenta con ello ofendemos a quienes nos rodean y nos engañamos a nosotros mismos.

Sin embargo, ¿Cómo puede alguien pues decir que existen mentiras piadosas? ¿Qué acaso las mentiras, no son mentiras? ¿Cómo es que alguien puede calificar una mentira blanca o piadosa de una con dolo y mala intención?

Todo el mundo, en ocasiones, llega a decir mentiras piadosas; es sólo una cuestión de preguntarse el por qué. Algunas mentiras blancas salvan las relaciones, otras alivian una situación agitada y hay otras que nos hacen ganar tiempo. La lista podría continuar hasta el infinito.

El estiramiento de la verdad es un componente natural del instinto humano porque es el camino más fácil. Todos lo hacen, así que no hay razón para negarlo. Honestamente, creo que el mundo es probablemente un lugar mejor gracias a nuestras mentiras blancas. Siempre y cuando no estemos haciendo daño a otro o violando la ley, estas mentiras inocentes pueden hacer la vida más agradable. Pueden absorber fricción potencial entre nuestras diferentes personalidades y estados de ánimo vacilantes, como ayudarnos en nuestro desarrollo de la rutina diaria. De todos modos, la mayoría de estas mentiras piadosas sólo estiran una interpretación de lo que realmente es la verdad.

He aquí las mentiras blancas o piadosas más comúnmente citadas.

¡No era yo! – Debido a que en algunas cosas simplemente no vale la pena tomar el crédito correspondiente.

Mmkela que lástima que aquí no agarran tarjeta. – Porque suena mucho mejor a que no traigo dinero

Oh, sí. Eso tiene sentido. – Debido a que la opción B consiste en admitir que soy un despistado.

¡Muchas gracias! Me encantó – Porque decirle a alguien que su regalo es horroroso me haría parecer un imbécil insensible.

Sí, te ves muy bien con ese vestido. – Porque es mejor que ser abofeteado o iniciar una larga discusión.

¡Las cosas habrían sido diferentes si yo estuviera ahí! – Porque soy Superman y yo siempre pueden hacer una diferencia… o por lo menos así es como quiero que los demás me perciban.

No, oficial… Ni cuenta de lo rápido que iba. – Porque alegar ignorancia a veces es mejor que admitir a la insubordinación.

Tengo 29 años. – Porque 29 es como 20 años menor que 30.

¡Sí, voy a empezar a trabajar en ello lo antes posible! – Porque si te digo que tengo 10 cosas que hacer en primer lugar sólo te irritaría.

Sí, (Juan) estuvo conmigo anoche. – Porque eso es lo que hacen los amigos… cubrirlos primero y preguntar después.

Nombre, el tipo estaba súper alto media como 2 metros de alto. – Porque cualquier cosa menos que eso sería aburrido.

¡Te estoy marque y marque al celular y me mandas al buzón! – Por no decir que se me olvido o de plano no quería hacerlo.

Pero ¿Cómo? ¡Pensé que ya te había enviado el correo electrónico! Estoy seguro de que lo hice. – Porque decirte que tenía una prioridad baja y se me olvidó, probablemente afectaría a nuestra relación.

Vivimos en una sociedad llena de errores y defectos. La honestidad brutal esa transparencia de carácter que podría liberarnos por siempre no siempre es la mejor forma de hacerle saber a las personas que nos rodean cuáles son sus peores defectos. ¿Será por eso que mentimos? ¿Debemos guardarnos de utilizar adjetivos negativos y solo dibujar con la palabra una realidad positiva?

“El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que no puede distinguir la verdad dentro de él”. – Fedor Dostoievski

Si crees que alguien está mintiendo, cambia de tema rápidamente. Un mentiroso te seguirá y pasará a estar más relajado. El culpable desea el tema cambiante; una persona inocente puede confundirse por el cambio repentino de tema y deseará volver de nuevo al tema anterior.

El culpable usará el humor o el sarcasmo para evitar un tema.