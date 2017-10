Mejorando la Línea Defensiva: El cáncer en la NFL

By Lourdes Tejada on 11/10/2017

Mtra. Lourdes Tejada

De la nada, cuando menos -y donde menos- lo esperaba, me topé con un hermoso ejemplo de lo que podemos lograr cuando combinamos nuestra experiencia con el poder de la voz.

Hace unos meses compartíamos sobre el poder de la voz de los pacientes y este domingo, mientras veía la NFL, pude notar una diferencia importante: este mes de octubre la NFL es multicolor.

Desde el 2009 la NFL solía cubrir sus campos, uniformes y publicidad por el color rosa, promoviendo la detección oportuna del cáncer de mama. Sin embargo, desde este mes la NFL decidió ser incluyente y realizar un cambio magistral para crear consciencia sobre los tipos de cáncer que cuentan con estudios para detectarse oportunamente. Pink October se ha ido, dando la bienvenida a Crucial Catch.

Pero no crean que esto llegó como una propuesta del departamento de mercadotecnia. No, esta idea viene de una necesidad sentida; de la experiencia de verse y sentirse solo. Verán, el cáncer de mama es el cáncer más conocido por la población. Es de lo más común que cuando alguien piense en cáncer, piense inmediatamente en cáncer de mama. Esto se ha logrado gracias a las campañas y estrategias de posicionamiento.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando eres diagnosticado con otro de los más de cien tipos de cáncer? ¿Dónde queda tu mes? ¿Quién habla de tu tipo de cáncer? Y, ¿quién te invita a conmemorar tu causa?

Y no, no hablamos de envidia o competencia entre los pacientes con otros tipos de cáncer; hablamos de sentirnos solos ante la falta de información sobre cómo detectarlo oportunamente y como darles apoyo a estos pacientes.

Esto mismo le sucedió a Devon Still, jugador de futbol americano, quien, cuando su hija fue diagnosticada de neuroblastoma, se dio cuenta de la falta de apoyo y sensibilización hacia los otros tipos de cáncer. Al vivir esta experiencia, pudo reconocer que “cáncer” no se reduce a “cáncer de mama” y que hay mucho por hacer sobre los otros tipos de cáncer.

Still actuó, y por medio de una carta, sugirió a la NFL que el mes de octubre no trate solo de cáncer de mama, sino que además genere conciencia sobre otros tipos de cáncer. Que sea una campaña tan amplia con sus equipos y sus fans. No se conformó y, posteriormente, le dio seguimiento, hasta asegurarse que su carta fuera leída y tomada en cuenta.

Los cambios que generó la propuesta de Still prometen tener un enorme impacto. No solo logró que se creara Crucial Catch, sino que la campaña -realizada por la NFL y la American Cancer Society- se enfocará en la detección del cáncer a través de educación y realización de estudios, en lugar de destinar los recursos a investigación sobre el cáncer.

Además, Crucial Catch, es un ejemplo del poder de la voz, al darle a los equipos la libertad de elegir el tipo o los tipos de cáncer que desean apoyar. Pueden elegir entre cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, o cualquier otro tipo de cáncer que pueda ser detectado a partir de estudios rutinarios; así como, algún tipo de cáncer por el cual el coach o algún jugador tenga un lazo personal.

Still, un padre de una menor con cáncer actuó y buscó darles voz, información y su lugar a personas que como su hija, no se sentían tomadas en cuenta.

Debo confesar que no soy fan de la NFL, pero desde ese domingo me declaro fan de las personas que, como Still, toman su experiencia -lo bueno y lo malo- y buscan crear mejoras para los demás