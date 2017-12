Meade, Populista Neoliberal

By Raúl Sabido on 04/12/2017

Lic. Raúl Sabido

“El término populismo se emplea generalmente en el ámbito de la política. Se dice que un gobierno o un partido son populistas cuando su estrategia política se basa en propuestas que resultan atractivas para el pueblo, pero tienen un componente manipulador y demagógico. De hecho, el término demagogia y populismo se emplean normalmente de manera indistinta, pues ambos expresan la intención de atraer al pueblo con ideas que suenan convincentes pero que esconden intereses ocultos. En ocasiones se ha dicho que los populistas dan soluciones falsas a problemas reales.”, también podemos resumir que populismo es “Quitar a unos, para dar a otros” y por lo regular se utiliza como un termino calificativo negativo hacia gobiernos o personas ya sea de izquierda, de centro o de derecha, ninguna corriente politica o económica se salva del calificativo “populista” ya que siempre todos caen en la necesidad apremiante de serlo para congraciarse con el pueblo, aunque la verdad al final es que el pueblo no recibe nada porque todo lo reciben los beneficiarios reales ocultos del ejercicio de la practica populista, México es un clarísimo ejemplo de ello en su historia politica moderna.

Veamos algunos ejemplos muy claros del calificativo populista y usted forme criterio sobre el encabezado de este artículo editorial:

Se practica el populismo cuando:

Se afirma que algo va a ser gratuito o de gran beneficio para el pueblo pero realmente no se dice como se va a pagar ese algo, porque alguien lo tendrá que pagar…. (Dar a unos quitando a otros) Se presenta al “líder” rodeado de multitudes que le aclaman y en situaciones favorables para su imagen pública, cuando proviene del engaño publicitario porque no representa la realidad. Cuando se les hace ver a las personas que aquellos que no apoyan al líder son antipatriotas, cuando se utiliza toda la fuerza publicitaria del estado para denigrar y denostar al adversario. Cuando se ejerce control sobre los medios de comunicación. Cuando se atribuye un mala situación social a supuestas consecuencias internas o a los interese o mercados externos. Cuando se manipulan las informaciones hacia las sociedades o personas para incidir en la opinión popular, cuando se engaña con falsos estudios o resultados que verdaderamente presentan una realidad que no favorece al líder o al estado, se manipula la verdad creando confusión o desgano. Cuando se tergiversa la hoja de vida para provocar sentimientos de empatia social, ocultando, mintiendo o resaltando cualidades inexistentes buscando la empatia social.

Ahora veamos las características del pensamiento de un individuo con filosofía capitalista Neoliberal que nos permitan hacer un análisis de termino Neoliberal aplicado en esta columna al Sr. Meade.

Buscan la mínima participación del Estado en la economía de un pais. Buscan la nula participación del gobierno en el Mercado Laboral. Buscan la total privatización de las empresas Estatales. Buscan la libre circulación de los capitales Internacionales y especial énfasis en la globalización de los mercados. Buscan aperturar totalmente y sin restricciones la economía a las empresas multinacionales para que inviertan en el pais. Buscan aplicar todas las medidas y los recursos para cerrar y combatir el proteccionismo económico de los países para ofrecer o tomar sus mercados. Buscan reducir al máximo posible la burocracia del estado, incluso arrebatándole al estado la fuerza del poder de equilibrio en la economía pasándoselo al corporativismo internacional, rompiendo el equilibrio de poder interno. Buscan abatir la creación de nuevos impuestos y buscan desaparecer los excesos de gravámenes e impuestos. Buscan apoyar a los inversores en sus áreas de negocio para otorgar todas las garantías necesarias para que incrementen sus producciones, abaratando la mano de obra. Buscan quitarle al Estado su participación en los mercados mediante la apertura de la Oferta y la Demanda, y destruyen la producción interna. Buscan que la economía solo este soportada por empresas privadas. Buscan que el mercado interno este totalmente fundamentado en el Capitalismo. Buscan crear aperturas de mercado ficticios y engañosos cuando estan de por medio los intereses de los Neoliberales en el poder, dicen que aperturan mercados cuando la realidad es que los centralizan en Monopolios tolerados, les quitan y niegan las oportunidades a los nacionales para dárselos a los trasnacionales. Buscan destruir las empresas nacionales para rematarlas a las Trasnacionales o Corporativos de sus socios Neoliberales, quitándole al estado las empresas nacionales para dárselas a las trasnacionales en condiciones de ventaja. Buscan destruir el espíritu nacionalista de los pueblos para lograr el desarraigo de pais en la sociedad a través de la educación, buscando eliminar o reducir la educación publica y desarrollar la educación privada y con ello inducir la individualidad para desprender el espíritu de solidaridad.

Por lo tanto, el Señor José Antonio Meade Kuribreña es un connotado miembro del grupo politico financiero del pais, ingresó al circulo de oro Neoliberal en 1991 en la CNSF, de ahí a la CONSAR, de ahí al IPAB, de ahí a la SHCP, de ahí a BANRURAL y Financiera Banrural, y regresa a la SHCP como el negociador principal de la Reforma Fiscal, en el 2008 defendió con toda su energía y capacidad el IETU y fue el principal negociador de la Reforma Hacendaria del 2009, retorna a la SHCP en el 2006 como Coordinador de Asesores del Secretario Carstens, en el 2010 lo hacen Subsecretario de la misma Secretaria, es el principal negociador de las Reformas Fiscales ante el Congreso, fue el artífice de las Reformas Fiscales y Financieras ante los integrantes de El Pacto por México, lo nombran Secretario de Hacienda en el 2016 por lo que conoce perfectamente las consecuencias del FOBAPROA, de las Reformas de Enrique Peña Nieto, conoce perfectamente bien el funcionamiento de la Ley Anti Lavado de Dinero en las Instituciones Bancarias, conoce perfectamente bien el destino de los Recursos Federales en los Estados, conoce perfectamente bien los destinos de las triangulaciones de los recursos en el peculado denominada “ La Gran Estafa”, conoce perfectamente bien el alcance de las acciones de Odebrecht en México, de la Casa Blanca y todo lo relacionado con el Grupo Higa, conoce perfectamente bien el asunto de la casa de Videgaray en Malinalco y todo lo sabe porque ha tenido el momento y la posición para conocerlo, y además lo calló, imposible que todo eso suceda, o se esconda, sin conocimiento del Secretario de Hacienda del pais.

No se han cansado de señalar a lideres politicos como populistas cuando son antagónicos en su modelo económico, cuando se les ha descubierto las verdaderas intenciones de sus movimientos y reformas, pero si hacemos un somero análisis de las realidades han sido muchísimo mas populistas los que pertenecen al grupo en el poder que los mismos a quienes señalan como populistas y mas peligrosos son los populistas en el poder porque tienen el poder para aplicar las doctrinas económicas a perfección y engaño.

Por todo lo anterior señalo y afirmo que estamos ante un PRE-candidato sin identidad abierta de partido promovido desde el PRI de Los Pinos y que es un POPULISTA NEOLIBERAL cómplice de todo los sucesos de estos dos sexenios y el ultimo señalado ya como el mas corrupto de la era moderna, no han tenido ni empacho ni recato alguno con la riqueza del pais, se la han deglutido con singular alegría, le han quitado al pueblo de México para darles a las Trasnacionales Corporativas y a ellos mismos, cuando cubren su ciclo pasan a formar parte de las estructuras corporativas de las grandes trasnacionales beneficiadas.

Con José Antonio Meade Kuribeña intentan “jalar” votos de la derecha, con Miguel Ángel Mancera en el Frente Ciudadano por México intentaran “jalar” votos de la izquierda para restarle los votos a Andrés Manuel López Obrador de Morena, pero sus cuentas alegres solo les complicará mas el panorama ya que tanto en PRI como en PAN hay inconformidades irreconciliables que definitivamente no podrán meter al redil por mas disciplina partidista que hayan siempre demostrado la militancia de todos los niveles, de nada les sirvió esta vez su militancia, ni los fumaron.

Un panorama muy complicado en lo politico el próximo año, el Estado va por todo por mantener el poder y no escatimarán en recursos ni en acciones y si su candidato no levanta dentro de los limites de los tiempos de maniobra mas complicado se pondrá el clima electoral, los TERCIOS no le sumaran al poder, simplemente el PRI no tiene candidato y en el grupo en el poder buscan posicionar un GERENTE mas no un PRESIDENTE.

Un 60% de votación universal en las elecciones 2018 y el PRI estará en gravísimos problemas de subsistencia que pudieran recurrir a lo inimaginable, con un 55% de votación del padrón y la elección la pierde el PRI, con el 50% la empatan y abajo del 50% la roban con facilidad… son tiempos de definiciones reales y de actuar decido, se acabo la simulación.