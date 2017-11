Maquiavelo en las elecciones 2018

By Raúl Sabido on 06/11/2017

Lic. Rául Sabido

Es tanta la preocupación por los posibles resultados democráticos previsibles si las elecciones realmente fueran un ejercicio democrático, si se dejaran a la libre expresión en las urnas de los ciudadanos, esos resultados serian un desastre para la clase gobernante de nuestro pais por el resultado de los últimos 17 años de gobiernos emanados del PRIAN y con una clase gobernante y politica cada vez mas y mas desprestigiada y exhibida en su voracidad corrupta.

Mas sin embargo se les esta convirtiendo en una enorme pesadilla el ejercicio democrático del 2018 porque cada día se ven mas limitados en sus radios de acción y anti democráticos de proceder político sin que sean descubiertos y denunciados porque es obvio que harán todo para evitar la “caída del sistema político” como se vaticina en todos los medios, la clase gobernante lo sabe y esta copada en su actuar libremente y lo mas grave para ellos, NO TIENEN CANDIDATO que pueda superar una elección libre y democráticamente con solvencia electoral que le permita ejercer el poder con amplia holgura, no lo tienen salvo que sea candidato del PRI el menos viable para el grupo en el poder o sea Miguel Ángel Osorio Chong, los candidatos cómodos para el grupo gobernante por supuesto son José Antonio Meade y Aurelio Nuño Mayer, salvo Miguel Ángel Osorio Chong los demás posibles designados son políticamente muy débiles en lo personal, tendrán que soportarse todo sobre el partido y aún así no podrían superar resultados electorales necesarios para triunfar sin sospecha de fraude de nueva cuenta, Osorio Chong tiene posibilidades de asumir el tercio de la elección sin problemas, sin que eso indique que pudiera ganar democráticamente la elección.

Por otro lado tenemos a la alianza electoral entre PAN-PRD-PMC conformada en el Frente Ciudadano por México, una alianza desesperada por la urgente necesidad de lograr “distraer” la mayor cantidad de votos ciudadanos hacia la izquierda representada por Morena y ante el desesperado grito de emergencia del PRD por su sobre vivir políticamente como partido pues lo ùnico que queda de él es el puro cascaron ya que su militancia en su mayoría se ha retirado de sus filas, así como los liderazgos de peso y arrastre dentro del partido.

En este “mazacote” solo existen tres posibilidades de ser el candidato para las elecciones presidenciales del 2018 y son: Ricardo Anaya Cortes, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Margarita Zavala Gómez del Campo y cualquiera de ellos que logre la candidatura causara un cisma muy profundo dentro de esa alianza electoral porque por un lado, si lo lograra Miguel Mancera los panistas no aceptarían bajo ninguna circunstancia a un perredista como su candidato presidencial y si fuera Anaya habría un desbandada del Calderonismo, si la candidata fuera Margarita Zavala el panismo se dividiría ya que no aceptarían al Calderonismo ni a alguien que ha renunciado al partido para competir con la candidatura independiente, se le considera desertora y oportunista por el panismo fuera del Calderonismo, por lo tanto el panorama es bastante sombrío para el Frente Ciudadano por México, sin ninguna posibilidad de sobrevivir y menos de tener éxito, mas sin embargo puede ser un membrete que pueda ser útil electoralmente al sistema político en su momento para evitar que los simpatizantes y militantes panistas pudieran desviase hacia la izquierda como alternativa de voto.

Por el lado de los Independientes hay 31 candidatos registrados, una barbaridad de personas buscando obtener el registro legal para competir en la campaña presidencial del 2018, es todo un espectáculo de registros verdaderamente y sin posibilidad ninguna de lograr algo significativo en las próximas elecciones, de todos ellos podemos remarcar que sobresalen dos mujeres dentro de esos 31 registros, por un lado Maria de Jesús Patricio “Marichuy” que es la candidata del EZLN y por el otro a la expanista Margarita Zavala Gómez del Campo también en esta alternativa de candidatura, juega dos cartas la Señora Calderón, dos alternativas la de Independiente y la del Frente Ciudadano por México.

El Senador ex perredista Armando Ríos Piter también registrado como Independiente, otro el es periodista Pedro Ferriz de Con con amplia relación con el Calderonismo y el Panismo y finalmente el ex Priista Jaime Rodríguez Calderón gobernador de nuevo León quien compitió por la Gobernatura como Independiente.

Hay que ver la magnitud del escollo que deben brincar los candidatos presidenciales Independientes ya que el mayor de ellos son la cantidad de firmas que deben reunir y que son exactamente 864,536 firmas y copias de credencial de elector, no mas y tienen de plazo hasta el 6 de Febrero del próximo año para presentar y cumplir este requisito.

Mas que requisito para registro para algunos Independientes es un referéndum sobre su actividad y desarrollo como politicos y nos encontramos que por ejemplo para Margarita Zavala le esta resultando todo un dolor de cabeza el conseguir ese requisito por el rechazo ciudadano ya que no es lo mismo estar en un ambiente controlado a estar en un ambiente abierto.

No creemos que lo logre Ferriz de Con, ni Ríos Piter, ni María de Jesús Patricio, definitivamente no lo van a lograr, mas sin embargo no tenemos duda de que lo logre Rodríguez Calderón “El Bronco”.

Y por ultimo quien será el candidato de MORENA es Andrés Manuel López Obrador quien a paso firme recorre el pais y sigue sumando simpatizantes y participantes en la creación de la plataforma de acción electoral y de defensa al voto, mucho podemos hablar de AMLO pero eso será en otra ocasión.

Pues bien, dentro de todo este panorama se encuentra plenamente establecida la estrategia politica del grupo en el poder, saben perfectamente que la elección presidencial pudiera ser a tercios y saben que enviando votos a los independientes uno de los tercios se fortalece, es la teoría.

Nada hasta aquí escrito es algo que no se conozca pero, mas sin embargo, voy a concluir escribiendo algo que nadie ha dicho, escrito o comentado y es que para mi el mas contento de que haya Independientes es Andrés Manuel López Obrador, definitivamente.

La pulverización del voto definitivamente golpeará mas a el PRIAN que al opositor MORENA en la presidencial y MORENA será la fuerza política de equilibrio real en el Congreso y siendo esto un sismo para el grupo en el poder, un duro golpe a la hegemonía Neoliberal en el pais mantenida por el concubinato del PRIAN desde los tiempos de Miguel de la Madrid hasta nuestros días.