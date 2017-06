¿Porque los sistemas educativos de los países asiáticos tienen éxito y el nuestro no?

By Jorge Luis García Alcaraz on Junio 14, 2017

Dr. Jorge Luis García Alcaraz

Los padres y la sociedad en general, siempre se ha preocupado por los sistemas educativos para sus hijos, y hacen esfuerzos por poner a disposición de los mimos a las mejores instituciones educativas e incluso, muchas de éstas ofrecen sistemas de ahorro para invertir de manera paulatina en la educación. Muchos padres hacen este tipo de ahorro porque saben que la educación es la mejor herencia que se le puede dejar al hijo, o al menos eso es lo se nos ha enseñado.

Sin embargo, desde el kínder o primaria, al menos en México se tiene el dilema de a qué tipo de escuela enviar a los hijos: a una escuela pública o privada, y es que quienes pueden pagar una escuela privada lo hacen. Entonces la pregunta es ¿Por qué en México se prefieren las instituciones privadas? La respuesta casi indudablemente es la calidad del sistema educativo y su enfoque, lo cual no quiere decir que las instituciones públicas sean malas, simplemente ante la sociedad, las instituciones privadas son mejores o dado que se paga, se puede exigir más.

Entonces, partiendo del hecho de que el sistema educativo mexicano tiene oportunidades de mejora, sin buscar descubrir el hilo negro al respecto e investigar rápidamente sobre los modelos educativos que han tenido éxito en otros países, he encontrado la siguiente lista que proviene del The Learning Curve: The Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2014:

Corea del Sur Japón Singapur Hong Kong Finlandia Reino Unido Canadá Holanda Irlanda Polonia

De esa lista se pueden observar algunas cosas importantes:

Finlandia y Holanda, que por mucho tiempo ocuparon las primeras posiciones, ahora ocupan el quinto y octavo lugar, respectivamente.

Las primeras cuatro posiciones están ocupadas por países asiáticos, los famosos tigres de Asia.

Tal vez algunos de ustedes se pregunten si México no estaba en la lista anterior y la respuesta es: afirmativo. De un total de 40 países analizados, México ocupa la posición número 39. Si eso duele, se puede decir que ocupa el penúltimo lugar y que le ganamos a Indonesia, quien ocupa la posición 40. Entonces, ¿qué están haciendo esos países que ocupan los primeros lugares? Aquí algunas de esas cosas, ojalá las entendamos y rápido:

Se reconoce que la educación en los primeros años es vital para el alumno, por lo que el sistema educativo en kinders y primarias resulta ser la base del éxito posterior del modelo.

Se dejan pocas tareas, se deja al niño ser eso, ser un niño con curiosidades. Solamente se guía y encamina su curiosidad, dándole mayor énfasis a la convivencia familiar y social.

Se tienen jornadas o estancias cortas en las escuelas.

Los exámenes estandarizados han demostrado que no funcionan, todos los alumnos son diferentes e incluso, en algunos de esos países no existen exámenes durante toda la primaria, ya que se debe estudiar y aprender por curiosidad para buscar la felicidad, no para pasar un examen.

Todas las escuelas son buenas en términos generales y algunas veces al preguntar por las escuelas privadas de mejor prestigio, la gente se sorprende, ya que no existen y la mejor escuela es la del barrio, pues está cerca de casa. Nadie tiene que preocuparse por buscar escuela, cualquiera es buena.

Es fundamental “enseñar a aprender” y no simplemente inculcar conocimiento y este punto es muy importante, ya que, en esos países que ocupan el primer lugar, el profesor además de ser un especialista en su área, es un pedagogo certificado.

Los modelos educativos integran a muchos actores sociales: funcionarios públicos, maestros, alumnos, padres de familia y en general, requieren de una cultura alrededor de la enseñanza y el aprendizaje. Lamentablemente, a veces se cree que la educación es responsabilidad del gobierno solamente.

Se deben propiciar ambientes laborales que demanden el uso, aprovechamiento y enriquecimiento de las aptitudes aprendidas durante la etapa escolar.

Finalmente, deseo señalar que las observaciones anteriores, aunque parezcan fáciles, la verdad es que no lo son y la historia del sistema educativo nuestro lo ha demostrado, ya que el sistema educativo actual de México ofrece un mar de oportunidades de mejora.