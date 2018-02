¿Son los principios morales y la ética, normas o costumbres sociales?

By Eduardo Quezada Compañ on 21/02/2018

Lic. Eduardo Quezada Compañ

En una transitada avenida un hombre sale apresurado de un cajero automático y sin menos pensarlo tira su cartera sin percatarse. Tras de él camina una persona que, sin pensarlo, la recoge y grita: !Señor, su cartera! A lo que el hombre bruscamente voltea asustado mientras toca su bolsillo trasero del pantalón. ¡GRACIAS! Responde en tono sorprendido, no sabe cómo se lo agradezco, permítame darle algo a cambio, a lo que la persona replica: ¡de ninguna manera!, mi moralidad no me hubiera permitido quedármela, es mi obligación entregársela. A lo que el hombre sorprendido la toma mientras piensa en ese acto de moralidad tan difícil de verse en estos días.

A menudo los conceptos de “ética” y “moral” se entremezclan y se utilizan como sinónimos absolutos, pues no queda del todo claro cuáles son las diferencias y las semejanzas entre ambos términos. No obstante, “ética” y “moral” son dos palabras que se distinguen entre sí por ligeros matices en su significado. La ética establece el comportamiento que los seres humanos debemos seguir y respetar para poder convivir en paz con nosotros mismos y con los que nos rodean mientras que La moral se utiliza para hacer referencia a los principios sociales sobre los cuales cada persona configura su manera de comportarse dentro de una comunidad.

Los principios morales son variables de acuerdo con las culturas, las religiones y el paso del tiempo. Por otra parte, los principios son también una construcción individual: cada persona los construye de acuerdo con la influencia de su entorno y su propia experiencia. Sin embargo, históricamente ha existido un debate filosófico sobre si existen o no principios morales universales e invariables.

Como los más conocidos por ejemplo: La regla de oro que se refiere a la premisa de “no hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti”. Este principio moral es uno de los considerados universales, debido a que es compartido por diferentes religiones. Otro principio moral que puede aplicarse en situaciones muy diversas es el de El fin no justifica los medios, Otro de los principios morales universales es la libertad de los seres humanos para tomar sus propias decisiones.

Immanuel Kant argumentaba que el ser humano debería ser capaz de armonizar los principios morales con las libertades, según este filósofo, esto sólo es posible si el individuo asume las reglas como propias, para cumplirlas de forma libre y autónoma, sin la necesidad de imposiciones que vengan del exterior.

Sin embargo, hay quienes confunden gravemente la ética con la moralidad. Cabe resaltar que la moral trata sobre aquello que es bueno o malo desde un enfoque práctico, que se traduce dentro de la vida diaria. En cambio la ética, trata sobre lo bueno y lo malo, correcto o incorrecto, desde el punto de vista filosófico, sin tener una gran implicación en la “práctica” diaria de valores.

Sin embargo, aunque ambas, (la ética y la moral), tratan de los mismos conceptos al menos en principio; a lo largo del tiempo han pasado a significar cosas distintas, siendo que la ética conjuga el conjunto de conocimientos derivados del estudio e investigación de los actos y la conducta del ser humano, tratando de explicar las costumbres y reglas de conducta (en parte auto impuestas), de manera fundamentada, científica y racional, en cuanto a lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, pero desde un punto de vista teórico. Mientras que la moral conjuga el conjunto de criterios, principios, valores y normas, con las que se dirige nuestro comportamiento en la vida cotidiana, mismas con las que nos guiamos para diferenciar lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto

Sin embargo hoy en día hay factores muy importantes implícitos en el deterioro de esos valores morales y éticos, la cultura de las comunicaciones son los nuevos transmisores de valores morales que ejercen un fuerte control sobre nuestra cultura y suelen tener muy poco sentido de responsabilidad o ninguno por los malsanos valores que difunden.

En nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, asistimos a una crisis de valores morales y éticos, y a un relativismo moral exacerbado. Todos hablamos de ética: los políticos, los científicos, los medios de comunicación, los abogados, los jóvenes, los adultos, en fin, todos los sectores de la sociedad. Pero el valor o de lo que se considera valioso; no sólo se trata de los valores positivos, sino también de los valores negativos o antivalores, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso.

La ética y más la moral son conceptos exóticos, por no decir que en desuso, cuando uno o alguien se atreve no solo a hablar de ética y de moral sino a vivir consecuentemente con su discurso se le considera anticuado, ingenuo y hasta bobo. Hoy es el mundo de las conveniencias y no de las convicciones.

Dada la frase anterior podemos decir que el problema del hombre y de la sociedad de hoy es moral por lo tanto debemos de manera urgente iniciar una reflexión alrededor de la moral de las normas que deben regir el comportamiento del hombre moderno para así tener una sociedad armónica, equilibrada y justa.

¡Es cuanto!