Las “Luminarias” mentales de Morena Juárez.

By Raúl Sabido on 22/05/2017

Raúl Sabido

Se que se me vendrán encima todo tipo de denuestos peyorativos por mi aportación de esta semana, pero por mas simpatía que pueda tener por Morena, hay cosas que la verdad las considero como “chaquetas mentales” y perdón por el término que utilizo, pero no tengo otro mas para describir las acciones de Morena Cd. Juárez, y no creo que es una inocente tontería porque creo firmemente, como ellos dicen creer en lo que acusan sobre el apagón de las luminarias, que se están rentando, no creo que haya otra manera de entender a estos líderes locales de Morena… y se deben estar rentando muy bien con los “del poder para poder” o con cualquier sub. División de ese grupo.

La actitud de presentarse en evento del Presidente Municipal Armando Cabada y a gritos, y megáfono en mano, espetarle que esta “manipulando” la oscuridad de la ciudad, que está manipulando las luminarias y provocando apagones es por demás un cuento chino, o a decir con suavidad, es una infantilada de peques chiflados y mentirosos a los que les prometieron paleta o caramelo.

Posteriormente reunirse con el Síndico Municipal para presentar “su queja” de que el Alcalde no los recibe es mas que una actitud de despechados porque nadie en su sano juicio va a recibir a quienes andan haciendo mitote, no para que los reciban, si no para entorpecer la actividad del Alcalde.

Con esas actitudes agresivas y chifladas por supuesto que no van a lograr una cita con el Sr. Cabada, así no creo que sea el camino.

Ahora bien, buscar un pretexto para hacerse los mártires, las sufridas, los que no los quieren recibir; pues la verdad los ponen en una posición de poco profesionales, poco políticos, de muy poco hombrecitos y de gente que inspira muy poca confianza, no, no es el camino político para lograr absolutamente nada y si andan en la política les debe mas que quedar claro, la política es el arte de negociar, de construir.

Y además, entrevistarse con el Sindico Municipal y no entregar ni una sola prueba de sus dichos…

Reunirse con el Síndico les daba la oportunidad de aportar las pruebas y el Síndico mas tarde que perezoso hubiera actuado con la prontitud que su compromiso con los “que aman a Juárez” le indica para destruir al Alcalde Cabada y su proyecto “Juárez Iluminado”, de eso no hay ni la menor duda, pero no paso de una simple charla entre compinches…

¿y las pruebas apá?

Debemos entender muy bien que atrás del proyecto “Juárez Iluminado” no nada mas hay luminarias, hay también una denuncia penal contra una compañía de Monterrey N.L. y un grupo de funcionarios municipales de la pasada administración y, es obvio, que quienes se esfuerzan por hacer todo el daño posible al proyecto del Sr. Cabada son precisamente esos involucrados o señalados en las denuncias.

Se hizo, según el Alcalde Cabada, un fraude a la ciudad por lo que se esta ventilando por un lado dejar de que Juárez este a obscuras y por otro, recuperar lo que las manos largas se llevaron de recursos municipales, recursos de todos los Juarenses.

Por lo tanto, no creo que para nadie sea difícil encontrar los vasos comunicantes entre estos señores de Morena y todos los señalados en el fraude al municipio a través del alumbrado público municipal de la administración pasada (Compra-Instalación-Sistema-Garantía de luminarias).

Morena es un partido joven dentro de la partidocracia mexicana, aún no acaba de consolidar sus liderazgos regionales, pero ya cuenta con una gran presencia en la actividad política del país, forma ya un contra peso de muchísima valía para la sociedad, tiene también las enormes posibilidades de obtener su primera gobernatura y todo ello en un período muy corto de tiempo político.

Además, es el único partido con aires de independencia y diferencia, dentro de la democracia, por lo que no habría porque asustarse si en Ciudad Juárez están descarriados sus líderes hacia la comercialización de su actividad política, llegará el momento en que sus afiliados pongan orden en Morena de Ciudad Juárez y además, ellos no son Morena Juárez, forman parte, pero no son Morena…

Morena son todos sus principios y valores, sus afiliados.

Existen argumentos en contra de “Juárez Iluminado”, uno de ellos que el proyecto no es prioritario…

¿Entonces, la seguridad no es prioritaria?

El sigilo, la oscuridad y la oportunidad hace al hampón, por lógica pura de sobre vivencia…

¿Usted caminaría en esta ciudad en la oscuridad?