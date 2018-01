Las leyes del poder: Manipulación para descubrir la verdad

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 11/01/2018

Carlos Felipe Carrazco Vega

Hay una manera efectiva de desenmascarar el fraude y exhibir las debilidades de cualquier ser humano: La ira.

Te mostrare como usar la manipulación emocional y una sugestión de palabras “intelectuales” y ambigüedades que sacan la verdad de cualquier discurso o retorica preparada con anticipación, la mejor defensa ante los manipuladores (irónico lo sé), políticos chupa sangre, las franquicias multinivel que tanto odio y los mentirosos en todo su esplendor.

¿Cómo saber que piensa tu candidato político de ti? Insúltalo, cuestiónalo, instale a que entre en cólera, después…deja que se exprese.

¿Cómo puedes descubrir personajes ficticios y desenmascarar farsantes? Manipula las circunstancias.

Una persona con ira (o borracha) muestra quien es realmente, exhibiendo su comportamiento, su manera de pensar y su manera de juzgar.

El alcohol y la ira no cambian a las personas, solo muestran como son. (Experiencia propia)

“Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No esta vacío nunca; y a veces mejor manera de comunicarse es callando”. (Eduardo Galeano)

El odio se gana tanto por las buenas obras como por el mal. (Nicolás Maquiavelo)

“La verdad nos hará libres” dice la biblia, si es así; ¿Por qué mentimos?

¿Por qué esa necesidad de ocultar nuestra intenciones? (para bien o para mal) o manipular las circunstancias para obtener “paz y armonía con el cosmos”; sencillo, porque a algunos nos es más atractivo el lado obscuro.

La honestidad está sobrevalorada en un mundo sumamente egoísta, ególatra, necesitado de fantasías y sumamente intolerante, ahorita son requisitos en el menú del “trading topic” manipular para atraer atención. La manipulación parece un andrógino entre lo malo y lo inmoral cuando es todo lo contrario. Manipular es un acto humano natural (los niños son manipuladores consumados) pero en un siglo XXI acostumbrado a la farsa con tal de vivir dentro de nuestras expectativas, no le damos prioridad a que lo que creemos sea cierto.

La manipulación es un mecanismo psicosocial utilizado para alterar la perspectiva de las circunstancias y obtener un resultado predefinido. Un factor para que esto se dé, depende mucho de la incapacidad de la persona (o el grupo) de identificar estrategias y los métodos de manipulación. No hablare de los métodos ni los tipos de manipulación ni que oración servirá para revertir cada manipulación, mencionare algunos ejemplos y unos consejos para usar la manipulación para beneficio propio o de otros, (que a mí me funcionan) claro, jamás te quitaras la etiqueta el de maquiavélico miserable que te darán los políticamente correctos y tus amigos por recomendación de Facebook.

Si desconfías de alguien o te interesa saber cómo te consideran los demás realmente (recuerda que todos debemos ser cordiales por legalidad y ética):

La buena impresión es vital, aunque jamás te vuelvan a ver y en casos como debates, reproches, crítica constructiva (o en mi caso: una humilde opinión) o incluso un argumento disfrazado de pregunta capciosa inocente puede detonar una bola de insultos, insinuación pretensiosas y hasta proselitismos políticos porque claro, la mayoría no tolera la crítica, mucho menos que refuten su ideología (políticos y servidores públicos por ejemplo). No digo que todos los políticos y servidores públicos sean mentirosos y habladores…debe haber uno que otro sin descubrir aun.

Por ejemplo, un partido político te promete luchar contra la corrupción y tú como ciudadano común y corriente (que no necesita un master en ciencias sociales para saber lo obvio) le cuestionas mencionando que si su partido es corrupto como asegura que combatirá a la corrupción; sería algo así como un cerdito preparando el caso donde será cocinado. Pregunta esto de una forma educada, tendrás una retórica trabajada y muy cordial, preguntarlo de nuevo dando ejemplos comprobables, tendrás evasivas e “invitaciones” a informarte bien; entonces infórmate, investiga y vuelve a cuestionar, te aseguro que tendrás respuestas ambiguas humor negro o críticas a tu fealdad, manera de escribir el “nombre de perfil” e incluso ofensas. Este acto es común en mentirosos (que se victimizan u ofenden cuando son descubiertos) y de gente inmadura, no digo que hay mentirosos inmaduros pero ambos esconden la verdad y saben comportarse ante la mentira pero una vez descubiertos su mecanismo natural de “Lucha o huida” se presenta y es ahí donde puedes saber que piensa cualquier persona piensa realmente de ciertos temas (servidor público o lo que sea).La ansiedad y la desesperación son obvias y ninguna preparación mágica, ni el Tecnológico de monterrey te enseñan a cómo responder ante un estímulo que rompa tus mecanismo de defensa, es más, ni coelho con sus versos.

¿Cómo encontrar la verdad? (teóricamente):

Aunque no es una fórmula que te dará el resultado, puede resultarte útil si prácticas.

Hay un mecanismo para identificar como son las personas muy en el fondo de sí mismas, que como te dije anteriormente, en un mundo superficial narcisista y mitómano, pocos se autodefinen así que, en la mayoría de los casos te funcionara esta técnica. El estímulo de agresividad e ira o mejor dicho por las neurociencias: “Respuesta de ataque huida”.

El ser humano le tiene fobia al ridículo, huye del miedo y oculta sus debilidades, esta técnica sacara a relucir esos detalles. Hablo de: La ira y una cadena de cuestionamientos proporcionales a la capacidad del individuo de contestarlas. Si es demente cuadrada, pregunta ambigüedades moralistas e inclusivas. Si es filosófico, usa la estadística y el método científico, si es macho cuestiona su hombría…no necesariamente debe ser cierto pero la idea es sacarlo de sus cabales. Lo sé es anti ético, anti dios, anti “like”, antiviral, pero funciona cuando buscas conocer la realidad de un pensamiento de moda, una tendencia urbana o una campaña política. A nadie nos gusta ser expuestos, ridiculizados, cuestionados, sobre todo cuando ya hemos plantado una imagen de nosotros en los demás, ataca eso.

¿Eres manipulador o manipulado?

La deidad Noam Chomsky dice: “LA POBLACION GENERAL NO SABE LO QUE ESTA OCURRIENDO, Y NI SIQUIERA SABE QUE NO SABE”. La ignorancia es el mejor mecanismo de manipulación, mientras más sepas tú y el otro (o los otros) sepan menos de ti y de tus intenciones, o en un acto estratega, que tengan un concepto ambiguo, erróneo o falso de ti, es ventaja para ti. Maquiavelo diría que adoptaras un comportamiento contrario a tus intenciones y tu personalidad (he aquí que debes conocer mucho de ti mismo antes de querer escarbar en los demás). Para ser un manipulador natural infórmate sobre los 9 tipos de seductores (Robert Green, “El arte de la seducción”).

¿Cómo SABER SI ERES MANIPULADOR? Sencillo, analiza los beneficios que obtienes de cada interacción. ¿Puedes obtener más de dos veces ese beneficio?, ¿siguen contigo esas personas? ¿Tiene una buena imagen de ti? Si respondiste SI a las tres, eres un manipulador, sino, eres aprendiz o no eres lo que tú crees 8volveemos al narcisismo de este siglo XXI y la necesidad de sentirse diferente)

¿ERES MANIPULADO? También es sencillo. Dime, ¿Alguien te ha dicho que te está manipulando? ¿Nadie? Entonces es muy probable que lo estés. Todos somos manipulables en proporción, según nuestra habilidad disuasiva, intelecto, creatividad y sobretodo ese instinto maquiavélico que nos dice que algo no cuadra, todo depende de que tanta información tengas en tu cerebro y como la uses. De nada te sirven bibliotecas si no le encontramos un fin practico. “El conocimiento es poder” y ese poder nos permite identificar mentiras, fraudes, extorciones al intelecto y manipulación, un cerebro informado y preparado académicamente es menos manipulable, ¿no me crees? Dime, ¿Cómo esta nuestro sistema educativo? ¿Cuánto libros has leído?…Una civilización mantenida en la ignorancia es carnada para ser manipulada por la clase política, por gente más inteligente y por cualquier oportunista. La persuasión es manipulación también, manipulación “ética” pero manipulación al fin, igual que el salario en viernes (con la esperanza de salir el sábado a gastarlo y el sexo de recompensa, ¡todo es manipulación¡

Por desgracia la manipulación social en nuestro país, no nos permite leer entre líneas lo que hace con nosotros la clase política, mucho menos nos percatamos de la mediocridad religiosa (en su mayoría) y una educación tan deficiente que nos enseña a tener patrón en lugar de ser uno.

Todos tenemos deseos, fantasías, pecados por cometer, identifícalos y encuentra los medios para que la persona obtenga de ti eso, lográndolo lo manipular a tu antojo al punto donde una vez que sacies sus necesidades, puedas fabricarles otras… ¿Te suena familiar esto? Claro que si, así y trabaja la clase política con nosotros. No confíes en nadie y cuida a quien le darás la confianza de mostrar quien eres en realidad, el exhibicionismo no es seducción es una ventana abierta a que nos perjudiquen. Se prudente, diligente moderado y discreto.

Atentamente: Un judío nada ortodoxo (me alquilo para fiestas)