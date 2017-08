Las ganas de servir no tienen color

By David Gamboa on 14/08/2017

Las ganas de servir a tu pueblo no necesariamente tienen que ir apoyadas por un color de partido, pues en esta etapa que queremos construir para México todos somos bienvenidos, afirmó Rafael Moreno Valle en su visita a la entidad en su calidad de presidente de la Comisión Política Nacional del PAN.

Fue recibido con un evento modesto, pero bien organizado al que, por invitación de Héctor Hernández, tuve la oportunidad de asistir y compartir, en minutos, un breve esbozo de la ciudad con Rafael Moreno Valle y la audiencia.

Durante el foro #RafaTeEscucha, Cayetano Ordoñez y un servidor, planteamos como temas urgentes de solución el apoyo al campo, la inseguridad, los servicios básicos de calidad, el desempleo de los jóvenes y el rezago en la infraestructura.

Así, me permito compartir con ustedes mis palabras, cortas quizá, por el formato de la intervención, pero esperando llevar el sentir de la mayoría de los juarenses.

Buenas tardes Rafa, buenas tardes damas y caballeros.

Antes de iniciar quiero agradecerte Rafa, la oportunidad de estar aquí, todos juntos y poder hablar brevemente de nuestra ciudad.

Intentaré expresar de manera coloquial la realidad de esta frontera, sin esa danza de números, pues finalmente lo que vemos los ciudadanos promedio está en los hechos, no en los números…

Seguridad

Hablar de seguridad es hablar de un tema trillado y abusado mediaticamente para esta zona.

Ciertamente hay un problema grave en el que las propias autoridades, de todos los niveles no se permiten la sinceridad para declarar el daño y proporciones reales.

No hablaré más del tema, los datos están en toda la prensa nacional.

Lo que sí diré, Rafa, es que políticamente el tema de seguridad ha sido una cortina gruesa que ha desviado la atención a problemas fundamentales de la ciudad.

En aras de la seguridad los tres niveles de gobierno han desatendido magistralmente temas como:

1. La generación de empleo

No del empleo típico para esta zona del país de mano obra en maquilas, ese abunda, pero mal pagado y sobre explotado.

Me refiero al empleo digno, con pago justo. A la generación de empleo en otros giros no industriales y que tiene que ver con la inexistencia de un plan de desarrollo integral sustentable, a corto, mediano y largo plazo que proyecte a Ciudad Juárez y dignifique a sus pobladores.

La clase media, la clase de los supervisores, gerentes y microempresarios, está sufriendo por las presiones de una economía dolarizada, políticas interiores y cargas impositivas extenuantes, fomentando la irregularidad fiscal. Para hablar de generación de empleo hay que hablar de los generadores de empleo ellos son los microempresarios los principales empleadores, no de Juárez, del país.

2. La educación

Tenemos escuelas de todos los niveles educativos y para todos los bolsillos, sin duda, pero las escuelas públicas no tienen equipamiento adecuado.

Solo por nuestra ubicación geográfica es una necesidad vital contar con aulas climatizadas. Muchas de esas escuelas están en franco abandono en su mantenimiento siendo un riesgo para su población. Ahí están las escuelas del Valle de Juárez y las del centro que se inundan cada vez que llueve…

3. La economía

Ni que decir de la presión en la zona fronteriza que compite con dos monedas, eres economista Rafa, seguro entenderás mejor que nosotros las dinámicas económicas.

Somos una ciudad mayormente industrial, que empieza a abrirse paso a otros rubros económicos, no por planificación gubernamental, sino como resultado de la presión a las clases medias que buscan compensar de una u otra forma los ingresos que no reciben ya de sus empleos formales.

El tema me obliga a dar unos datos:

Según el conteo de INEGI 2015, Ciudad Juárez es la 5ta ciudad más habitada del país con 1,391,000 habitantes, el 39% de la población estatal que en su totalidad asciende a 3,400,000

Es, además, el principal aportador al PIB estatal y al PIB nacional en el rubro de exportación industrial.

¿Porque Juárez no recibe lo que merece?

4. El campo

Juárez no siempre fue industrial, fue campo y sigue siendo campo. El municipio de Juárez tiene más zona rural que mancha urbana y gracias a una mala clasificación que cataloga a Juárez como Industrial el campo juarense no recibe apoyos agrarios de ninguna índole…

5. La salud

En el tema de salud solo diré: ¿La 5ta Ciudad más habitada del país no merece uno o dos hospitales de 3er Nivel?

¿Por qué siendo tan importante, Ciudad Juárez tiene que enviar a sus enfermos a Torreón, por ejemplo, que es hoy 26ta ciudad más poblada del país con 608 mil habitantes?

6. La infraestructura urbana.

Hidráulica pluvial – Juárez no tiene drenaje pluvial, como consecuencia cada que llueve, los pasos a desnivel en el centro, el parque central, avenidas como Gómez Morín, Manuel J. Clouthier, Oscar Flores, Ejercito Nacional y el Valle de Juárez, por ejemplo se inundan estrangulando la ciudad y causando daños materiales considerables.

Vialidades, bacheo y pavimentación – Ya más de una década con planes de recarpeteo, luego un plan de movilidad urbana (PMU), que tiene sumida a la ciudad en la ruina financiera y que trajeron a la ciudad ninguna mejora tangible real.

Elefantes blancos construidos para dar plusvalía a terrenos de gobernantes y empresarios con dinero del pueblo, como el Camino Real o vialidades “rápidas” mal trazadas que permiten velocidades máximas de 50 kms/hr.

Vialidades primarias y secundarias con baches interminables, cual verdadera zona de guerra.

Permíteme una anécdota, que resume los puntos anteriores. Un día cualquiera del año pasado fui al Valle de Juárez, estando allá cayó un aguacero, que me obligó a regresar sin terminar el asunto al que iba.

En mi regreso la carretera desapareció bajo el agua en mis ojos. Me deje rebasar por un camión que me abrió paso para poder ver la carretera y pasar.

Ya en la mancha urbana, la misma vialidad que me vio ir ya no me vio regresar igual, sendos baches creados con media hora de lluvia, fueron los causantes de dos llantas destrozadas y un amortiguador dañado. No tenía opción caía en los baches de la derecha o de la izquierda. Nadie se hace responsable por ello.

Un par de días después transitando por el carril izquierdo de Av. de las Torres bajo la lluvia, un vehículo que venía en el carril derecho por esquivar un cráter, alcanzó a pegarme. Eso fue el año pasado. Los baches siguen ahí.

Transporte público – La 5ta ciudad más habitada del país se mueve en camiones escolares de desecho del país vecino, muchas unidades sin placas y en condiciones mecánicas cuestionables.

Alumbrado Público – Habiendo presupuesto designado para su mantenimiento. El gobierno municipal independiente no lo ha ejercido, permitiendo que la ciudad se apague lentamente. El objetivo es justificar el llamado “Juárez Iluminado” que pretende sangrar a la ciudad con 4500 millones de pesos a 15 años.

Ciudad Juárez es una ciudad noble que no puede y no debe más estar en el desamparo, Rafa. Especialistas urbanos calcularon recientemente un rezago neto de 100 mil millones de pesos en infraestructura…

Nuevamente gracias Rafa, por escuchar y espero que habiendo sido factor de cambio para la cuarta ciudad más grande del país, tu natal Puebla; puedas, al escuchar, ser factor de cambio para la quinta: Ciudad Juárez, Chihuahua.