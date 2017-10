Las divisiones de alto riesgo

By Raúl Sabido on 23/10/2017

La democracia mexicana era equiparable hasta el 2006 a una democracia simulada, los intereses unían a los participantes que eran los partidos PRI-PAN que controlaban la mayor parte del universo del electorado, el PRD era el chico rebelde que se negaba a entrar al redil de los intereses del poder y participa en rebeldía en las elecciones federales del 2006 y del 2012, en el 2012 después de las elecciones federales el PRD cambia radicalmente tras su división, se vuelve afín a los intereses de los grupos gobernantes, pacta con ellos y en ese momento México queda a merced de los intereses del PRI-PAN-PRD quienes se reparten el botín de lo que le quedaba al país de soberanía y de industria nacional, su riqueza natural se termina de repartir y las fortunas personales de los dirigentes partidistas se disparan creciendo sin sustento ni fundamento alguno.

Morena nace y en menos de 5 años como partido político se ha convertido en el enemigo a vencer, es muy claro la actividad del PRI-PAN-PRD en el objetivo de bajar a Morena del primerísimo lugar en las preferencias electorales, todos contra Morena.

Andrés Manuel López Obrador a través de Morena a sabido encauzar las inconformidades y enconos sociales derivados de una economía lacerante a la mayoría de la población, el encono por los engaños y las promesas incumplidas y por que el caminar de los mexicanos en su mayoría es hacia la pobreza, cuando los politicos su caminar es hacia la riqueza ofensiva y corrupta, lacerante a la sociedad.

En la vida política de Andrés Manuel López Obrador se destaca la construcción de un liderazgo comprometido con las causas sociales de México y su postura es estar con los sectores productivos, no con los que ejercen el poder político y económico especulativo.

En su momento, anunció la extremada corrupción en PEMEX que llevaría a la quiebra a la principal fuente de riqueza del país, y hoy lo vivimos PEMEX esta muerto ya no otorga el billón de pesos anuales al erario federal, también predijo que Peña, nos llevaría al despeñadero, y estamos en el, ya existen voces que alertan sobre el futuro del país y son voces a las que antes ponderaban los del poder cuando los adulaban.

Vaticinó la crisis económica por la corrupción y la impunidad que caracteriza a nuestro sistema político y financiero, dijo que el FOBAPROA, empobrecería a la nación y hoy el FOBAPROA es un sangrado al presupuesto federal, sangre que se le entrega a los banqueros y se le saca a los mexicanos, pronosticó que la mafia del poder hará todo lo moral e inmoral, para burlar la voluntad popular, lo hicieron el 2006, en el 2012 y lo repetirán en el 2018.

En un país de desequilibrios, y de más de la mitad de población en la miseria dijo “primero los pobres” y no se necesita ser Mesías para predecir lo anterior, solo se requiere tener vena y sangre social, que sensibiliza el espíritu, el sentimiento y el amor a está estropeada y saqueada patria, concepto muy alejado de la clase política nacional, que juega golf, y se traslada en naves oficiales, definida como mafia en el poder, recordemos que mas de la mitad (mayoría) de los mexicanos esta en pobreza, 60% de compatriotas.

Tener visión en los efectos de un ejercicio del poder que por más de 35 años ha desmoralizado a la población, no es ser mesiánico, es ser visionario y alertarnos, de las crisis que en efecto nos ha llegado, no ceder al capricho de los poderosos, es ser congruente, actitud no aceptable por los que nos han gobernado.

Fue desaforado por abrir un camino a un hospital, cuando fue jefe de gobierno, la Suprema Corte años después le dio la razón y lo exoneró, gobernó con equilibrios la Ciudad de México, lo mismo se construyeron segundos pisos, sin socavón, que apoyo a adultos mayores, ante el saqueó de los banqueros por la crisis del 1994 y 1995 que los dejo en la ruina, programas sociales que hoy aplica el Gobierno Federal (PRIAN)

Ser Mesías, por tener una lógica percepción de las medidas financieras y políticas aplicadas, es de admirarse, no de condenarse, ser Mesías por comprometerse a corregir esa acciones de daño social a un país, es de reconocerse. Ser Mesías y soportar los embates del poder mafioso sin claudicar, es de felicitarlo, ser Mesías y estar sujeto a la investigación constante y al espionaje y no haber podido ser eliminado o denunciado es para pensar detenidamente donde esta la verdad.

AMLO, es un líder social, como pocos, México necesita de ese liderazgo, que alcance los equilibrios perdidos que se expresan con violencia y desesperación y ante la falta de argumentos, la mafia del poder lo bautizó como MESIÁNICO, reconociendo esos grupos con ello, que su depredación y ambición han hecho perder el paraíso que México debería ser para todos.” >

(Lo encomillado anterior forma parte de un documento que me llego a mi cuenta de correo y que consideré prudente, y coherente con mi pensamiento político, incluirlo dentro de esta columna semanal.)

Como estrategia electoral para obtener los resultados que el PRIAN-PRD espera obtener han considerado que tendrán que dividir las decisiones del electorado presentándoles infinidad de opciones políticas por las que podrán aplicar su encono y su venganza, su revancha contra las acciones del gobierno del PRI y contra el PAN por ser cómplice incondicional, el PRD es solo un cascarón que busca mantenerse a flote, un membrete con el cual piensa el PRI que puede sumarle votos al PAN de la izquierda.

Nada más lejos de la realidad, esa división les resultará maldita, no es el 2006 menos el 2012 y el electorado tiene redes sociales que no tuvieron en esos años, no al menos con la intensidad de hoy.

Es intenso el “divide y vencerás”, tan lo es que aplicará al tercio electoral que le corresponde al PRIAN, el voto ciudadano no cambia al contrario se fortalece y sigue sumando por mas campañas negras y mentirosas que hagan en las mismas redes, es campaña sincronizada, intermitente y muy similar en toda la red, no hay nada de diferente, es el mismo patrón, la misma lectura, el mismo bosquejo.

El objetivo: AMLO.