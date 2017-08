La Tolerancia y el Aguante: ¿Cuál es su límite?

By Eduardo Quezada Compañ on 08/08/2017

Lic. Eduardo Quezada Compañ

-Tolerancia- del latín tolerantĭa, que significa ‘cualidad de quien puede aceptar’ y del Latín “tolerare”, la que se traduce al español como “sostener”, o bien, “soportar”.

La tolerancia es uno de los valores morales o virtudes de mayor acepción que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona.

La tolerancia, también es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, una virtud de enorme importancia, porque tiende a evitar conflictos. Ligada estrechamente a otros valores como el Respeto, la Empatía, la Humildad, la Sencillez y la Sociabilidad, la Tolerancia hace que un individuo se relaciones con otros, independientemente si estos no son igual a él.

Aguantar viene del italiano ‘Agguantare’ que significa sostener fuertemente, esta palabra a su vez deriva de ‘Guanto’ que quiere decir guante, el significado de esta palabra sería sostener algo fuertemente con las manos para que no se caiga.

Entonces ¿Pudiéramos decir, que es lo mismo una persona que tiene mucho aguante que también es tolerante? No. La primera acepción lleva implícita un sufrimiento subjetivo y la segunda, califica a éste como persona un tanto insensible.

Recordemos que en esta vida todo tiene límites, pues no todo vale en este mundo. Hay situaciones en que tolerar significa complicidad, omisión culposa, insensibilidad ética o comodísimo

Cuando somos tolerantes porque creemos que no podemos hacer nada estamos mostrando una suerte de desesperanza aprendida, nos estamos rindiendo ante la situación o la persona. Obviamente, en este caso la tolerancia adquiere matices negativos porque nos convertimos en personas apáticas, desinteresadas y no comprometidas con la realidad.

Cuando manifestamos esta virtud es porque creemos que no podemos incidir sobre la situación que estamos vivenciando estamos encerrándonos en un círculo de inmovilismo, aceptamos lo que no podemos cambiar pero no estamos de acuerdo con ello. La trampa estriba en que una vez que asumimos una actitud tolerante los niveles de conflicto que percibimos disminuyen notablemente y esto ayuda a mantener el mismo estado de cosas, hace que todo se mantenga igual.

Entonces, cuando nos planteamos ser tolerantes el primer paso que debemos dar es analizar cuáles son nuestras razones. Si somos tolerantes porque no tenemos esperanzas de cambio entonces sólo nos sumiremos en un círculo de desinterés que no nos conduce a ningún sitio.

No obstante, existe una transigencia que no implica pasividad sino que comprende y acepta (cognitiva y emocionalmente) a la otra persona o situación. En este caso la tolerancia no adquiere pespuntes grises porque tolerar significa coexistir y comprender al otro, aún si no estamos dispuestos a comportarnos de la misma manera.

En sentido general, el límite de la condescendencia (positiva) se establecerá allí donde la persona no pueda ir un paso más allá debido a que su sistema de valores se lo impide, debido a que lo que considera que es “bueno” y “correcto” ya no se aplica al caso en cuestión.

Por tanto como punto final, una persona que se permita conocer otras realidades, ampliando sus perspectivas y conocimientos sobre el mundo, por lo que la Tolerancia no es como se ha pensado siempre un beneficio sólo para aquel al que se tolera, sino que sirve también para abrir los horizontes de aquel que enfrenta al mundo con la aceptación y la convivencia como banderas.

“La Tolerancia es la cortesía de la Inteligencia”

-Pedro Emilio Coll-