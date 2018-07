La Naturaleza Exige Sometimiento. La Libertad Implica Responsabilidad.

Originalmente publicado el 22 de diciembre de 2015

El individuo tiene sus objetivos y metas propios; la sociedad tiene la obligación de proporcionar los mecanismos y sistemas necesarios para que el individuo los alcance. Si la comunidad no facilita esas herramientas: ha fallado.

Para que la colectividad cumpla con este compromiso es necesario entender que el hombre está sometido a dos ámbitos: el ser y el deber ser.

El primero. El ser, son todas aquellas relaciones constantes entre fenómenos de la naturaleza, llamadas leyes naturales; por ejemplo: comer, dormir, hidratarse, la gravedad, el movimiento de los astros, el punto de congelamiento, la muerte, llover, nacimiento, entre otros.

El hombre esta subyugado fatalmente a las leyes naturales; sí las desobedece, simplemente se doblegará ante su enorme poder; a la naturaleza se le vence obedeciéndola. Sí el hombre no se somete al influjo de las leyes naturales está en riesgo grave de muerte (verbigracia, cuando construimos una casa en el cauce natural del agua, al llover, la corriente de agua destruirá nuestra casa y hay riesgo de perder la vida).

El segundo. El deber ser, son las guías que tratan de provocar una conducta en el hombre hacia determinado fin, se llaman normas; por ejemplo: no robarás, no pasarse la luz roja del semáforo, ayudar al prójimo, vestir igual que los amigos, no mentirás, pagar la renta a tiempo, pagar impuestos, entre muchas más.