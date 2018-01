La mesa neoliberal servida

By Raúl Sabido on 01/01/2018

El capitalismo neoliberal en México esta más que “apanicado” ante la enorme posibilidad de que el poder ciudadano les propine una patada en el trasero y los mande al ostracismo alejándolos del poder y el dinero del erario nacional del cual son adictos empedernidos, de ahí obtienen su oxigeno para vivir, saben que si llegaran a perder ante una izquierda aglutinante y en vías de concluir alianzas para consolidarse como la primera fuerza política del país van estar muchísimos años lejos de su alimento y podrían entrar a un estado de inanición monetaria, si no es que en la cárcel algunos importantes miembros de esa corriente de pensamiento político/económico versus México, los mas descarados y ladrones.

Ese apanicamiento capitalista neoliberal no es algo que los mantenga (al PRIAN) en estado de shock, por supuesto que no es así, porque si alguien esta más que concientes de las VERDADERAS afectaciones sociales y el impacto negativo en la sociedad y principalmente en los estratos medios, bajos y paupérrimos por las políticas económicas llevada a cabo los últimos 30 años en México son precisamente los capitalistas Neoliberales, son ellos los mas convencidos, y realmente bien convencidos, del impacto social devastador de sus políticas llevadas a cabo en México, no les es extraño ni desconocido el encabronamiento de la sociedad mexicana, lo saben, lo previnieron y lo tienen contemplado en su estrategia politica, económica y militar.

Para aminorar el impacto devastador de sus políticas económicas en la sociedad los neoliberales (PRIAN) han sido los mas POPULISTAS en el México de los últimos años, ellos han aplicado en el ejercicio del poder las políticas de mas trascendencia de programas sociales de la izquierda, han utilizado los programas sociales como “ayuda a la tercera edad” por ejemplo para congraciarse con una parte de la sociedad e intentar lavarse la cara siendo que precisamente a ese segmento social es al que mas le han pegado con sus políticas económicas, a los pobres y desamparados y no se diga a la clase media.

A partir del año 2012 donde termina el PAN el ejercicio del poder presidencial y comienza de nueva cuenta el actual PRI se han contabilizado 278 programas sociales en el àmbito federal y en el àmbito estatal la friolera cantidad de 2,849 programas y acciones dando un total en el pais de 3,127 programas y acciones sociales, todos para “mitigar la pobreza” y el desencanto social del México bravo y debemos entender que en los preceptos neoliberales NO EXISTE la ayuda social, mas sin embargo cuando los enarbola la izquierda son llamados populistas siendo que para la izquierda son parte fundamental de su concepto politico social cuando son requeridos, 3,127 programas sociales para combatir la pobreza y el abandono y REALMENTE ùnico que han generado es MAS POBREZA, un poco mas de 60 millones de mexicanos en estado de pobreza en sus diferentes etapas oficiales, pero todos en pobreza representando casi el 50% de la población mexicana, ¡¡¡ NOMAS¡¡¡

Por eso cuando hay recortes presupuestales necesarios y de urgente necesidad los neoliberales en el poder ya sea del PAN o del PRI lo primero que les viene a la mente son los recortes del gasto social y cuando son tiempos electorales sacan de su clóset su vestimentas del “Buen Samaritano” y “su amor por México”

Los programas de ayuda y atención social más importantes en el àmbito federal son, y nada mas los enuncio para que por sus nombres veamos a donde quieren llegar y dirigir los recursos, el parapeto de la tranza, si fuera gobierno de izquierda los de la derecha capitalista neoliberal los llamarían POPULISTAS:

*Programa Pensión para Adultos Mayores, *Programa de Empleo Temporal, *Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, *Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa 3 x 1 para Migrantes, *Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, *Programa de Comedores Comunitarios, *PROSPERA, *Programa de Inclusión Social, Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas (paimef), *Programa de Coinversión Social, *Programa de Fomento a la Economía Social, *Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S. A. de C. V, *Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S. A. de C. V, *Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)

En todos los países existen las ayudas sociales, en los Estados Unidos el pais padre del capitalismo neoliberal y que por cierto es el pais mas proteccionista y nacionalista del planeta, en la madre rebelde del neoliberalismo La Gran Bretaña quien por cierto esta retomando sus principios proteccionistas y nacionalistas, en Alemania, en Francia, en Italia, todos los países Anglosajones, la Rusia misma, por supuesto no se diga Cuba, Venezuela Brasil, Chile, Argentina, aun en los países mas caros en su nivel de vida y en vías de desarrollo sostenido Australia, Nueva Zelanda así que para ninguna corriente politica son extraños, ni de derecha ni de izquierda, los programas de ayuda social, en todos hay pobres pero de diferente nivel que los de México……¡¡¡ oiga usted, hay de pobres a pobres ¡¡¡

El Neoliberalismos versus México tomó el poder y el control del pais desde los tiempos de Miguel de la Madrid y de ahí hasta nuestros días no han podido manejar las empresas nacionales, todas las han llevado a la quiebra por mas papelitos colgados en sus oficinas, papelitos de las mejores universidades de los Estados Unidos o del mundo de nada les sirvieron porque todo lo quebraron con la diferencia de los del PRI de antes de ser neoliberales es que los anteriores eran ladrones pero nacionalistas y como buenos ladrones buscaban siempre que la gallina pusiera huevos para seguir robando, los de PRI neoliberales del hoy solo les enseñaron a ser ladrones sin importarles la gallina, y simplemente la mataron, ellos desde Miguel de la Madrid, los neoliberales, mataron la gallina de los huevos de oro llamada MEXICO.

El siguiente gran atraco a México se llama BAJA CALIFORNIA, la norte y la sur, ese territorio con riqueza abundante en petróleo, oro, plata, sal que durante el régimen de Luís Echeverría los Estados Unidos la reclamaron como parte de acuerdos soterrados y no divulgados que el presidente Echeverría se negó a otorgar perdiendo con ello la oportunidad de llegar a la Secretaria General de la ONU que era su gran ambición y anhelo, tuvo en sus manos LA ONU pero con lo de las Bajas Californias perdió esa oportunidad, lo apoyaban para que cediera, y no cedió, y no llegó, hoy hay conflictos entre los pescadores del Mar de Cortés y las autoridades, todo por que “alguien” está perforando pozos petroleros en el mar de Cortés, entre las costas de Sonora y Baja California Norte y no los quieren cerca a esos pescadores de toda la vida en el Mar de Cortes.… data desde 1864 esta traición a la patria, y se da inicio con “la concesión Leese” y los protocolos Churchwell concesión otorgada y protocolos firmados por un liberal ilustre mexicano que la otorgó por 100,000 dólares oro, Donald Trump siempre ha conocido de esto y, de nueva cuenta, pueden estar dentro de la mesa de re negociaciones del TLC solo que ahora son capitalistas neoliberales versus México los que negocian y no nacionalistas como Echeverría, o liberales en guerra como Benito Juárez.

Recomiendo la lectura:

Con todo lo anterior intento demostrar, o fundamentar, el dobles moral, ètico y politico de los capitalistas neoliberales versus México y así mismo sustentar la diferencia entre el PRI con pasado nacionalista y el PRI con presente neoliberal.

La sustentación de la concatenación PRIAN la representa el candidato del PRI a la presidencia de la república José Antonio Meade K.

Existe tanto de que hablar sobre este tema que no hay espacio ni columna que nos aguante…

La Ley de Seguridad Interior, La Ley Mordaza y la cancelación como delito electoral para las tarjetas “compra votos” no son distantes, estan enlazadas a una misma posición de cobertura legal para poder desechar la voluntad popular en las urnas y las consecuencias sociales posteriores, nada es coincidencia ni en tiempo ni en espacio, todo esta enlazada para un mismo fin… MANTENER a costa de lo que sea el poder en México, esos son los Neoliberales versus Mexico.