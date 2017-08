El semillero académico y el talento de muchos hombres y mujeres preparados con amplia experiencia y grandes aptitudes hoy en día parece ser insuficiente para concretar sus metas ya que hay otro grupo antagónico con características muy contrarias que ganan más la atención para ocupar puestos públicos o empleos mejor posicionados a quienes en pago por su servilismo o a veces complicidad se les abren las puertas de par en par.

La pregunta que surge es: Acaso la Meritocracia la dinámica perfecta para lograr nuestros objetivos? La respuesta es a veces turbia ya que en muchos empleos los más cómplices o los menos preparados son los que se colocan en los puestos, frente al azoro y enfado de los que muy anodinamente los criticamos sin hacer nada. Sin embargo según los ideales generales de la sociedad la teoría de la de Meritocracia es un sistema donde cada quien obtiene lo que se merece de acuerdo a sus virtudes, talentos, competencia, actitud y educación académica.

Sin embargo la normativa indica etimológicamente que la Meritocracia es por ende una recompensa independientemente del apellido, raza o riqueza, donde todo logro en base al esfuerzo conforma una sociedad justa. La Meritocracia en una sociedad de clases, por tanto, está en función de sostener y fortalecer ese poder, no de cuestionarlo.

Su promesa es la posibilidad de ascender socialmente por méritos y no por condiciones como la herencia, etnia o el género, lo que significa que no se busca eliminar las diferentes jerarquías sociales, sino plantear una nueva forma de acceder a ellas. “El mérito no es un valor comprometido con la igualdad, sino con la eficiencia o con la diferenciación, de modo que confiar la construcción de una sociedad más igual al principio del mérito puede debilitar, en vez de fortalecer, esa construcción.

Si queremos fomentar una sociedad más justa e igualitaria, deberíamos subordinar el principio del mérito a la igualdad, y no al revés. Es la única forma de que el mérito no agudice la brecha cada día más abierta de la desigualdad.”